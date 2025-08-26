За 7 дней тура мы посетим все самые яркие локации: перевалы Семинский, Чике-Таман, Улаганский и Кату-Ярык, Чуйские Альпы, Алтайский Марс,
Программа тура по дням
Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.
В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.
Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту.
Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.
Далее пересекаем перевал Чике-Таман.
Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.
Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита. Размещение в домиках.
Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов. Пешая часть: 2 км (1,5 – 2 часа).
Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач (не входит в стоимость).
До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха. Баня.
Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).
Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре
Утром отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.
Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье.
Отправляемся на Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей.
Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины — Куркуре.
К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.
Авто: 140 км (5-6 часов). Пешая часть: 7-8 км (3-4 часа).
Экскурсия к «Каменным грибам»
Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.
Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе (не входит в стоимость).
После обеда – отдых на базе, прогулки в окрестностях, баня.
Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость).
Пешая часть: 2-3 км (3-4 часа).
Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – “Золотое озеро”.
Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. Во время прогулки сделаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.
По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в домиках.
Авто до Телецкого озера: 40 км (1,5-2 часа). Катер: 78 км (2-2,5 часа). Пешая часть: 1 км (30 мин).
Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя
День отдыха на Телецком озере.
Также нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокуя, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую тайгу.
Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - Барнаул - Новосибирск
Отправляемся в обратную дорогу.
В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Трансфер в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках, по 2-4 человека в номере, размещение на раздельных кроватях.
Семейные пары размещаются без подселения.
Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере.
Туалет общий, находятся на территории баз отдыха.
В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.
Ниже указаны предварительные варианты размещения, точные названия турбаз станут известны ближе к дате тура. Уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза «Кочевник» или аналогичная
Эко Туристический комплекс "Кочевник" расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
На территории базы отдыха «Кочевник» вы найдете всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.
Также вы можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. База разделена на 3 зоны: санаторий, коттеджный посёлок и кемпинг. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.
Турбаза «Мешке Таш» или аналогичная
Туристическая стоянка «Мешке Таш» находится на берегу реки Чулышман в Горном Алтае.
На базе работает кафе, где готовят вкусную домашнюю еду, а если хотите приготовить сами, то можете воспользоваться мангалом, костровищем или газплитой.
В небольшом магазине вы можете приобрести товары первой необходимости и фермерскую продукцию (молоко, мясо).
Имеется возможность для зарядки телефонов, камер и планшетов. Электричество подается с дизельного генератора в вечернее время.
На территории есть баня и летний душ.
База отдыха в с. Артыбаш
Размещаемся на базе отдыха в домиках.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Внутримаршрутные переезды по программе (1180 км. от Бийска)
- Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека удобства на территории базы отдыха
- Питание по программе. Всего 6 завтраков и 6 ужинов. Готовит гид
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов-проводников
- Катер на Телецком озере
- Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопад Куркуре, Каменные грибы)
- Сплав по реке Бия
- Кресельный подъёмник на гору Кокуя
- Баня по программе, два раза
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
- Рекреационные сборы (сборы заповедников)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до места встречи и обратно
- Питание в придорожных кафе и кафе мест размещения, во время переездов и обеды. Средний чек ~ 750 руб
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Дополнительные бани, платный душ на базах
- Концерт горлового пения
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивная обувь для пеших переходов. Обувь (кроссовки, кеды) должна быть крепкая, с жесткой подошвой. Избегайте новой не разношенной обуви;
- сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
- удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термобелье, либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь (дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена);
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе личное полотенце (в отдаленных районах на базах могут не выдать);
- гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды (можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., термос по желанию);
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию), с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Где осуществляется встреча туристов?
Начальной точкой нашего маршрута является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале г. Новосибирска с 03:00 до 04:00 утра;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов;
- в аэропорту Горно-Алтайска ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
Везде указано местное время.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса.
Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
Как будет организован обратный трансфер?
Обратный трансфер включен в стоимость.
Ориентировочное прибытие:
- в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;
- в Бийск с 20:30 до 21:30;
- в Барнаул с 23:00 до 00:00;
- в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.
Время местное.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту.
Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск.
Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси.
При планировании закладывайте, пожалуйста, время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.
Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки.
Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
В гонки со временем водители участвовать не будут.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд.
Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы СПАО «Ингосстрах», имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.
Лимит покрытия при возникновении страхового случая: автотуры, экскурсионные туры, туры выходного дня и прочие не автономные туры - медицинские и транспортные расходы 150000 рублей, несчастный случай 100000 руб.
За наличие собственной страховки компенсации не производятся.
При возникновении на маршруте страхового случая, инструктор и администрация компании помогает пострадавшему решать все необходимые организационные вопросы (его транспортировка в медицинское учреждение, установление контактов со страховой компанией, с медицинским центром, получение расписок от оказавших платную помощь частных лиц и т. д.).
Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием.
Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Большинство маршрутов проходит в горной местности. Сотовая связь на некоторых участках маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти в каждом туре есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет.
Можно ли взять с собой в тур собаку, либо другого домашнего питомца?
Брать с собой домашних питомцев собак, кошек и др, в плановые (сборные) заезды запрещено. Не редки случаи аллергии на шерсть животных. На многих базах отдыха запрещено размещение с домашними питомцами. Просим отнестись, к ограничению с пониманием. Исключение могут составлять только индивидуальные туры.
На чем будем передвигаться?
Для переездов по маршруту используются микроавтобусы вместимостью от 6 до 17 мест. Микроавтобус подбирается под каждую группу, в зависимости от итогового количество участников в туре. Преимущественно по маршруту работают: Hyundai Starex, SsangYong Istana, Ford Transit, Iveco и др. Микроавтобусы не супер-комфортные, есть откидные ряды сидений, к сожалению кондиционер предусмотрен не везде. Вещи транспортируются в прицепе, либо салоне. На сложных участках с грунтовой дорогой, проезд к Марсу 1 и 2, долина Чулышмана, ущелье Актру и пр. переезд осуществляется на отечественных авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ и тд.
Как организовано питание?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В туре гид-проводник организует двухразовое горячее питание, на завтрак и ужин. Еда готовится на газовой горелке или примусе.
При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
Обеды в стоимость не входят, для обеда предусмотрены остановки в придорожных кафе, либо в некоторые дни пообедать можно в кафе мест размещения.
В тур закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты.
Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников тура в равном объеме. Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур выбирали в первую очередь из-за маршрута. В этом плане всё отлично, все локации очень красивые, невозможно насмотреться.
Проживание:
Всё отлично, по удобствам вопросов нет - всё соответствует тому, что написано в
Нам все понравилось, спасибо большое! ☺️ отличная программа, питание, размещение, гид Кристина, водитель Алексей - лучшие ❤️ бесконечно КРАСИВО вокруг 🥰