Найдено 9 экскурсий в Козельске , цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Приглашаем вас в захватывающий тур по Козельску, где вы окунетесь в богатую историю и культуру этого древнего города. Отправьтесь в путешествие из Москвы и откройте для себя уникальные достопримечательности, включая знаменитую сыроварню Козельска. Наша экскурсия предоставит вам возможность не только узнать, но и попробовать изысканные сорта сыра, созданные по старинным рецептам. Забронируйте своё приключение сегодня и станьте частью живой истории Козельска!