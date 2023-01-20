Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта

Искусство и вкус Костромы

4.5
2 отзыва
Программа по дням
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Пройдитесь по историческим улочкам, узнайте секреты русского ювелирного искусства, окунитесь в атмосферу древних монастырей и попробуйте вкусные костромские сыры. Откройте очаровательную Кострому с нашим увлекательным туром!
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Веселая вечеринка
Веселая вечеринка
Вас ждут угощения ухой, пирожками, шашлыками и развлечения с танцами и подарками для женщин
Умиротворяющая красота
Умиротворяющая красота
От уютных лесов до величественной Волги – природа Костромской области завораживает своей красотой и тишиной
Ювелирное искусство
Ювелирное искусство
Примете участие в очаровательном мастер-классе по ювелирному делу и изготовите свой собственный сувенир из скани
Сырная история
Сырная история
Узнаете все о сыроделии и попробуете вкусные костромские сыры
Ремесленные традиции
Ремесленные традиции
Посетите музей льна и бересты и откроете секреты старинного ремесла
Атмосферная Кострома
Атмосферная Кострома
Прогуляетесь по уютным улочкам и почувствуете душу русской провинции

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсии по Костроме, музей сыра и праздничный разгуляй

10:40 Встреча на ж/д вокзале с «Ласточки».

Знакомство с Костромой.

Парадная площадь города – сердце Костромы. Ее визитная карточка – это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой». По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча – лучшая пожарная каланча российской провинции – это в северной части площади, а на противоположной стороне – на месте старого торга – находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды. И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

14:00 Обед.

15:00 Музей сыра с программой «Сырные истории» с дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия. Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, главное, попробовать настоящие костромские сыры - всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

16:30 Отправление в отель. Заселение. Свободное время.

19:00 Праздничный разгуляй на территории парк-отеля.

Поздравляем милых женщин и веселимся! Программа, танцы, уха, шашлыки, соленья, пирожки, горячительные напитки, чай.

Обзорная экскурсии по Костроме, музей сыра и праздничный разгуляйОбзорная экскурсии по Костроме, музей сыра и праздничный разгуляйОбзорная экскурсии по Костроме, музей сыра и праздничный разгуляй
2 день

Ипатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и бересты

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

10:00 Отправление в Ипатьевский монастырь.

Недалеко от впадения реки Костромы в Волгу стоит величественная обитель. Ее вы увидите, наверное, находясь даже в нескольких километрах. Конечно, со времен основания Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря сама Кострома сильно изменилась, но замысел зодчих, которые выбрали для него место и архитектуру, сохранился.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в Костроме считается колыбелью династии Романовых. Важные для всей страны события здесь происходили в Смутные времена. В разные годы обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II, Николай II. Монастырь действующий. Кроме того, в обители открыты Троицкий собор с Лазаревским храмом в подклете, а также храм во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Открыт и церковный историко-археологический музей.

12:00 Интерактивная программа «Молодец ― в кафтане, девка ― в сарафане» в «Костромской слободе».

Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря – одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода – это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века. Это другой мир, другое время, другая жизнь. Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.

Всем известно, что «встречают по одёжке». В старые времена по наряду многое о человеке сказать можно было: откуда он, чем занимается, каково его семейное положение. Слободская хозяйка гостей чаем с пряниками попотчует и расскажет, как по одежде отличить девушку от замужней женщины, где у мужской рубахи «подоплёка» да как «сороку» носить. А ещё поведает, что означало в старину слово «распоясаться».

В программу включена обзорная экскурсия по «Костромской слободе».

14:00 Обед в кафе.

15:00 Музей льна и бересты.

Экскурсия по музею начинается с зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители увидят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи.

Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы. Не обделено вниманием и фабричное производство льняных изделий – в экспозициях выставлены образцы как начала прошлого века, так и современные.

Второй зал – зал бересты персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в следующем зале музея.

Рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных берестяных изделий – поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.

16:00 Окончание экскурсионной программы. Отправление в отель или свободное время в центре города.

Ипатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и берестыИпатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и берестыИпатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и берестыИпатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и бересты
3 день

Красное-на-Волге и ювелирный мастер-класс

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

10:00 Отправление в Красное-на-Волге.

Экскурсия в Красное-на Волге – драгоценный край, настоящая находка для тех, кого интересует ювелирное искусство. Здесь изготавливают каждое второе золотое украшение в стране и каждое пятое серебряное. Посещение ТЦ «Красноград».

12:00 Посещение единственного в стране специализированного музея ювелирного и народно-прикладного искусства – уникальный в России такого рода музей.

Поселок Красное-на-Волге известен своим традиционным центром русского ювелирного искусства, которое начало формироваться еще в 9 веке. Традиции и секреты передавались из поколения в поколение, и возникли целые династии мастеров. В начале 19-20 века основными продуктами были недорогие серебряные и медные украшения, мелкая серебряная посуда, штампованные образки и крестики. В 1904 году было открыто.

Художественно-ремесленное училище золото-серебряного дела, которое стало важным фактором для дальнейшего развития промысла. В 1979 году было принято решение о создании Красносельского музея, который с 2005 года является филиалом Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Здесь представлены экспозиции: «История Красносельского промысла: истоки и традиции», «Красносельская скань», «В ризах образа», «Золотой фонд Родины». Выставки представляют декоративно-прикладное искусство, живопись, графику.

13:00 Интерактивный ювелирный мастер-класс. Ощути себя ювелиром!

Ювелирный класс включает в себя два зала, в одном из которых представлена экспозиция об истоках и развитии ювелирного промысла. Также первый зал оборудован ювелирными верстаками и ручными инструментами для самостоятельной работы над созданием ювелирного изделия. Во втором зале экспонируется современное оборудование, применяемое на ювелирных производствах, и демонстрируется процесс создания украшения от эскиза до готового изделия.

В рамках мастер-класса, каждый самостоятельно с помощью ювелирских инструментов может изготовить из скани небольшой сувенир, оформленный в рамочку. Работа может быть выполнена по готовому шаблону или по собственной композиции.

15:00 Обед в кафе Костромы.

16:00 Посещение сырной биржи для покупки гостинцев. Трансфер на жд вокзал под отправление «Ласточки».

Проживание

Тур предусматривает размещение в номерах супериор гостиницы «Азимут».

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

ВзрослыеДети (до 12 лет)
Основное место21 50021 200
Доп. место20 90020 600
Доплата за одноместное размещение6 000

Варианты проживания

Азимут

2 ночи

Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга.

К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.

В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.

В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.

Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.

АзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, для туристов на своем авто – в отеле имеется парковка.

На чем мы будем передвигаться?

Используется 28-местный автобус. Посадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Е
20 янв 2023
Поездка в Кострому очень понравилось.
Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу.
Программа построена интересно, рекомендую.
Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах…
В Костроме много мест, где вкусно кормят.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Т
9 янв 2023
Спасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Весенние

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