Индивидуальная
до 4 чел.
Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
Полюбоваться прекрасной храмовой архитектурой и погрузиться в историю этих мест
Начало: У городского парка
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
от 21 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 19 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Литературная экскурсия по Козельску, Шамордино и Оптиной пустыни
Посетить великие места и поговорить о великих писателях
Начало: По договорённости с организатором
12 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 26 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
от 21 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и окрестности: Оптина, Шамордино, Феклина пустынь
Начало: Г. Козельск, Городской парк, вход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Шамордино и Оптина Пустынь: литературный тур по великим местам
Начало: Калуга, Сквер Мира, памятник Циолковскому
Расписание: Ежедневно, выезд в 9:00 или 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Злой город "Козельск, " Чертово городище ", национальный парк" Угра
Начало: Г. Козельск, Городской парк, вход на смотровую пло...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Путешествие по Верховским землям откроет перед вами старинные монастыри и живописные пейзажи. Узнайте легенды и историю этих мест
Начало: По договорённости в Козельске
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 24 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История и философия Оптинского старчества (Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково)
Начало: По согласованию с путешественником
Расписание: По договоренности
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Спасибо большое за очень интересное и познавательное путешествие
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А
экскурсия прошла отлично!
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П
Тот редкий случай, когда понравилось буквально всё:
Организация, сам маршрут, Надежда.
Удивительная человеко - ориентированность.
Ни капли формализма и отработки шаблонной экскурсии.
Это и
Организация, сам маршрут, Надежда.
Удивительная человеко - ориентированность.
Ни капли формализма и отработки шаблонной экскурсии.
Это и
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В
Очень понравилась экскурсия. Анна интересно и подробно рассказала про Козельск и его древнюю историю. Потом мы поехали в Чертово городище - это уникальное место, мистическое. Светящийся мох произвел впечатление. Никогда такого не видели!
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В
Интересная экскурсия по лесу, с ощущением древних времён. Спасибо Илье за интересные рассказы
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Прекрасный и увлекательный маршрут. Возможность не только услышать информацию от экскурсовода, но и обсудить, побеседовать, на темы экскурсии.
Всё было с чувством и толком.
По нашей просьбе были остановки и получена дополнительная информация.
Огромное спасибо!
Всё было с чувством и толком.
По нашей просьбе были остановки и получена дополнительная информация.
Огромное спасибо!
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О
Нам с мужем очень понравилась Надежда и её прекрасная экскурсия! Отлично организована, много нового и интересного узнали, много увидели! Надежда
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Хочу выразить огромную благодарность Анне от имени всей нашей группы! Это было незабываемое путешествие в Козельск, Оптину Пустынь, Феклину Пустынь,
+1
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Н
Спасибо, огромное экскурсоводу-гиду Надежде Ч. Экскурсия проведена на идеальном профессиональном уровне! А главное с любовью к своей малой Родине. Оптина
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Д
Очень интересно и познавательно!
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Всего 44 отзыва в Козельске
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Ответы на вопросы от путешественников по Козельску
Самые популярные экскурсии в Козельске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
- Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни;
- Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам;
- Литературная экскурсия по Козельску, Шамордино и Оптиной пустыни;
- Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра;
- Летописный Козельск и окрестности: Оптина, Шамордино, Феклина пустынь.
Сколько стоит экскурсия по Козельску в августе 2026
Сейчас в Козельске можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 10 000 до 26 300. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас в захватывающий тур по Козельску, где вы окунетесь в богатую историю и культуру этого древнего города. Отправьтесь в путешествие из Москвы и откройте для себя уникальные достопримечательности, включая знаменитую сыроварню Козельска. Наша экскурсия предоставит вам возможность не только узнать, но и попробовать изысканные сорта сыра, созданные по старинным рецептам. Забронируйте своё приключение сегодня и станьте частью живой истории Козельска!