Интересные программы мастер-классы Костромы

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Костроме, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
На автобусе
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
30 дек в 10:00
65 000 за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Начало: Г. Ярославль
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 18 000 за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
На автобусе
На теплоходе
3 отзыва
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 17 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    7 августа 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    Довольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка на теплоходе). На подумать: предупреждать
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    участников группы о возрастном составе группы; за дополнительную плату в два первых дня можно предлагать по вечерам посещать какие-то музеи Костромы (вечера были свободные, зато третий день «бегом»)

    Довольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка на
  • А
    Алла
    6 августа 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    Тур очень понравился - Нерехта, Плёс, Кострома, Ярославль. Прошёл на одном дыхании! Отличные экскурсоводы! Особенно Наталья - просто потрясающе -
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    рассказывает интересно, отвечает на все возникающие вопросы, речь яркая и эмоциональная! Единственный минус - мало времени (5 дней было бы лучше) - всё очень быстро. Спасибо огромное! Буду советовать тур друзьям и знакомым!

  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    В целом тур хороший, но есть недочёты Из плюсов: красивые города, открыла для себя Плёс, чудесная речная прогулка, понравилось в музее
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    льна, насколько там артистичный экскурсовод - 10 и 10ти, кормили хорошо, в последний день в чудном ресторане в Костроме Минусы: Очень мало Ярославля, просто минимум для такого города Много Нерехты - для такого города Не понятно почему так поздно выезжаем в Плёс - в итоге везде бегом, нет времени на прогулку Очень много экскурсии, не возможно столько запомнить, воспринять, надо чередовать познавательное и прикладное Но в целом приятное впечатление от поездки

  • Б
    Белова
    25 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
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    еда в колоритных местах, необычные музеи с погружением в старину! Большим плюсом явилась небольшая группа, слаженная и дисциплинированная. С радостью посоветую друзьям и с удовольствием поеду осматривать новые русские места с Вашей компанией! С уважением, Екатерина.

    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный
  • Т
    Татьяна
    6 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы
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    посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!

    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений
  • Г
    Голубева
    14 марта 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
    Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Привет, Кострома
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Привет, Кострома
    Организатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    Привет, Кострома
    Съездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
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    и музея Стрельца, экскурсия по Костроме- все было интересно, очень познавательно, при этом не утомительно. А на следующий день- село Красное, паром, Плес и музей Левитана. Поездка была очень впечатляющая!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
  2. Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
  3. Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
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  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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