Об экскурсии Высокогорное озеро Киндыктыкуль с кристально чистой водой находится недалеко от границы с Монголией, на высоте 2100 метров над уровнем моря.

Мы выезжаем из кемпинга после завтрака, возвращение – к ужину. Поездка до озера долгая, но очень увлекательная. Будет не скучно: по дороге — прекрасные виды, заснеженные вершины хребтов, синее небо, Чуйская степь, памятники археологии, долина реки Юстыд, кумысная ферма.

Нитка маршрута: Чуйская степь — Юстыд — хребет Чихачёва — озеро Киндыктыкуль.