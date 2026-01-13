Лучшее время для посещения Оптиной пустыни, Шамордино и Клыково - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года природа расцветает, и прогулки становятся особенно приятными благодаря комфортной температуре и минимальной загруженности туристами. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но стоит быть готовым к холодам и возможным осадкам, что может повлиять на комфортность пребывания.

Экскурсия по святым местам Козельска - это уникальная возможность познакомиться с духовным наследием Оптиной пустыни, Шамордино и Клыково. Участники узнают о значении старчества и его влиянии на русскую культуру XIX века. Путешествие включает посещение монастырей, храмов и святынь, а также прогулки по живописным окрестностям. Это идеальный выбор для тех, кто хочет углубиться в историю и культуру России, насладиться природой и духовно обогатиться

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога

Мы начнём путешествие с рассказа об истории земель Монастырщины, по которым будет лежать наш путь. Поговорим об истории и современности древних монастырей — Лютикова Троицкого и Шаровкина Успенского. А по дороге обратно поделимся впечатлениями от путешествия. И всё это время вас будут сопровождать великолепные виды!

Оптина пустынь

Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители. Через чудесный лес мы проведём вас к воротам Иоанно-Предтеченского скита. Также вы увидите колодец старца Амвросия и побываете у святого источника.

Шамордино

Затем отправимся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма. На неспешной прогулке услышите историю Шамордино и местных обителей. Спуститесь к Живоносному, Амвросиевскому и Казанскому источникам. И полюбуетесь природой окрестностей — рекой Сереной и чудесным лесом. Особенно красивая панорама откроется вам со смотровой площадки.

Клыково

В завершение отвезём вас в мужской монастырь Спаса Нерукотворного. На подъезде к монастырю вы увидите поклонный крест и памятник преподобному Кукше. Поговорим об истории русского православного миссионерства и подвижничестве святого. На территории монастыря вы посетите храм Спаса нерукотворного и храм в честь Кукши Печёрского. Побываете в келье старицы схимонахини Сепфоры и на месте её захоронения. А также узнаете о переплетениях судьбы Оптиной пустыни и монастыря в Клыково.

Организационные детали