Приключенческий тур на микроавтобусе по самым интересным местам Костромы и ее окрестностям, которые откроют настоящую русскую душу
Поддаться соблазну и дать своей воле ощутить на себе лично все прелести русской души в глубинке под названием "Костромской край"? Можно! Для этого мы разработали маршрут адаптированный для желающих познакомиться с нетипичной Костромой. Он неповторим, один такой на туристском рынке, ведь такого тура еще не было: осмотр столицы региона, тактильное общение с животными, знаменитые производственные фишки этого края, нами любимый сыр, уникальное ювелирное мастерство, рыбное хозяйство, погружение с помощью интерактива в деревенскую жизнь.
Встретим всех желающих на "Ласточке" в пятничное утро. Тех, кто на машине, припаркуем в правильном месте по нашей логистике и, за выходные, покажем Кострому с окрестностями, глазами ее жителей в сопровождении сотрудников, одержимых этим краем. Вас ждут обзорные экскурсии и мастер-классы.
Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому это новая электричка комфорт класса «Ласточка», она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:30 в Кострому на станцию «Кострома Новая».
Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих по табличке «Название тура».
Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.
Отсюда начинается ваше приключение по Костромскому краю.
Первая остановка — это главная достопримечательность местных земель – Ипатьевский монастырь.
Место зарождения правительственной династии Романовых, отсюда Кострома имеет запатентованный бренд «Кострома — колыбель династии Романовых».
Осмотр самой древней постройки города, возможность сделать фотографии в таком значимом, для страны, месте, а далее последуете в лучший музей деревянного зодчества.
Вы узнаете историю его уникального создания.
Это место погрузит вас в деревенскую самобытность.
Своими глазами вы увидите миниатюрную русскую деревню с ландшафтным дизайном, то, как выглядели исконные избы, а также сельские церкви.
Далее последует обед костромскими щами.
Да-да, именно костромскими, из местной квашеной капусты.
Во второй половине дня вас ожидает переезд на конезавод 19 века, где вас встретит его хозяйка, проведет небольшую экскурсию по местности, расскажет про ипотерапию, устроит викторину, напоит чаем из местных трав и даст возможность каждому покататься на конях.
К вечеру вернетесь в город.
Заселение в гостиницу «Волга» с панорамным видом на город.
Свободное время.
Ночь в гостинице 3*.
Завтрак в гостинице.
Выезд на лосиную ферму, уникальную в своем роде тем, что это единственное место во всей стране, где занимаются производством лосиного молока.
Также интересный факт, что именно эта ферма содержит диких лосей.
Вас встретят сотрудники фермы и проведут небольшую экскурсию, раздадут корм и предоставят возможность покормить лично этих интересных животных.
Лосиное молоко, кстати, в общем доступе для всех желающих.
Рядом с лосефермой заезжаем в медовый край, где вы познакомитесь с пасеками и производством костромского меда.
Далее возвращаетесь в город, где вас ожидает обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Костромы.
Здесь вы познакомитесь с основателем города, с одним из ведущих ремесел костромичей – ювелирное производство, посетите интерактивный музей ювелирного мастерства.
Это еще один бренд города — «Кострома — ювелирная столица России».
Далее прогуляетесь по усадебной улице и зайдете в музей сыра.
Узнаете, что костромской сыр — это лучший сыр в стране и еще, что тоже является очередным брендом города «Кострома сырная».
Далее, прогуливаясь через ротонду, где писал драмы сам Александр Николаевич Островский, вы пройдетесь по набережной города и обомлеете от видов на знаменитую всем реку Волгу.
Увидите старую пристань, где снимали несколько советских фильмов и точно так же, как императрица Екатерина II, поднимитесь по Молочной горе в самое сердце города – Сусанинская площадь.
Здесь вас встретят памятник, спасшему Великую Русь, Ивану Сусанину, уникальные торговые ряды и пожарная каланча — это визитные карточки города.
Прогуляетесь по бульвару проспекта Мира, увидите, где проходили императорские балы.
Далее обед в местном кафе и мастер-класс по метанию топоров.
Прогуляетесь по панорамной улице «Муравьёвка» и через парк филармонии попадете в современный центр города район, который костромичи называют «Универмаг».
Здесь вы можете продолжить гулять в режиме свободного времени, а у кого кончатся силы, пойти в гостиницу отдыхать.
Свободное время.
Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Выселение и выезд в Хаски-центр, где вы познакомитесь с самыми славными во всем мире, ездовыми собаками породы хаски.
Они покатают вас в упряжке, насыщая положительными эмоциями.
Примете участие в мастер-классе по стрельбе из лука, получите море фотографий с живыми эмоциями.
Далее отправитесь на активное рыбное хозяйство.
Познакомитесь с рыбным производством и сможете дегустировать ее.
После, побываете в деревне Сидоровское, где местные жители познакомят вас с деревенской жизнью в русской народной стилистике с интерактивом, проведут обзорную экскурсию и также покажут пивоварение.
Здесь мы остановимся на обед из русских национальных блюд.
Ну а далее вы возвращаетесь к автобусу и помчите обратно в Кострому на «Ласточку», которая отходит с перрона местного ж/д вокзала в районе 18 часов.
От насыщенности тура, вы будете ехать обратно в столицу, не веря, что побывали за такой короткий срок в самых основных местах Костромского края.
Он останется в ваших сердцах на долгое время.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Волга» 3*.
Этот отель с 2 ресторанами и большой террасой с панорамным видом на Кострому и Волгу расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.
В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.
В модном ресторане «Волга» подают блюда русской и средиземноморской кухни, а также ежедневно сервируется завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на большой террасе с видом на город.
Исторические достопримечательности, в том числе церковь Воскресения на Дебре, находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Остановки общественного транспорта и главные пешеходные улицы находятся в 100 метрах от отеля.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Ваше путешествие пройдет в комфорте.
Сопровождение гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером, на протяжении всего тура.