Преимущества этого путешествия:
11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Нерехта (~70 км).
Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.
Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.
Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.
Обед в кафе города.
Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.
Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.
А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.
Обзорная экскурсия по г. Нерехта – вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.
Вы посетите главную святыню Нерехты – Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).
В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.
Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.
По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).
Выезд в Кострому (~ 40 км.).
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин (за доп.плату).
Завтрак в гостинице.
12:00 Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).
Обед в кафе города.
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса. (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места);
Выезд в Кострому (~ 80 км.).
Трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (за доп.плату).
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России.
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В.И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых. Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон. Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет. Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль – Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка. Вы посетите Парк "1000- летия Ярославля" и историческую часть города.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Стоимость
|Московская застава
|Двухместный Стандартный
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|13 600
|Одноместное размещение
|16 600
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|14 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|13 100
|Двухместный мансарда
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|13 600
|Одноместное размещение
|16 600
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|14 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|13 100
|Одноместный номер
|Взрослый на основном месте
|16 600
|Волга
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|14 000
|Взрослый на дополнительном месте
|13 000
|Одноместное размещение
|16 000
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|13 800
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|12 800
|Одноместный номер
|Взрослый на основном месте
|16 000
|Снегурочка
|Двухместный номер
|Взрослый на основном месте
|14 600
|Взрослый на дополнительном месте
|13 600
|Одноместное размещение
|16 600
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|14 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|13 100
|Одноместный номер
|Взрослый на основном месте
|16 600
|Отель Островский
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|15 600
|Взрослый на дополнительном месте
|14 600
|Одноместное размещение
|17 600
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|15 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|14 100
|Одноместный номер
|Взрослый на основном месте
|17 600
|OLD STREET
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|15 600
|Взрослый на дополнительном месте
|14 600
|Одноместное размещение
|17 600
|Ребёнок 0—14 лет на основном месте
|15 100
|Ребёнок 0—14 лет на дополнительном месте
|14 100
|Одноместный номер
|Взрослый на основном месте
|17 600
Дети до 3х лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а так же питания).
Одежда должна быть удобной и не сковывать движений.
Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».