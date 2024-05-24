Туры на автобусе в Костроме

Найдено 26 туров в категории «На автобусе» в Костроме, цены от 10 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 26 900 за человека
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 32 880 за человека
Звезда Руси. Путешествие по Золотому кольцу из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Звезда Руси. Путешествие по Золотому кольцу из Москвы
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 49 990 за человека
Отпуск на Волжских берегах
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Отпуск на Волжских берегах
Начало: Г. Ярославль
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
52 000 за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Начало: г. Ярославль
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 11 000 за человека
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Россия, Кострома
8 мар в 10:00
от 21 500 за человека
Театральная Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Театральная Кострома
Начало: Кострома
16 000 за человека
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Начало: Москва
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3200027 290 за человека
Торговая Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Торговая Кострома
Начало: Кострома
13 900 за человека
Новый год в Костроме
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Костроме
Начало: г. Ярославль
29 дек в 10:00
от 18 500 за человека
Новогодняя история Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя история Золотого Кольца
Начало: Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
от 28 900 за человека
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 4000033 900 за человека
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2700023 800 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
31 дек в 10:00
от 20 800 за человека
Путешествие по Костроме на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
5 янв в 10:00
от 31 500 за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Начало: г. Ярославль
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 000 за человека
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Начало: г. Ярославль
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 10 000 за человека
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
от 21 990 за человека
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    От тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересно. 1 день. В Нерехте, правда, делать нечего. Фабрика игрушек и
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    МК супер. Лучше в 1-й день заехать сразу на фабрику, а потом в Кострому. Шикарный город с шикарными людьми и множеством музеев. 2 день. Вообще не очень понятно было, почему выезд в Плёс так поздно. Мы до отъезда успели обойти пол- Костромы. Мы приехали в Плёс около 15-00,а в 15-00 у половины нашей группы уже должна была быть экскурсия в музее Левитана(музей прекрасный!). Остальная половина группы гуляла в прекрасную погоду и ждала 16-00. Когда экскурсия закончилась у нас и настало наше время пойти прогуляться по Плёсу, начался дикий ливень и ураган… Прогулки не состоялось. Я,как и некоторые люди из тура, очень ждали поездки в Плёс и купили тур чуть ли не только из-за этого города. А в итоге пришлось пережидать ливень в местном культурном центре, город мы не увидели. А этой проблемы можно было избежать, приедь мы хотя бы на 1,5 часа пораньше. 3 день. Не хватило свободного времени в самой Костроме, повторюсь, город просто прекрасный. Про Ярославль… т. к. я там была много раз, то особо не расстроилась, что заехали туда на час всего, но, думаю, другим людям было обидно. Гид Борис-просто лучший.

    От тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересно
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Организатор отработал без нареканий.
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Очень насыщенный и познавательный тур. Программа продуманная, гиды очень интересные. Однозначно рекомендую. Особенная благодарность сопровождающему гиду Татьяне, а также водителям. Никаких нареканий.
  • Р
    Резниченко
    5 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
  • Р
    Резниченко
    5 мая 2024
    Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Замечательный маршрут с посещением 11-ти городов. Да каких! Тверь, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Плёс, Владимир, Боголюбово, Суздаль,
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    Александров. Это красивые, cамобытные города России, с богатейшей тысячелетней историей! Автобус удобный, комфорт-класса, а водители-ассы Рузаев Александр и Морозов Виктор, аккуратно и умело управляли автобусом. Они профессионалы, при этом доброжелательные и тактичные! Особая благодарность за работу экскурсовода и гида нашей Кузьминой Татьяне Александровне. За её профессионализм, заботу, отзывчивость и душевную теплоту. На протяжении шести дней поездки, она много, понятно и интересно рассказывала нам об истории городов и традициях горожан. Организация экскурсий, проживание, питание-ВСЁ на высочайшем уровне! А Великие города показали себя во всей красе! СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!!!!

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    Спасибо большое! Нам все очень понравилось! Все четко, все прекрасно! Наш гид Борис очень интересно все рассказал! Впечатления только положительные 👍👍👍
  • Л
    Лидия
    1 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Отличная организация.
  • Л
    Лидия
    1 мая 2024
    Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Очень насыщенный, много городов, экскурсий.
  • Б
    Белова
    25 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
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    еда в колоритных местах, необычные музеи с погружением в старину! Большим плюсом явилась небольшая группа, слаженная и дисциплинированная. С радостью посоветую друзьям и с удовольствием поеду осматривать новые русские места с Вашей компанией! С уважением, Екатерина.

    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На автобусе»

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