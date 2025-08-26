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Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур

Золотое кольцо Алтая
Увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая.

За 7 дней тура мы посетим все самые яркие локации: перевалы Семинский, Чике-Таман, Улаганский и Кату-Ярык, Чуйские Альпы, Алтайский Марс,
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Каменные грибы, Телецкое озеро. Поднимемся на гору Кокуя на кресельном подъёмнике и сплавимся на рафте по реке Бия.

Проезжая Республику с севера на юг, мы будем знакомиться с бытом и верованиями коренного населения, историей и памятниками природы.

5
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотурФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотурФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотурФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит

Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.

В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.

Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту.

Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.

Далее пересекаем перевал Чике-Таман.

Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.

Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.

На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита. Размещение в домиках.

Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов. Пешая часть: 2 км (1,5 – 2 часа).

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач (не входит в стоимость).

До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха. Баня.

Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре

Утром отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.

Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье.

Отправляемся на Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей.

Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины — Куркуре.

К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.

Авто: 140 км (5-6 часов). Пешая часть: 7-8 км (3-4 часа).

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.

Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе (не входит в стоимость).

После обеда – отдых на базе, прогулки в окрестностях, баня.

Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость).

Пешая часть: 2-3 км (3-4 часа).

Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – “Золотое озеро”.

Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. Во время прогулки сделаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.

По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в домиках.

Авто до Телецкого озера: 40 км (1,5-2 часа). Катер: 78 км (2-2,5 часа). Пешая часть: 1 км (30 мин).

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя

День отдыха на Телецком озере.

Также нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокуя, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую тайгу.

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - Барнаул - Новосибирск

Отправляемся в обратную дорогу.

В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.

Трансфер в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.

От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках, по 2-4 человека в номере, размещение на раздельных кроватях.

Семейные пары размещаются без подселения.

Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере.

Туалет общий, находятся на территории баз отдыха.

В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.

Ниже указаны предварительные варианты размещения, точные названия турбаз станут известны ближе к дате тура. Уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Турбаза «Кочевник» или аналогичная

2 ночи

Эко Туристический комплекс "Кочевник" расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.

На территории базы отдыха «Кочевник» вы найдете всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.

Также вы можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. База разделена на 3 зоны: санаторий, коттеджный посёлок и кемпинг. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.

Турбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Турбаза «Мешке Таш» или аналогичная

2 ночи

Туристическая стоянка «Мешке Таш» находится на берегу реки Чулышман в Горном Алтае.

На базе работает кафе, где готовят вкусную домашнюю еду, а если хотите приготовить сами, то можете воспользоваться мангалом, костровищем или газплитой.

В небольшом магазине вы можете приобрести товары первой необходимости и фермерскую продукцию (молоко, мясо).

Имеется возможность для зарядки телефонов, камер и планшетов. Электричество подается с дизельного генератора в вечернее время.

На территории есть баня и летний душ.

Турбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха в с. Артыбаш

2 ночи

Размещаемся на базе отдыха в домиках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе (1180 км. от Бийска)
  • Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека удобства на территории базы отдыха
  • Питание по программе. Всего 6 завтраков и 6 ужинов. Готовит гид
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Катер на Телецком озере
  • Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопад Куркуре, Каменные грибы)
  • Сплав по реке Бия
  • Кресельный подъёмник на гору Кокуя
  • Баня по программе, два раза
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
  • Рекреационные сборы (сборы заповедников)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до места встречи и обратно
  • Питание в придорожных кафе и кафе мест размещения, во время переездов и обеды. Средний чек ~ 750 руб
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани, платный душ на базах
  • Концерт горлового пения
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивная обувь для пеших переходов. Обувь (кроссовки, кеды) должна быть крепкая, с жесткой подошвой. Избегайте новой не разношенной обуви;
  • сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
  • удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термобелье, либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь (дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена);
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе личное полотенце (в отдаленных районах на базах могут не выдать);
  • гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды (можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., термос по желанию);
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию), с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Где осуществляется встреча туристов?

Начальной точкой нашего маршрута является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ж/д вокзале г. Новосибирска с 03:00 до 04:00 утра;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов;
  • в аэропорту Горно-Алтайска ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов.

Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.

Везде указано местное время.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса.

Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

Как будет организован обратный трансфер?

Обратный трансфер включен в стоимость.

