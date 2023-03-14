Привет, Кострома

Экскурсионный тур «Привет, Кострома» на 3 дня

Описание
Программа по дням
О гиде
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Ответы на вопросы
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Привет, Кострома
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лосеферма
Лосеферма
Покормим с руки лосей на Сумароковской лосеферме
Сырные истории
Сырные истории
Посетим музей сыра и узнаем, что костромской сыр – лучший в стране
Мастер-классы
Мастер-классы
Вас ждут увлекательные мастер-классы по метанию топоров и стрельбе из лука

Описание

Приключенческий тур на микроавтобусе по самым интересным местам Костромы и ее окрестностям, которые откроют настоящую русскую душу

Поддаться соблазну и дать своей воле ощутить на себе лично все прелести русской души в глубинке под названием "Костромской край"? Можно! Для этого мы разработали маршрут адаптированный для желающих познакомиться с нетипичной Костромой. Он неповторим, один такой на туристском рынке, ведь такого тура еще не было: осмотр столицы региона, тактильное общение с животными, знаменитые производственные фишки этого края, нами любимый сыр, уникальное ювелирное мастерство, рыбное хозяйство, погружение с помощью интерактива в деревенскую жизнь.

Встретим всех желающих на "Ласточке" в пятничное утро. Тех, кто на машине, припаркуем в правильном месте по нашей логистике и, за выходные, покажем Кострому с окрестностями, глазами ее жителей в сопровождении сотрудников, одержимых этим краем. Вас ждут обзорные экскурсии и мастер-классы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча на вокзале, колыбель династии Романовых, лучший музей деревянного зодчества в стране, конезавод 19 века «Медведки»

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому это новая электричка комфорт класса «Ласточка», она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:30 в Кострому на станцию «Кострома Новая».

Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих по табличке «Название тура».

Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Отсюда начинается ваше приключение по Костромскому краю.

Первая остановка — это главная достопримечательность местных земель – Ипатьевский монастырь.

Место зарождения правительственной династии Романовых, отсюда Кострома имеет запатентованный бренд «Кострома — колыбель династии Романовых».

Осмотр самой древней постройки города, возможность сделать фотографии в таком значимом, для страны, месте, а далее последуете в лучший музей деревянного зодчества.

Вы узнаете историю его уникального создания.

Это место погрузит вас в деревенскую самобытность.

Своими глазами вы увидите миниатюрную русскую деревню с ландшафтным дизайном, то, как выглядели исконные избы, а также сельские церкви.

Далее последует обед костромскими щами.

Да-да, именно костромскими, из местной квашеной капусты.

Во второй половине дня вас ожидает переезд на конезавод 19 века, где вас встретит его хозяйка, проведет небольшую экскурсию по местности, расскажет про ипотерапию, устроит викторину, напоит чаем из местных трав и даст возможность каждому покататься на конях.

К вечеру вернетесь в город.

Заселение в гостиницу «Волга» с панорамным видом на город.

Свободное время.

Ночь в гостинице 3*.

Встреча на вокзале, колыбель династии Романовых, лучший музей деревянного зодчества в стране, конезавод 19 века «Медведки»Встреча на вокзале, колыбель династии Романовых, лучший музей деревянного зодчества в стране, конезавод 19 века «Медведки»Встреча на вокзале, колыбель династии Романовых, лучший музей деревянного зодчества в стране, конезавод 19 века «Медведки»Встреча на вокзале, колыбель династии Романовых, лучший музей деревянного зодчества в стране, конезавод 19 века «Медведки»
2 день

Лосиная ферма, Кострома - душа России, ювелирное ремесло, сыр, прогулка по центру города, метание топорами

Завтрак в гостинице.

Выезд на лосиную ферму, уникальную в своем роде тем, что это единственное место во всей стране, где занимаются производством лосиного молока.

Также интересный факт, что именно эта ферма содержит диких лосей.

Вас встретят сотрудники фермы и проведут небольшую экскурсию, раздадут корм и предоставят возможность покормить лично этих интересных животных.

Лосиное молоко, кстати, в общем доступе для всех желающих.

Рядом с лосефермой заезжаем в медовый край, где вы познакомитесь с пасеками и производством костромского меда.

Далее возвращаетесь в город, где вас ожидает обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Костромы.

Здесь вы познакомитесь с основателем города, с одним из ведущих ремесел костромичей – ювелирное производство, посетите интерактивный музей ювелирного мастерства.

Это еще один бренд города — «Кострома — ювелирная столица России».

Далее прогуляетесь по усадебной улице и зайдете в музей сыра.

Узнаете, что костромской сыр — это лучший сыр в стране и еще, что тоже является очередным брендом города «Кострома сырная».

