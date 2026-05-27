1 день

Встреча. Чуйский тракт

Мы встретим вас в аэропорту или указанном вами месте в Горно-Алтайске, познакомимся, и в путь!

Нас ожидает путешествие по Чуйскому тракту, соединяющему Россию и Монголию.

Это дорога была признана журналом National Geographic одной из самых красивых в мире!

По дороге мы будем останавливаться в живописных местах.

Уже через час нашего пути на берегах Катуни появятся первые цветущие кусты маральника.

А когда мы спустимся с перевала Чике-Таман, то попадем в тот самый сказочный сад, где цветущий маральник почти сплошным ковром покрывает склоны гор.

Делаем много остановок, гуляем, фотографируем.

Также любуемся Ильгуменским порогом, Катунскими террасами, Цаплинским мостом, и, конечно, слиянием Чуи и Катуни.

К вечеру приезжаем в село Инегень.

Питание: обед, ужин. На автомобиле: 290 км. Пешком: умеренно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160