Ориентировочное прибытие:

  • в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;
  • в Бийск с 20:30 до 21:30;
  • в Барнаул с 23:00 до 00:00;
  • в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.

Время местное.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту.

Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск.

Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси.

При планировании закладывайте, пожалуйста, время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.

Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки.

Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.

В гонки со временем водители участвовать не будут.

Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд.

Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы СПАО «Ингосстрах», имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.

Лимит покрытия при возникновении страхового случая: автотуры, экскурсионные туры, туры выходного дня и прочие не автономные туры - медицинские и транспортные расходы 150000 рублей, несчастный случай 100000 руб.

За наличие собственной страховки компенсации не производятся.

При возникновении на маршруте страхового случая, инструктор и администрация компании помогает пострадавшему решать все необходимые организационные вопросы (его транспортировка в медицинское учреждение, установление контактов со страховой компанией, с медицинским центром, получение расписок от оказавших платную помощь частных лиц и т. д.).

Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием.

Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Большинство маршрутов проходит в горной местности. Сотовая связь на некоторых участках маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти в каждом туре есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет.

Можно ли взять с собой в тур собаку, либо другого домашнего питомца?

Брать с собой домашних питомцев собак, кошек и др, в плановые (сборные) заезды запрещено. Не редки случаи аллергии на шерсть животных. На многих базах отдыха запрещено размещение с домашними питомцами. Просим отнестись, к ограничению с пониманием. Исключение могут составлять только индивидуальные туры.

На чем будем передвигаться?

Для переездов по маршруту используются микроавтобусы вместимостью от 6 до 17 мест. Микроавтобус подбирается под каждую группу, в зависимости от итогового количество участников в туре. Преимущественно по маршруту работают: Hyundai Starex, SsangYong Istana, Ford Transit, Iveco и др. Микроавтобусы не супер-комфортные, есть откидные ряды сидений, к сожалению кондиционер предусмотрен не везде. Вещи транспортируются в прицепе, либо салоне. На сложных участках с грунтовой дорогой, проезд к Марсу 1 и 2, долина Чулышмана, ущелье Актру и пр. переезд осуществляется на отечественных авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ и тд.

Как организовано питание?

В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В туре гид-проводник организует двухразовое горячее питание, на завтрак и ужин. Еда готовится на газовой горелке или примусе.

При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.

Обеды в стоимость не входят, для обеда предусмотрены остановки в придорожных кафе, либо в некоторые дни пообедать можно в кафе мест размещения.

В тур закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты.

Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников тура в равном объеме. Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все было по любви, вкусно, комфортно, удобно. ХНадеюсь еще получится приехать на сказочный Алтай 🫶🏼
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
Поездка вышла потрясающая❤️ спасибо гиду Кристине! Водителю Алексею! Прекрасно все организовано, не было никаких накладок! все
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И
Маршрут:
Тур выбирали в первую очередь из-за маршрута. В этом плане всё отлично, все локации очень красивые, невозможно насмотреться.

Проживание:
Всё отлично, по удобствам вопросов нет - всё соответствует тому, что написано в
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описании тура. Виды на всех трёх базах просто шикарные, первые две базы расположены у речки - это большой плюс.

Еда:
В целом нормально, но белка в рационе очень мало.

Транспорт:
Тут есть вопросы.

Во-первых, у некоторых машин окна были грязные, в разводах - всё же мы проводим много времени в дороге, смотрим в окно, фотографируем. Считаю, что то что окна должны быть чистыми и без разводов даже не обсуждается.

Во-вторых, в некоторых машинах кому-то приходилось сидеть посередине, смотреть увидеть в окно или сфотографировать сидя так довольно проблематично.

В одной из машин вообще не хватало места на всех, чтобы все поместились, кому-то нужно было сесть четверым в ряд, предназначенный для трёх или ехать спиной по ходу движения, сидя на каком-то импровизированном месте.

Подводя итоги, скажу, что тур нам понравился, и оценка однозначно 5 из 5 т. к. в первую очередь ехали за природой Алтая. Да, впечатление чуть подпортил транспорт, надеюсь будут сделаны выводы по поводу минимальных стандартов для транспорта.

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Е
Добрый день!
Нам все понравилось, спасибо большое! ☺️ отличная программа, питание, размещение, гид Кристина, водитель Алексей - лучшие ❤️ бесконечно КРАСИВО вокруг 🥰
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