Далее, прогуливаясь через ротонду, где писал драмы сам Александр Николаевич Островский, вы пройдетесь по набережной города и обомлеете от видов на знаменитую всем реку Волгу.

Увидите старую пристань, где снимали несколько советских фильмов и точно так же, как императрица Екатерина II, поднимитесь по Молочной горе в самое сердце города – Сусанинская площадь.

Здесь вас встретят памятник, спасшему Великую Русь, Ивану Сусанину, уникальные торговые ряды и пожарная каланча — это визитные карточки города.

Прогуляетесь по бульвару проспекта Мира, увидите, где проходили императорские балы.

Далее обед в местном кафе и мастер-класс по метанию топоров.

Прогуляетесь по панорамной улице «Муравьёвка» и через парк филармонии попадете в современный центр города район, который костромичи называют «Универмаг».

Здесь вы можете продолжить гулять в режиме свободного времени, а у кого кончатся силы, пойти в гостиницу отдыхать.

Свободное время.

Ночь в гостинице.

Лосиная ферма, Кострома - душа России, ювелирное ремесло, сыр, прогулка по центру города, метание топорамиЛосиная ферма, Кострома - душа России, ювелирное ремесло, сыр, прогулка по центру города, метание топорамиЛосиная ферма, Кострома - душа России, ювелирное ремесло, сыр, прогулка по центру города, метание топорамиЛосиная ферма, Кострома - душа России, ювелирное ремесло, сыр, прогулка по центру города, метание топорами
3 день

Хаски-центр, стрельба из лука, мёд, рыбное хозяйство с дегустацией, село Сидоровское

Завтрак в гостинице.

Выселение и выезд в Хаски-центр, где вы познакомитесь с самыми славными во всем мире, ездовыми собаками породы хаски.

Они покатают вас в упряжке, насыщая положительными эмоциями.

Примете участие в мастер-классе по стрельбе из лука, получите море фотографий с живыми эмоциями.

Далее отправитесь на активное рыбное хозяйство.

Познакомитесь с рыбным производством и сможете дегустировать ее.

После, побываете в деревне Сидоровское, где местные жители познакомят вас с деревенской жизнью в русской народной стилистике с интерактивом, проведут обзорную экскурсию и также покажут пивоварение.

Здесь мы остановимся на обед из русских национальных блюд.

Ну а далее вы возвращаетесь к автобусу и помчите обратно в Кострому на «Ласточку», которая отходит с перрона местного ж/д вокзала в районе 18 часов.

От насыщенности тура, вы будете ехать обратно в столицу, не веря, что побывали за такой короткий срок в самых основных местах Костромского края.

Он останется в ваших сердцах на долгое время.

Хаски-центр, стрельба из лука, мёд, рыбное хозяйство с дегустацией, село СидоровскоеХаски-центр, стрельба из лука, мёд, рыбное хозяйство с дегустацией, село СидоровскоеХаски-центр, стрельба из лука, мёд, рыбное хозяйство с дегустацией, село СидоровскоеХаски-центр, стрельба из лука, мёд, рыбное хозяйство с дегустацией, село Сидоровское

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Волга» 3*.

Варианты проживания

Гостиница «Волга» 3

2 ночи

Этот отель с 2 ресторанами и большой террасой с панорамным видом на Кострому и Волгу расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.

В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.

В модном ресторане «Волга» подают блюда русской и средиземноморской кухни, а также ежедневно сервируется завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на большой террасе с видом на город.

Исторические достопримечательности, в том числе церковь Воскресения на Дебре, находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Остановки общественного транспорта и главные пешеходные улицы находятся в 100 метрах от отеля.

Гостиница «Волга» 3Гостиница «Волга» 3Гостиница «Волга» 3Гостиница «Волга» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и сопровождение на автобусе по туру, описанному в программе
  • Экскурсионная программа 3 дня
  • Проживание в двухместном номере в отеле 3*
  • Завтраки 2, 3 дни
  • Обеды 1, 2, 3 дни
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Входные билеты на лосиную ферму
  • Входные билеты на рыбное хозяйство
  • Дегустация рыбы
  • Экскурсия по конезаводу
  • Мастер-класс по метанию топоров
  • Катание на хаски в упряжке
  • Мастер-класс по стрельбе из лука
Что не входит
  • Авиа и жд билеты до Костромы и обратно
  • Ужины
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Сувениры
  • Местная сувенирная и промышленная продукция
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте осуществляется тур?

Ваше путешествие пройдет в комфорте.

Сопровождение гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером, на протяжении всего тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Мастер-классы
Многодневные туры
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Обзорные
На микроавтобусе

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