Трёхдневный сборный тур – это прекрасная возможность побывать в Ярославле и Костроме – древних городах с богатейшим историческим и культурным наследием, насладиться видами природы и волжских просторов, а также познакомиться с очаровательным городком, расположенным на территории Костромского края – Нерехтой!

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль. Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный. Переезд в г. Нерехта (~70 км). Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли. Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов. Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом. Обед в кафе города. Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек. Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие. А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир. Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора. Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием). В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться. Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия. По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий). Выезд в Кострому (~ 40 км.). Заселение в гостиницу, свободное время. Ужин (за доп.плату).

2 день Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка

Завтрак в гостинице. 12:00 Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час). Обед в кафе города. Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом». В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты. Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы. Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность. Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места); Выезд в Кострому (~ 80 км.). Трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (за доп.плату).

3 день Экскурсия по г. Ярославль и г. Кострома, музей "Льна и бересты", экскурсия «В гостях у губернатора»