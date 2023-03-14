2 день

Лосиная ферма, Кострома - душа России, ювелирное ремесло, сыр, прогулка по центру города, метание топорами

Завтрак в гостинице.

Выезд на лосиную ферму, уникальную в своем роде тем, что это единственное место во всей стране, где занимаются производством лосиного молока.

Также интересный факт, что именно эта ферма содержит диких лосей.

Вас встретят сотрудники фермы и проведут небольшую экскурсию, раздадут корм и предоставят возможность покормить лично этих интересных животных.

Лосиное молоко, кстати, в общем доступе для всех желающих.

Рядом с лосефермой заезжаем в медовый край, где вы познакомитесь с пасеками и производством костромского меда.

Далее возвращаетесь в город, где вас ожидает обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Костромы.

Здесь вы познакомитесь с основателем города, с одним из ведущих ремесел костромичей – ювелирное производство, посетите интерактивный музей ювелирного мастерства.

Это еще один бренд города — «Кострома — ювелирная столица России».

Далее прогуляетесь по усадебной улице и зайдете в музей сыра.

Узнаете, что костромской сыр — это лучший сыр в стране и еще, что тоже является очередным брендом города «Кострома сырная».

Далее, прогуливаясь через ротонду, где писал драмы сам Александр Николаевич Островский, вы пройдетесь по набережной города и обомлеете от видов на знаменитую всем реку Волгу.

Увидите старую пристань, где снимали несколько советских фильмов и точно так же, как императрица Екатерина II, поднимитесь по Молочной горе в самое сердце города – Сусанинская площадь.

Здесь вас встретят памятник, спасшему Великую Русь, Ивану Сусанину, уникальные торговые ряды и пожарная каланча — это визитные карточки города.

Прогуляетесь по бульвару проспекта Мира, увидите, где проходили императорские балы.

Далее обед в местном кафе и мастер-класс по метанию топоров.

Прогуляетесь по панорамной улице «Муравьёвка» и через парк филармонии попадете в современный центр города район, который костромичи называют «Универмаг».

Здесь вы можете продолжить гулять в режиме свободного времени, а у кого кончатся силы, пойти в гостиницу отдыхать.

Свободное время.

Ночь в гостинице.