Киндыктикуль
Экскурсия к высокогорному озеру Киндыктыкуль, известному своей кристально чистой водой.
Наш путь будет насыщен прекрасными видами и различными локациями: Чуйская степь, долина реки Юстыд и местные памятники археологии.
Наш путь будет насыщен прекрасными видами и различными локациями: Чуйская степь, долина реки Юстыд и местные памятники археологии.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйская степь
- Юстыд
- Хребет Чихачёва
- Озеро Киндыктыкуль
- Кумысная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии Высокогорное озеро Киндыктыкуль с кристально чистой водой находится недалеко от границы с Монголией, на высоте 2100 метров над уровнем моря.
Мы выезжаем из кемпинга после завтрака, возвращение – к ужину. Поездка до озера долгая, но очень увлекательная. Будет не скучно: по дороге — прекрасные виды, заснеженные вершины хребтов, синее небо, Чуйская степь, памятники археологии, долина реки Юстыд, кумысная ферма.
Нитка маршрута: Чуйская степь — Юстыд — хребет Чихачёва — озеро Киндыктыкуль.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание
- Что не входит
- Дополнительные расходы
- Покупки
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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