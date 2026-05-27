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Горы в цвету. Маральник на Алтае

Приглашаем вас в путешествие в цветущие горы на майские праздники. Мы знаем несколько секретных точек, откуда получаются фантастические фотографии.

Вдобавок, мы с вами пройдем по несуществующей дороге-призраку, поищем танцующих журавлей-красавок и
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легендарный белый маральник, а также встретим восход солнца с видом на ледники.

А еще повсюду пасутся милейшие ягнята, телята, жеребята и даже верблюжата со своими заботливыми мамами.

Согласитесь, наблюдать за просыпающейся после зимнего покоя природой лучше всего не из окна автобуса, а неспешно гуляя по горной тропе, вдыхая весенние ароматы и разглядывая первые распустившиеся цветы. Поэтому у нас в тур включены 3 увлекательные пешеходные прогулки.

5
3 отзыва
Горы в цвету. Маральник на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горы в цвету. Маральник на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горы в цвету. Маральник на АлтаеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Чуйский тракт

Мы встретим вас в аэропорту или указанном вами месте в Горно-Алтайске, познакомимся, и в путь!

Нас ожидает путешествие по Чуйскому тракту, соединяющему Россию и Монголию.

Это дорога была признана журналом National Geographic одной из самых красивых в мире!

По дороге мы будем останавливаться в живописных местах.

Уже через час нашего пути на берегах Катуни появятся первые цветущие кусты маральника.

А когда мы спустимся с перевала Чике-Таман, то попадем в тот самый сказочный сад, где цветущий маральник почти сплошным ковром покрывает склоны гор.

Делаем много остановок, гуляем, фотографируем.

Также любуемся Ильгуменским порогом, Катунскими террасами, Цаплинским мостом, и, конечно, слиянием Чуи и Катуни.

К вечеру приезжаем в село Инегень.

Питание: обед, ужин. На автомобиле: 290 км. Пешком: умеренно.

Встреча. Чуйский трактВстреча. Чуйский трактВстреча. Чуйский трактВстреча. Чуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Тюнгурская тропа

Сегодня у нас активный день на природе. Доедем на автомобиле до смотровой площадки, а оттуда отправимся пешком по знаменитой Тюнгурской тропе до впадения Аргута в Катунь.

Тюнгурская тропа – дорога-призрак, которая прокладывалась в сложнейших условиях, но не была принята в эксплуатацию и постепенно превратилась в тропу, хотя навигаторы до недавнего времени строили по ней маршруты для автомобилей.

Вы будете впечатлены мастерством строителей, соорудивших полки для дороги на отвесных обрывах.

А долина Катуни будет радовать великолепными видами с цветущим маральником на склонах гор и первыми подснежниками прямо у тропы.

Питание: завтрак, обед-пикник на Тюнгурской тропе, ужин.

На автомобиле: 20 км. Пешком: интенсивно 10-12 км.

Тюнгурская тропаТюнгурская тропаТюнгурская тропа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Цветущие горы. Калбак-Таш. Курайская степь

Продолжаем наше путешествие по Чуйскому тракту уже вдоль реки Чуи, берега которой тоже украшены маральником.

Остановимся в древнем святилище Калбак-Таш, у памятника Кольке Снегиреву и еще во многих прекрасных местах.

В Курайской степи совершим небольшую прогулку по холмам, с которых открывается потрясающий вид на Северо-Чуйский хребет, покрытый вечными льдами и снегами.

На ночь разместимся в гостевых домах в Курае.

Питание: завтрак, обед, ужин. На автомобиле: 125 км. Пешком: умеренно 5 км.

Цветущие горы. Калбак-Таш. Курайская степьЦветущие горы. Калбак-Таш. Курайская степьЦветущие горы. Калбак-Таш. Курайская степь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Восход солнца и цветные горы Кызыл-Чина

Сегодня мы рано встаем, так как хотим увидеть, как первые лучи солнца окрашивают Северо- Чуйский хребет в розовые тона.

Очень надеемся, что нам повезет с погодой.

Дальше наш путь лежит к цветным холмам Кызыл-Чина, которые называют Марсом.

Желтые, белые, оранжевые, коричневые, бордовые глины создают поистине потрясающие пейзажи.

Здесь еще совсем ранняя весна, реки, скорее всего, покрыты льдом.

Но атмосферу создают разноцветные горы.

Пешком мы прогуляемся до Марса-2, чтобы своими глазами увидеть все повороты и потайные местечки Красного ущелья — Кызыл-Чина.

Этот день мы проводим на высоте около 1400-1800 метров, здесь намного холоднее и преобладает степная и полупустынная растительность.

Маральника, увы, мы здесь уже не встретим.

