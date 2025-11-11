Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Монастырщина, люди, истории.



Мы поговорим об Оптинском старчестве и его зарождении, о культуре и философии Оптиной Пустыни, обсудим историю Шамордино, подвижников и настоятельниц обители. Узнаем о святынях мужского монастыря Клыково и русском православном миссионерстве.

Описание экскурсии Мы начнем наше путешествие с посещения Оптиной Пустыни, храмов монастыря. Мы зайдем в каждый храм, осмотрим некрополь, погрузимся в историю, где передавалось от учителя к ученику особое духовное делание – старчество, во всем противоположное духу времени. Дойдем до ворот Иоанны Предтеченского скита, постоим у колодца старца Амвросия, посетим источник. Следующий пункт следования – Мужской монастырь Спаса нерукотворного (Клыково). На подъезде к монастырю увидим поклонный крест и удивительный памятник преподобному святому Кукши. Поговорим об истории русского православного миссионерства, удивительном жизненном монашеском пути Кукши преподобного. На территории монастыря ознакомимся с храмами Спаса нерукотворного и храмом в честь Кукши Киево-Печерского. Побываем в келье старицы схимонахини Сепфоры, на месте ее захоронения. Поговорим о переплетении истории Оптиной Пустыни с историей монастыря. Затем по прекрасной живописной дороге отправляемся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь (Шамордино). Посетим Казанский храм, увидим главные святыни и иконы храма. Неспешно прогуляемся по всей территории монастыря с подробным описанием храмов и строений. Спустимся к живоносному, амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснемся к живительной красоте необыкновенной природы этого места, нас примет гостеприимная река Серёна и чудесный лес.

