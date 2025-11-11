Монастырщина, люди, истории.
Мы поговорим об Оптинском старчестве и его зарождении, о культуре и философии Оптиной Пустыни, обсудим историю Шамордино, подвижников и настоятельниц обители. Узнаем о святынях мужского монастыря Клыково и русском православном миссионерстве.
Описание экскурсииМы начнем наше путешествие с посещения Оптиной Пустыни, храмов монастыря. Мы зайдем в каждый храм, осмотрим некрополь, погрузимся в историю, где передавалось от учителя к ученику особое духовное делание – старчество, во всем противоположное духу времени. Дойдем до ворот Иоанны Предтеченского скита, постоим у колодца старца Амвросия, посетим источник. Следующий пункт следования – Мужской монастырь Спаса нерукотворного (Клыково). На подъезде к монастырю увидим поклонный крест и удивительный памятник преподобному святому Кукши. Поговорим об истории русского православного миссионерства, удивительном жизненном монашеском пути Кукши преподобного. На территории монастыря ознакомимся с храмами Спаса нерукотворного и храмом в честь Кукши Киево-Печерского. Побываем в келье старицы схимонахини Сепфоры, на месте ее захоронения. Поговорим о переплетении истории Оптиной Пустыни с историей монастыря. Затем по прекрасной живописной дороге отправляемся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь (Шамордино). Посетим Казанский храм, увидим главные святыни и иконы храма. Неспешно прогуляемся по всей территории монастыря с подробным описанием храмов и строений. Спустимся к живоносному, амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснемся к живительной красоте необыкновенной природы этого места, нас примет гостеприимная река Серёна и чудесный лес.
Вы сами выбираете дату и время
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оптина Пустынь, храмы монастыря
- Ворота Иоанна Предтеченского Скита
- Колодец старца Амвросия и источник
- Мужской монастырь Спаса нерукотворного (Клыково)
- Храм в честь Кукши Киево-Печерского
- Келья старицы схимонахини Сепфоры
- Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь (Шамордино)
- Казанский храм и источники
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Аренда транспорта, помощь с арендой транспорта (авто от 1 до 6 человек - 8000 руб./7 часов)
- В течение дня предусмотрено время на обед и чаепитие в трапезной монастыря, можно будет также зайти в магазин фермерских продуктов Оптиной пустыни.
Место начала и завершения?
По согласованию с путешественником
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
