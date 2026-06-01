Основная часть нашего маршрута пройдет по знаменитому Чуйскому тракту — одной из самых красивых
Программа тура по дням
Встреча. Чуйский тракт
Наше путешествие начинается с легендарного Чуйского тракта.
За окном пейзажи будут сменять друг друга как в калейдоскопе, а вы узнаете, ценой каких невероятных усилий создавалась эта дорога, соединяющая эпохи и народы.
Вскоре мы начнем покорение первого горного перевала — Семинского, высотой 1717 метров.
После него мы ненадолго свернем в сторону и проедем по ультрасовременной дороге до устья реки Урсул.
Эта дорога была построена чуть больше 10 лет назад с применением новейших технологий.
Здесь нас ждет первая пешая прогулка — мы спустимся к месту впадения Урсула в Катунь и полюбуемся мощью двух рек, сливающихся в одном русле.
Далее нас ждет не менее впечатляющий перевал Чике-Таман.
Хотя он и ниже Семинского, но славится своим сложным характером — многочисленными крутыми поворотами и вырубленными в скалах коридорами.
Дальше пейзажи станут еще эпичнее.
Мы проедем вдоль гранитных исполинов — так называемых «бомов», где дорога лежит на скальных полках.
На одном из них мы прогуляемся по древней колесной дороге конца XIX века, где до сих пор сохранилась историческая каменная кладка.
Ближе к вечеру приедем в село Инегень.
На автомобиле: 290 км. Пешком: умеренно 4-5 км, перепад высот 100-150 м.
Тюнгурская тропа
Сегодня мы отправимся по загадочной Тюнгурской тропе, дороге-призраку.
Она значилась на многих автомобильных картах, и современные навигаторы до недавних пор строили по ней маршрут.
Только вот на самом деле… Мы увидим своими глазами амбициозный проект, брошенный на полпути.
Дорога, с таким трудом прорубленная в скалах, так и не была принята в эксплуатацию и постепенно превратилась в узкую тропу.
Доедем на автомобиле до смотровой площадки, а оттуда начнется наш трекинг до места впадения реки Юхтинер в Катунь.
Вас поразит мастерство и отвага строителей, сумевших вырубить узкие полки для дороги в отвесных бомах.
А ярким контрастом суровым скалам будет пышная, сочная зелень долины Катуни.
Прогулка по тропе в целом несложная, но в конце нас ждет настоящий вызов — довольно крутой подъем.
К вечеру мы вернемся на нашу базу отдыха в с. Инегень.
На автомобиле: 20 км. Пешком: интенсивно 10/12 км, перепад высот 200 м.
Сквозь века: от петроглифов до ледников
Сегодня мы продолжим путь по легендарному Чуйскому тракту, который поведает нам истории разных эпох.
Сначала мы перенесемся на тысячи лет назад, посетив древнее святилище Калбак-Таш.
Здесь, на гладких скалах, вы увидите уникальную летопись в виде петроглифов — сцены охоты, ритуалов и мифические образы, оставленные десятками поколений.
Затем мы окунемся в героическую и суровую атмосферу XX века. Вспомним первых водителей, бросавших вызов сложной дороге, и услышим подлинную историю шофера Кольки Снегирева, героя народной песни.
Увидим и магическое Гейзерное озеро, которое рисует картины на дне.
И наконец, нас ждет очередной трекинг.
Пешая прогулка по Курайским холмам откроет нам грандиозную панораму: мощный Северо-Чуйский хребет со сверкающими вершинами, покрытыми ледниками.
А у ваших ног будет лежать долина, где петляет река Чуя.
Этот вид — настоящая награда для путешественника.
На ночь остановимся в с. Курай.
На автомобиле: 125 км. Пешком: умеренно 5 км, перепад высот 150 метров.
Восход солнца и цветные горы Кызыл-Чина
Этот день начнется задолго до полного восхода солнца.
Мы отправляемся на встречу с волшебством — будем надеяться, что повезет с погодой, и мы станем свидетелями того, как первые лучи солнца мягким розовым золотом коснутся вечных снегов и льдов Северо-Чуйского хребта.
Далее наш путь лежит в поистине инопланетные ландшафты.
Мы посетим разноцветные холмы Кызыл-Чина, которые не зря носят название «Марс».
Палитра, созданная самой природой, поражает воображение: здесь смешались охристые, кремовые, огненно-оранжевые, шоколадные и глубокие бордовые оттенки глин.
Нас ждет прогулка по тропе вглубь этого царства до так называемого Марса-2, где мы рассмотрим все причудливые изгибы и потаенные уголки Красного ущелья.
Эти холмы — бывшее дно древнего моря, и под ногами можно найти явные свидетельства — древние окаменелости.
