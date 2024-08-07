4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
30 дек в 10:00
65 000₽ за человека
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Начало: Г. Ярославль
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 18 000₽ за человека
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 17 000₽ за человека
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- ВВиктория7 августа 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка на теплоходе). На подумать: предупреждать
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- ТТатьяна6 апреля 2024В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы
- ГГолубева14 марта 2024Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
- ННаталья31 октября 2023Привет, КостромаОрганизация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
- ТТатьяна27 июня 2023Привет, КостромаОрганизатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
- ИИрина27 июня 2023Привет, КостромаСъездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
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