Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге

Трёхдневный сборный тур - это прекрасная возможность побывать

4.7
3 отзыва
Трёхдневный сборный тур – это прекрасная возможность побывать в Ярославле и Костроме – древних городах с богатейшим историческим и культурным наследием, насладиться видами природы и волжских просторов, а также познакомиться с очаровательным городком, расположенным на территории Костромского края – Нерехтой!
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим город-музей под открытым небом;
  • прогуляемся по по городу Плёсу – шедевру природной красоты, «жемчужине Волги» и «русскому самоцвету»;
  • поучаствуем в мастер-классе по росписи деревянного сувенира;
  • насладимся красотой великой русской реки Волги и видами Плёса с борта теплохода;
  • побываем в музеях Левитана, "Льна и бересты".

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Нерехта (~70 км).

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.

Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.

Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.

Обед в кафе города.

Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.

Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.

А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.

Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.

Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).

В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.

Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.

По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).

Выезд в Кострому (~ 40 км.).

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (за доп.плату).

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-классЭкскурсия по г. Нерехта, мастер-классЭкскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
2 день
Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка

Завтрак в гостинице.

12:00 Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).

Обед в кафе города.

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места);

Выезд в Кострому (~ 80 км.).

Трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (за доп.плату).

Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулкаЭкскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка
3 день
Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор в холле (с вещами).

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России.

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.  

Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.

Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам. 

Обед в кафе города. 

Отправление в г. Ярославль (~ 80 км). 

Обзорная экскурсия по г. Ярославль – Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка. Вы посетите Парк "1000- летия Ярославля" и историческую часть города.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей &quot;Льна и бересты&quot;, экскурсия «В гостях у губернатора»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость
Московская застава
Двухместный Стандартный
Взрослый на основном месте14 600 
Взрослый на дополнительном месте13 600 
Одноместное размещение16 600 
Ребёнок 0—14 лет на основном месте14 100 
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте13 100 
Двухместный мансарда
Взрослый на основном месте14 600
Взрослый на дополнительном месте13 600
Одноместное размещение16 600 
Ребёнок 0—14 лет на основном месте14 100 
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте13 100
Одноместный номер
Взрослый на основном месте16 600 
Волга
Стандарт
Взрослый на основном месте14 000
Взрослый на дополнительном месте13 000 
Одноместное размещение16 000 
Ребёнок 0—14 лет на основном месте13 800
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте12 800
Одноместный номер
Взрослый на основном месте16 000 
Снегурочка
Двухместный номер
Взрослый на основном месте14 600 
Взрослый на дополнительном месте13 600
Одноместное размещение16 600
Ребёнок 0—14 лет на основном месте14 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте13 100
Одноместный номер
Взрослый на основном месте16 600 
Отель Островский
Стандарт
Взрослый на основном месте15 600 
Взрослый на дополнительном месте14 600
Одноместное размещение17 600
Ребёнок 0—14 лет на основном месте15 100 
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте14 100 
Одноместный номер
Взрослый на основном месте17 600
OLD STREET
Стандарт
Взрослый на основном месте15 600
Взрослый на дополнительном месте14 600 
Одноместное размещение17 600 
Ребёнок 0—14 лет на основном месте15 100
Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте14 100 
Одноместный номер
Взрослый на основном месте17 600 

 Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание (2 завтрак + 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда должна быть удобной и не сковывать движений.

Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
16 июня 2022
Не понравилась Нерехта, смотреть там нечего, экскурсия на завод деревянных игрушек интересная, но ради ее одной ехать в такую даль не стоит, лучше бы целый день провести в Ярославле. Возможно с ночевкой в нем. Мы ночевали в отеле "Московская застава", отличный отель, замечательное расположение, вид из окна, вкусные завтраки. Отзывы об отеле "Островский" тоже хорошие. Для сокращения бестолкового времени развоза и сбора людей, лучше чтобы отдыхающие с одного тура останавливались в одном отеле. Групп много, можно по очереди предлагать сначала один, потом другой отель.
Понравилось свободное время в Костроме до обеда, мы неспешно погуляли, насладились городом, если бы и в Ярославле так неспешно бы погулять, был бы полный восторг. Плес хорош, особенная благодарность экскурсоводу в музее Левитана. С удовольствием посетили бы еще и музей пейзажа. Больше неспешности, в ней наслаждение. Лучше медленно идти с экскурсоводом, чем иметь потом полчаса свободного времени.
Обеды нормальные, вкусно, без изысков.
М
7 июня 2022
Спасибо за чудесный экскурсионный тур "Города мастеров", познавательный и разнообразный. При такой насыщенной программе все было организовано чётко и слаженно. Особую благодарность выражаем нашему гиду-экскурсоводу Анне за её интересные рассказы, прекрасную подачу материала, заботу о нас и за готовность решить любые проблемы.
Т
17 мая 2022
Все было очень хорошо

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