Зато можем встретить пасущихся верблюдов, парящих в небе орлов и даже грифов.

После Марса заедем в Кош-Агач, большое село неподалеку от границы с Монголией, на местном рынке можно купить монгольский кашемир шерстяные изделия и сувениры.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин. На автомобиле: 80 км. Пешком: интенсивно 8 км.

Восход солнца и цветные горы Кызыл-ЧинаВосход солнца и цветные горы Кызыл-ЧинаВосход солнца и цветные горы Кызыл-Чина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Красоты Чуйского тракта

Как это ни грустно, сегодня начинается наше возращение домой.

Но есть небольшое утешение – дорога обратно будет очень красивой.

Ведь снова горы в цвету!

А у нас еще есть в запасе интересные места, где мы будем делать остановки.

Мы заедем на чудесное маленькое Гейзерное озеро, которое рисует картины на дне.

Увидим каменного воина, охраняющего свои земли 2500 лет.

Удивимся на совместное творение рук человека и природы – Ининские песчаные колонны.

Полюбуемся впадением прозрачного Яломана в мутную и бурную Катунь.

Остановимся на Семинском перевале, где вы сможете купить сувениры и подарки с Алтая.

В Горно-Алтайск мы приедем около 18:00.

Если у вас утренний рейс, мы поможем забронировать отель.

Питание: завтрак, обед. На автомобиле: 390 км. Пешком: 2-3 км.

Красоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского тракта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах по маршруту.

Одноместное размещение по согласованию, так как может быть не очень большой номерной фонд.

Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека. Подселение посторонних людей невозможно. Только участники нашего тура живут в номерах.

Варианты проживания

Гостевой дом «Ирбис» или подобный

2 ночи

Двух- или трех-местное размещение (туалет и душ в домике).

Гостевой дом «Ирбис» или подобныйГостевой дом «Ирбис» или подобныйГостевой дом «Ирбис» или подобныйГостевой дом «Ирбис» или подобный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Кадын»

2 ночи

База отдыха "Кадын"- это уютные благоустроенные домики на берегу реки Катунь в Республике Алтай.

Мы находимся: Онгудайский район 713 км Чуйского Тракта 8 км по грунтовой дороге не доезжая с. Инегень (2 Гис настроен)

Удобное расположение для посещения многих достопремичательностей и уединение с природой.
У нас можешь остановиться переночевать или остаться на несколько дней.

Мы подготовили все, чтобы тебе было удобно отдохнуть и насладиться чистым воздухом.

База отдыха «Кадын»База отдыха «Кадын»База отдыха «Кадын»База отдыха «Кадын»База отдыха «Кадын»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Алтынсай» или подобная

2 ночи

Двух- или трех-местное размещение (туалет и душ в домике).

База отдыха «Алтынсай» или подобнаяБаза отдыха «Алтынсай» или подобнаяБаза отдыха «Алтынсай» или подобнаяБаза отдыха «Алтынсай» или подобнаяБаза отдыха «Алтынсай» или подобная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-х и 3-х местное размещение в гостевых домах, на базах отдыха
  • Трехразовое питание (кроме завтрака 1-го дня и ужина 5 - го дня)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
  • Входные билеты, экскурсии по программе (Марс, Гейзерное озеро, Калбак-Таш)
  • Приглашение для визы (для иностранных туристов)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и проводы в последний день тура
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Страховки (кроме страховки от куса клеща)
  • Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
  • Трансфер из аэропорта / в аэропорт в иные дни оплачивается дополнительно
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Этот список поможет убедиться, что у вас есть все необходимое для вашей поездки на Алтай. Даже если вы опытный путешественник, всегда полезно проконтролировать себя по дополнительному списку. Если вы что-то забыли, будет возможность купить самые необходимые вещи в местных магазинах. Но будьте готовы, что выбор может быть ограничен и вы не сможете найти любимые бренды.

Сумки:

  • Основная сумка. Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Они менее громоздки и просты в обращении. Мы действительно ценим сумки удобного размера. Чемоданы для наших туров не самый подходящий вид.
  • Походный Рюкзак. Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку.

Одежда:

Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью.

Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни.

Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, так что очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже. Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Так что лучше брать то количество одежды, которое вам нужно на все дни путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.

