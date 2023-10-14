Киндыктикуль. Озеро на границе

Киндыктикуль

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Ответы на вопросы
Экскурсия к высокогорному озеру Киндыктыкуль, известному своей кристально чистой водой.

Наш путь будет насыщен прекрасными видами и различными локациями: Чуйская степь, долина реки Юстыд и местные памятники археологии.
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Киндыктикуль. Озеро на границе
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
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Что вас ожидает:

  • Чуйская степь
  • Юстыд
  • Хребет Чихачёва
  • Озеро Киндыктыкуль
  • Кумысная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии Высокогорное озеро Киндыктыкуль с кристально чистой водой находится недалеко от границы с Монголией, на высоте 2100 метров над уровнем моря.
Мы выезжаем из кемпинга после завтрака, возвращение – к ужину. Поездка до озера долгая, но очень увлекательная. Будет не скучно: по дороге — прекрасные виды, заснеженные вершины хребтов, синее небо, Чуйская степь, памятники археологии, долина реки Юстыд, кумысная ферма.
Нитка маршрута: Чуйская степь — Юстыд — хребет Чихачёва — озеро Киндыктыкуль.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питание
Что не входит
  • Дополнительные расходы
  • Покупки
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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