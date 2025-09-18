Путешествие по Козельску и его окрестностям предлагает уникальную возможность познакомиться с историей древнего города и монастырей.
Гости смогут прогуляться по старинным улочкам, посетить Оптину пустынь, узнать о жизни знаменитых старцев и увидеть чудотворные иконы.
Завершает экскурсию посещение Шамордино с его величественным Казанским храмом и живописными источниками. Это идеальный маршрут для тех, кто ценит историю и красоту природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Козельска
- 🕌 Посещение знаменитых монастырей
- 🌿 Живописные природные пейзажи
- 🖼️ Уникальные иконы и святыни
- 📚 Интересные исторические факты
- 🚶♂️ Прогулки по живописным местам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Соборная Гора
- Оптина пустынь
- Фёклина пустынь
- Казанский храм в Шамордино
Описание экскурсии
Начинается наше путешествие прогулкой по Козельску
- Пройдёмся по старинным улочкам древнего города, погрузимся в его историю
- Увидим храмы и соборы 18 века, смотровую площадку — соборную Гору, детинец крепости
- Посетим парк Вихляндия — наш ответ парку Гуэль в Барселоне
Живописная дорога приведёт нас к Оптиной пустыни
- Мы пройдём через главные ворота, посетим все храмы монастыря
- Побываем в монастырском некрополе, обсудим удивительное столетие Оптинского старчества и персоналии четырнадцати старцев
- Рассмотрим памятник Достоевскому и дорогой Фёдора Михайловича пройдём через чудесный лес до ворот Иоанно-Предтеченского Скита
- Постоим у колодца старца Амвросия, поговорим о роли Оптиной пустыни в жизни и судьбе Достоевского, Толстого, Гоголя, Константина Леонтьева
Далее — Успенская Фёклина женская пустынь
Нас примут два храма монастыря — храм Успения Божьей матери и храм святой первомученицы Фёклы. В обители находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Троеручица», которая чудесным образом обновилась и по молитвам верующих обильно источает благодатную помощь и исцеление.
Наконец отправляемся в Шамордино
- Посетим величественный пятнадцатикупольный Казанский храм, изучим его главные святыни и иконы
- Неспешно прогуляемся по всей территории монастыря. Вас ждёт подробный рассказ — исследование Шамордино, собранное из историй жизни невероятно интересных и значимых людей
- Спустимся к Живоносному, Амвросиевскому и Казанскому источникам, прикоснёмся к красоте природы
- При выезде из монастыря постоим на смотровой площадке и полюбуемся панорамой реки Серёны
Примерный тайминг
- Прогулка по Козельску — 1 час
- Путь до Оптиной пустыни — около 10 минут
- Прогулка по Оптиной пустыни — 2,5 часа
- Дорога до Фёклиной пустыни — 20 минут
- Прогулка по Фёклиной пустыни — 1 час
- Путь до Шамордино — около 30 минут
- Прогулка по Шамордино — 2,5 часа
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
- Обязательных дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Козельске
Провела экскурсии для 393 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Наталия
18 сен 2025
10 сентября 2025 года мы побывали на экскурсии Летописный Козельск, Шамордино, Оптина пустынь, Феклина пустынь.
Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Анне за прекрасное знание темы и этих святых мест. Мы
Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Анне за прекрасное знание темы и этих святых мест. Мы
А
Алиса
17 авг 2025
Отличная познавательная экскурсия на 100 из 10!
Ю
Юлия
9 июл 2025
Были на экскурсии в Оптиной Пустыни 07 июля 2025г. Хотим сказать огромное спасибо экскурсаводу Анне и водителю Антону. Нам казалось что мы хорошо подготовились, читали книги про Оптинских старцев, смотрели
Александр
24 июн 2025
Огромное впечатление от экскурсовода Анны!!! Спасибо ей огромное за чудесную экскурсию. Мы и дети в восторге.
