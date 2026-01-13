Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Экскурсия по святым местам Козельска - это уникальная возможность познакомиться с духовным наследием Оптиной пустыни, Шамордино и Клыково. Участники узнают о значении старчества и его влиянии на русскую культуру XIX века.
Путешествие включает посещение монастырей, храмов и святынь, а также прогулки по живописным окрестностям.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет углубиться в историю и культуру России, насладиться природой и духовно обогатиться
Лучшее время для посещения Оптиной пустыни, Шамордино и Клыково - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года природа расцветает, и прогулки становятся особенно приятными благодаря комфортной температуре и минимальной загруженности туристами. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но стоит быть готовым к холодам и возможным осадкам, что может повлиять на комфортность пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Оптина пустынь
Шамордино
Клыково
Иоанно-Предтеченский скит
Колодец старца Амвросия
Описание экскурсии
Живописная дорога
Мы начнём путешествие с рассказа об истории земель Монастырщины, по которым будет лежать наш путь. Поговорим об истории и современности древних монастырей — Лютикова Троицкого и Шаровкина Успенского. А по дороге обратно поделимся впечатлениями от путешествия. И всё это время вас будут сопровождать великолепные виды!
Оптина пустынь
Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители. Через чудесный лес мы проведём вас к воротам Иоанно-Предтеченского скита. Также вы увидите колодец старца Амвросия и побываете у святого источника.
Шамордино
Затем отправимся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма. На неспешной прогулке услышите историю Шамордино и местных обителей. Спуститесь к Живоносному, Амвросиевскому и Казанскому источникам. И полюбуетесь природой окрестностей — рекой Сереной и чудесным лесом. Особенно красивая панорама откроется вам со смотровой площадки.
Клыково
В завершение отвезём вас в мужской монастырь Спаса Нерукотворного. На подъезде к монастырю вы увидите поклонный крест и памятник преподобному Кукше. Поговорим об истории русского православного миссионерства и подвижничестве святого. На территории монастыря вы посетите храм Спаса нерукотворного и храм в честь Кукши Печёрского. Побываете в келье старицы схимонахини Сепфоры и на месте её захоронения. А также узнаете о переплетениях судьбы Оптиной пустыни и монастыря в Клыково.
Организационные детали
Просторный и комфортный кроссовер Kia Carnival 3, удобные индивидуальные кресла, комфорт и безопасность — вы получите максимальное удовольствие от поездки
В течение дня предусмотрено время на обед и чаепитие в трапезной монастыря, можно будет также зайти в магазин фермерских продуктов Оптиной пустыни. Всё это — дополнительные расходы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Козельске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Козельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 430 туристов
Я аттестованный гид и путешественник. Люблю яркие, красочные впечатления от новых мест и их истории, но ещё больше люблю делиться ими со своими гостями в путешествиях по Калуге и Калужской читать дальшеуменьшить
области. Ценю мобильность, комфорт и возможность увидеть интереснейшие места города или области за один день — с разных точек зрения и разных ракурсов. С радостью открою для вас Калугу и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Дмитрий
Очень интересно и познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Наше путешествие по святым местам (Оптина пустынь-Клыково-Шамордино), организованные Натальей и экскурсоводом Анной наполнило нас новой очень интересной и полезной информацией. Путешествовали на комфортном автомобиле, утром за нами к гостинице приехали читать дальшеуменьшить
вовремя. Анна на протяжении 7 часов беспрерывно рассказывала нам интересные факты про храмы, про жизнь старцев и их духовных наставников, показала нам иконы, истории которых мы не знали ранее. Отдельное спасибо Наталье и Анне за то, что ни разу нам не напомнили об ограниченности временных рамок, нас не торопили и не подгоняли. Показали нам интересные магазинчики, где мы купили необычные сувениры и местную продукцию. Порекомендовали нам интересные места для посещения в Козельске. Экскурсией очень довольны, рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Мы посетили с семьей эту экскурсию 24 февраля 2024. Поездка замечательно организована. Утро началось у отеля, где мы остановились. Нас встретил гид и водитель на комфортабельном автомобиле. С первых минут читать дальшеуменьшить
знакомства установилась тёплая и доброжелательная атмосфера. Гид Анна обладает энциклопедическими знаниями, очень интересно излагает материал. Открыли для себя новые грани истории духовной и светской жизни России. Выражаем благодарность организаторам экскурсии и гиду Анне!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
экскурсия прошла отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Наталья очень приятная, отзывчивая, внимательная! Все рассказала, показала, учла все пожелания и дала ценные рекомендации! Все по времени четко. Автомобиль комфортабельный! Очень ей благодарны!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Очень понравилось, экскурсовод Анна обладает огромным багажом знаний как исторических, так и культурных. Очень рады, что обратились к Вам. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Козельска
Похожие экскурсии на «Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам»