2 день

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач (не входит в стоимость).

До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха. Баня.

Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160