Мы проведем этот день на значительной высоте, среди пейзажей, которые напоминают монгольские степи.
Парящие в небе орлы и грифы, а иногда и мирно пасущиеся верблюды дополнят чувство полного погружения в другой, незнакомый мир.
На обратном пути мы заедем в Кош-Агач, где на местном рынке можно будет приобрести монгольские сувениры, вещи из кашемира и верблюжьей шерсти.
На автомобиле: 80 км. Пешком: интенсивно 8 км, перепад высот 90 м.
Затерянный перевал
Сегодня нас ждет настоящее приключение.
Мы свернем с главной дороги в поисках затерянного перевала Еки-Кобы.
В начале XX века его серпантины были проложены для первого колесного транспорта в обход грозных и неприступных бомов Катуни.
Но с появлением паромных переправ дорога оказалась ненужной, постепенно погрузилась в забвение.
Возможно, именно это позволило перевалу дойти до наших дней в удивительной сохранности.
Каменная кладка и четкие зигзаги дороги, вписанные в склоны, будто застыли во времени.
Подъем, несмотря на приличный перепад высот, кажется пологим и посильным — наши предки умели строить с расчетом на силу лошадей и человека.
С вершины перевала откроются безмятежные панорамы горных хребтов, не тронутые цивилизацией.
Спустившись вниз, мы заселимся на базу отдыха на берегу Катуни.
На автомобиле: 130 км. Пешком: интенсивно 13 км, перепад высот 600 м.
Дорога первопроходцев
Последний день нашего путешествия начнется с неспешного переезда в сторону Горно-Алтайска.
Но мы не позволим этому дню стать просто дорогой домой.
Вместо этого в селе Черга мы свернем с привычного асфальта Чуйского тракта.
Наш путь пойдет по Чуйскому тракту образца XIX века.
Этой грунтовой дорогой через село Алтайское когда-то следовали все первые путешественники, ученые-исследователи и купцы, чьи имена вписаны в историю этого края.
Мы преодолеем еще два живописных перевала — Комарский и Бирюксинский.
Они не столь грандиозны, как высокогорные исполины, но обладают своим, особым очарованием.
Прибытие в Горно-Алтайск запланировано около 16:00, где и завершится наше большое путешествие.
На автомобиле: 300 км. Пешком: умеренно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах по маршруту.
- гостевой дом Ирбис, база отдыха Кадын или подобные (2 ночи);
- база отдыха Алтынсай или подобная (2 ночи);
- база отдыха Катунские террасы или подобная (1 ночь).
Одноместное размещение по согласованию, так как может быть не очень большой номерной фонд.
Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека. Подселение посторонних людей невозможно. Только участники нашего тура живут в номерах.
Варианты проживания
База отдыха «Ирбис»
Сезонная усадьба «Ирбис» ждёт вас в селе Инегень — в живописном уголке Горного Алтая рядом со слиянием рек Чуи и Катуни.
Гостям предлагаются восемь уютных домиков и аилов из натурального дерева с панорамными окнами, центральным электричеством и водой из скважины. У каждого жилища — своя беседка и мангальная зона для отдыха на свежем воздухе. На территории также есть общая летняя кухня с посудой, санблок с благоустроенными туалетами, бесплатный Wi‑Fi и связь МТС 4G.
Вкусно пообедать можно в кафе усадьбы. А рядом — небольшое озеро с песчаными пляжами: здесь купаются местные жители и дети, можно заняться рыбалкой или отправиться на конную прогулку. Усадьба организует походы в сторону Тюнгура и экскурсии по окрестностям села Инегень.
Приезжайте с апреля по октябрь, чтобы насладиться красотами Алтая с комфортом!
Гостевой дом «Кадын»
База отдыха "Кадын"- это уютные благоустроенные домики на берегу реки Катунь в Республике Алтай.
Мы находимся: Онгудайский район 713 км Чуйского Тракта 8 км по грунтовой дороге не доезжая с. Инегень (2 Гис настроен)
Удобное расположение для посещения многих достопремичательностей и уединение с природой. У нас можешь остановиться переночевать или остаться на несколько дней.
Мы подготовили все, чтобы тебе было удобно отдохнуть и насладиться чистым воздухом.
База отдыха «Алтынсай»
База отдыха «Алтынсай» приглашает гостей окунуться в умиротворяющую атмосферу алтайской природы. Уютные домики, спрятанные среди смешанного леса, помогут забыть о городской суете: вас окружат живописные пейзажи, чистейший горный и лесной воздух.
Каждый домик продуман до мелочей для вашего комфорта: здесь вас ждут удобные спальные места, полностью оборудованные ванные комнаты с душевой кабиной, раковиной и унитазом, а также уютные террасы для отдыха на свежем воздухе. Для приготовления блюд на мангале предусмотрены специальные зоны. В домиках вы найдёте всё необходимое — от комплектов полотенец и одноразовых тапочек до геля для душа, шампуня, мыла и фена. Если станет прохладно, можно включить обогреватель — он есть в каждом домике.
На территории базы также работает кухня‑столовая с холодильником, микроволновой печью, газовой плитой и зоной мойки с горячей водой — здесь вы сможете приготовить любимые блюда в комфортной обстановке. А после насыщенного дня вас ждёт расслабление в бане с банным чаном.
База отдыха «Катунские террасы»
База эко-отдыха «Катунские Террасы» — уединенная заимка на берегу Катуни с выходами к реке и большой береговой линией.
Все дома благоустроены, оборудованы санузлами. У каждого дома есть своя веранда, с которой открываются прекрасные виды на бурлящую Катунь и горные хребты. Дома сделаны в эко-стиле из оцилиндрованного бруса алтайской пихты (запах дерева!).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (гостевые дома 2-х и 3-х местное размещение, удобства в номере)
- Питание 3 раза в день (кроме завтрака 1-го дня и ужина 6-го дня)
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Входные билеты (Марс, Гейзерное озеро, Калбак-Таш, смотровая на Курайских холмах)
- Экскурсии по программе, пешие прогулки4
- Заброска на Марс на УАЗе
- Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Страховки (кроме страховки от куса клеща)
- Питание, не указанное в программе: завтрак 1-й день, ужин 6-й день
- Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
- Трансфер из аэропорта / в аэропорт в иные дни оплачивается дополнительно
- Алкогольные напитки
- Одноместно размещение - по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Этот список поможет убедиться, что у вас есть все необходимое для вашей поездки на Алтай. Даже если вы опытный путешественник, всегда полезно проконтролировать себя по дополнительному списку. Если вы что-то забыли, будет возможность купить самые необходимые вещи в местных магазинах. Но будьте готовы, что выбор может быть ограничен и вы не сможете найти любимые бренды.
Сумки:
- Основная сумка. Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Они менее громоздки и просты в обращении. Мы действительно ценим сумки удобного размера. Чемоданы для наших туров не самый подходящий вид.
- Походный Рюкзак. Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку.
Одежда:
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью.
Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни.
Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, так что очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже. Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Так что лучше брать то количество одежды, которое вам нужно на все дни путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.
- Футболки;
- Рубашка с длинными рукавами;
- Майка – для очень жарких дней;
- Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
- Теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
- Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
- Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
- Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
- Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
- Носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
- Нижнее белье;
- Солнцезащитная кепка или шляпа;
- Флисовая или шерстяная шапка;
- Перчатки;
- Купальник (по желанию);
Обувь:
- Ботинки для радиальных походов/ треккинга. Они должны иметь хорошую поддержку лодыжки и сцепление с поверхностью, быть влагозащищенными и водонепроницаемыми.
- Кроссовки (для перемещения в транспорте, ходьбы на базах);
- Спортивные сандалии;
Туалетные принадлежности:
- Полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
- Зубная щетка, зубная паста;
- Мыло, гель для душа;
- Шампунь, кондиционер;
- Зеркало (необязательно);
- Щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
- Дезодорант;
- Крем для бритья и бритвы (при необходимости);
- Влажные салфетки;
- Туалетная бумага;
- Средства женской гигиены (при необходимости);
- Солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
- Бальзам для губ (SPF 30 или выше);
- Увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
- Средство от насекомых;
- Небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости);
Технические средства:
- Камера;
- Запасные батареи;
- Карты памяти;
- Зарядные устройства;
- Кабели;
- Фонарик/налобный фонарь и батарейки;
- Телефон;
- Штатив (опционально);
- Бинокль (по желанию);
Другие личные вещи:
- Солнечные очки;
- Запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
- Бутылка для воды;
- Карманный нож;
- Письменные принадлежности;
- Средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
- Трекинговые палки (по желанию);
- Мы предоставим вам металлическую тарелку и чашку, вилку и ложку.
- Если вы предпочитаете свои собственные, вы можете принести его, конечно.
Документы:
- Паспорт и ксерокопия первой страницы.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В стоимость входит страховка от укуса клеща.
Как организована встреча и проводы?
Мы рекомендуем прилететь днем ранее, так как ночной перелет тяжело переносится путешественниками, и организм требует отдыха.
В случае невозможности прилететь днем ранее, рекомендуем рейсы, прибывающие не позднее 9 в аэропорт Горно-Алтайска.
В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит).
Обратный рейс лучше бронировать на следующее утро после тура.