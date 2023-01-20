Искусство и вкус Костромы
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсии по Костроме, музей сыра и праздничный разгуляй
10:40 Встреча на ж/д вокзале с «Ласточки».
Знакомство с Костромой.
Парадная площадь города – сердце Костромы. Ее визитная карточка – это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой». По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча – лучшая пожарная каланча российской провинции – это в северной части площади, а на противоположной стороне – на месте старого торга – находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды. И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
14:00 Обед.
15:00 Музей сыра с программой «Сырные истории» с дегустацией костромских сыров.
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия. Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, главное, попробовать настоящие костромские сыры - всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!
16:30 Отправление в отель. Заселение. Свободное время.
19:00 Праздничный разгуляй на территории парк-отеля.
Поздравляем милых женщин и веселимся! Программа, танцы, уха, шашлыки, соленья, пирожки, горячительные напитки, чай.
Ипатьевский монастырь, Костромская слобода и музей льна и бересты
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
10:00 Отправление в Ипатьевский монастырь.
Недалеко от впадения реки Костромы в Волгу стоит величественная обитель. Ее вы увидите, наверное, находясь даже в нескольких километрах. Конечно, со времен основания Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря сама Кострома сильно изменилась, но замысел зодчих, которые выбрали для него место и архитектуру, сохранился.
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в Костроме считается колыбелью династии Романовых. Важные для всей страны события здесь происходили в Смутные времена. В разные годы обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II, Николай II. Монастырь действующий. Кроме того, в обители открыты Троицкий собор с Лазаревским храмом в подклете, а также храм во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Открыт и церковный историко-археологический музей.
12:00 Интерактивная программа «Молодец ― в кафтане, девка ― в сарафане» в «Костромской слободе».
Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря – одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.
Костромская слобода – это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века. Это другой мир, другое время, другая жизнь. Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.
Всем известно, что «встречают по одёжке». В старые времена по наряду многое о человеке сказать можно было: откуда он, чем занимается, каково его семейное положение. Слободская хозяйка гостей чаем с пряниками попотчует и расскажет, как по одежде отличить девушку от замужней женщины, где у мужской рубахи «подоплёка» да как «сороку» носить. А ещё поведает, что означало в старину слово «распоясаться».
В программу включена обзорная экскурсия по «Костромской слободе».
14:00 Обед в кафе.
15:00 Музей льна и бересты.
Экскурсия по музею начинается с зала льна, где, слушая завораживающую речь экскурсовода, посетители увидят своими глазами процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи.
Весело кружится веретено, и льняную ниточку тянут из кудели в умелые руки мастерицы. Не обделено вниманием и фабричное производство льняных изделий – в экспозициях выставлены образцы как начала прошлого века, так и современные.
Второй зал – зал бересты персонажи русских сказок, выполненные в технике плетения из бересты, в первую очередь привлекают внимания посетителей в следующем зале музея.
Рассказ экскурсовода начинается с описания традиций изготовления старинных берестяных изделий – поршней, лопатошников, пестерей, лукошек, собранных в этнографических экспедициях по Костромской области.
16:00 Окончание экскурсионной программы. Отправление в отель или свободное время в центре города.
Красное-на-Волге и ювелирный мастер-класс
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
10:00 Отправление в Красное-на-Волге.
Экскурсия в Красное-на Волге – драгоценный край, настоящая находка для тех, кого интересует ювелирное искусство. Здесь изготавливают каждое второе золотое украшение в стране и каждое пятое серебряное. Посещение ТЦ «Красноград».
12:00 Посещение единственного в стране специализированного музея ювелирного и народно-прикладного искусства – уникальный в России такого рода музей.
Поселок Красное-на-Волге известен своим традиционным центром русского ювелирного искусства, которое начало формироваться еще в 9 веке. Традиции и секреты передавались из поколения в поколение, и возникли целые династии мастеров. В начале 19-20 века основными продуктами были недорогие серебряные и медные украшения, мелкая серебряная посуда, штампованные образки и крестики. В 1904 году было открыто.
Художественно-ремесленное училище золото-серебряного дела, которое стало важным фактором для дальнейшего развития промысла. В 1979 году было принято решение о создании Красносельского музея, который с 2005 года является филиалом Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Здесь представлены экспозиции: «История Красносельского промысла: истоки и традиции», «Красносельская скань», «В ризах образа», «Золотой фонд Родины». Выставки представляют декоративно-прикладное искусство, живопись, графику.
13:00 Интерактивный ювелирный мастер-класс. Ощути себя ювелиром!
Ювелирный класс включает в себя два зала, в одном из которых представлена экспозиция об истоках и развитии ювелирного промысла. Также первый зал оборудован ювелирными верстаками и ручными инструментами для самостоятельной работы над созданием ювелирного изделия. Во втором зале экспонируется современное оборудование, применяемое на ювелирных производствах, и демонстрируется процесс создания украшения от эскиза до готового изделия.
В рамках мастер-класса, каждый самостоятельно с помощью ювелирских инструментов может изготовить из скани небольшой сувенир, оформленный в рамочку. Работа может быть выполнена по готовому шаблону или по собственной композиции.
15:00 Обед в кафе Костромы.
16:00 Посещение сырной биржи для покупки гостинцев. Трансфер на жд вокзал под отправление «Ласточки».
Проживание
Тур предусматривает размещение в номерах супериор гостиницы «Азимут».
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослые
|Дети (до 12 лет)
|Основное место
|21 500
|21 200
|Доп. место
|20 900
|20 600
|Доплата за одноместное размещение
|6 000
Варианты проживания
Азимут
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.
В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионная программа
- Услуги экскурсовода-групповода
- Услуги транспорта
- Развлекательная программа
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Кострома
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли приехать на своем авто?
Да, для туристов на своем авто – в отеле имеется парковка.
- На чем мы будем передвигаться?
Используется 28-местный автобус. Посадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу.
Программа построена интересно, рекомендую.
Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах…
В Костроме много мест, где вкусно кормят.