  • Футболки;
  • Рубашка с длинными рукавами;
  • Майка – для очень жарких дней;
  • Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
  • Теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
  • Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
  • Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
  • Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
  • Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
  • Носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
  • Нижнее белье;
  • Солнцезащитная кепка или шляпа;
  • Флисовая или шерстяная шапка;
  • Перчатки;
  • Купальник (по желанию);

Обувь:

  • Ботинки для радиальных походов/ треккинга. Они должны иметь хорошую поддержку лодыжки и сцепление с поверхностью, быть влагозащищенными и водонепроницаемыми.
  • Кроссовки (для перемещения в транспорте, ходьбы на базах);
  • Спортивные сандалии;

Туалетные принадлежности:

  • Полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
  • Зубная щетка, зубная паста;
  • Мыло, гель для душа;
  • Шампунь, кондиционер;
  • Зеркало (необязательно);
  • Щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
  • Дезодорант;
  • Крем для бритья и бритвы (при необходимости);
  • Влажные салфетки;
  • Туалетная бумага;
  • Средства женской гигиены (при необходимости);
  • Солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
  • Бальзам для губ (SPF 30 или выше);
  • Увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
  • Средство от насекомых;
  • Небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости);

Технические средства:

  • Камера;
  • Запасные батареи;
  • Карты памяти;
  • Зарядные устройства;
  • Кабели;
  • Фонарик/налобный фонарь и батарейки;
  • Телефон;
  • Штатив (опционально);
  • Бинокль (по желанию);

Другие личные вещи:

  • Солнечные очки;
  • Запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
  • Бутылка для воды;
  • Карманный нож;
  • Письменные принадлежности;
  • Средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
  • Трекинговые палки (по желанию);
  • Мы предоставим вам металлическую тарелку и чашку, вилку и ложку.
  • Если вы предпочитаете свои собственные, вы можете принести его, конечно.

Документы:

  • Паспорт и ксерокопия первой страницы.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В стоимость входит страховка от укуса клеща.

Как организована встреча и проводы?

Мы рекомендуем прилететь днем ранее, так как ночной перелет тяжело переносится путешественниками, и организм требует отдыха.

В случае невозможности прилететь днем ранее, рекомендуем рейсы, прибывающие не позднее 9 в аэропорт Горно-Алтайска.

В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит).

Обратный рейс лучше бронировать на следующее утро после тура.

На чем будем передвигаться?
Транспорт: минивэн Mercedes Vito: 6 мест или подобный(есть кондиционер), если группа
более 6 человек – 2 минивэна.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Е
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией! Удивило, как меняется климат и сама природа по мере пересечения республики с севера на
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юг. Путешествие было в мае, но сложилось ощущение, что мы побывали во всех четырех сезонах! Цветущие горы, бурлящие реки, таежные леса, необозримые степи, лесные озера - многообразие пейзажей действительно впечатляет! Особенно, впечатлила прогулка по марсианскому урочищу Кызыл-Чина, где мы делали себе сувениры из марсианских пород, посещение фантасичного голубого гейзерного озера, где мы застали изменение рисунка на его дне, и, конечно, потрясающее цветение маральника, от которого было порой не оторваться!:) Незабываемым было и встретить рассвет в Курайской степи с видом на ледяные горы Северо-Чуйского хребта! Тур получился отчасти и этническим, так как поездка проходила по тем районами региона, где проживает коренное население. Нас знакомили с традициями и культурой алтайцев, погружали в историю на экскурсии по священным местам с петроглифами, в туре была возможность попробовать блюда традиционной алтайской кухни, напитки и местные сладости. Очень здорово, что нам удалось побывать аж на двух концертах живого алтайского горлового пения - слушали, затаив дыхание! Несмотря на то, что была на Алтае не в первый раз, узнала о нем очень много нового! Также порадовало проживание в уютных деревянных домиках со всеми удобствами на турбазах, расположенных в тихих живописных местах, где чувствовалось волшебное сочетание природы и спокойствия. Отмечу гостеприимство хозяев! Конечно, отзывом не передать и половины впечатлений, полученных в туре! Всем, кто хочет увидеть красоты суровой сибирской природы Алтая, погрузиться в уникальную культуру и гостеприимство региона - однозначно рекомендую этот тур!

Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!+2
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
Отличный тур! Захватывающее путешествие по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска и почти до самой границы с Монголией!
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Б
Путешествие очень понравилось!! Повезло и с погодой, и с компанией. Приятно удивило,что была небольшая группа, всего 6 человек. За 5 дней мы увидели все основные красоты Алтая, проехали и прошли
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много красивейших мест. Даже встретили рассвет на холме с видом на горы!! Маральник, за которым мы ехали, оказался потрясающим кустарником цвета фуксии, он цвел везде: вдоль дороги, на горах… Рекомендую этот тур всем, кто любит природу, пешие прогулки и хочет увидеть что-то новое!

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Г
Все очень понравилось! Маршруты в туре подобраны удачно и позволяют увидеть всю красоту горного Алтая. Места ночевок подобраны отлично: вдали от массового скопления туристических баз с прекраснейшими видами из домика и даже из окна на горы. Просто супер!
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