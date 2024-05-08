Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне

Групповой тур на Красной поляне

Путешествие к своей силе

Приезжая на ретрит, вы cможете забыть обо всех заботах и полностью посвятить себя медитациям и практикам.

Насладиться приятным отдыхом в глэмпинге — доме на дереве, зарядиться энергией природы и атмосферой Красной Поляны — здесь особая эстетика, тишина, магия облаков, гор и водопадов. Два тренера и гид бережно, за руку проведут вас к вашей силе. А еще вы сможете завести дружбу с новыми людьми, близкими по духу!
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Ближайшие даты:
8
мая
12
июн
10
июл
14
авг
18
сен
6
ноя

Что вас ожидает:

Дополнительные активности по желанию
Дополнительные активности по желанию
Стендап, кино на проекторе или расслабляющая купель — выбор за вами:)
Исцеляющий отдых в глэмпинге
Исцеляющий отдых в глэмпинге
Мы будем жить в настоящем доме на дереве, наслаждаясь свежестью и тишиной леса
Медитации и йога-практики
Медитации и йога-практики
Ощутим связь с телом, сможем лучше понять свои чувства и наполнимся энергией
Вдохновляющие походы в горы
Вдохновляющие походы в горы
Напьёмся чистой горной воды, окунёмся в безмятежность облаков и полакомимся едой на свежем воздухе
Баня и аромапарение
Баня и аромапарение
Нас ждет трехчасовой релакс с аромапарением и контрастными процедурами от банщика и чайная церемония с алтайскими травами
Поддержка единомышленниц
Поддержка единомышленниц
Сможем обрести новых подруг, попасть в доверительное и мягкое пространство и душевно пообщаться

Программа тура по дням

1 день

Привет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищения

Прилетаем в Адлер до 14:00. Трансфер забирает всех из аэропорта и везет в Красную Поляну. В пути 40 минут.

15:00 Обед-знакомство.

16:00-17:00 Заселяемся в глэмпинг на побережье горной реки Мзымты в самом сердце Красной Поляны и в лесу.

Время для знакомства с пространством. Распаковка чемоданов. Душ. Выдыхаем после дороги.

17:00-20:00 Открытие ретрита. Практика очищения.

20:00 Ужин.

20:20 Свободное время. Можно сходить на стендап, остаться в глэмпинге или посмотреть кино на проекторе.

Привет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищенияПривет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищенияПривет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищенияПривет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищения
2 день

Хатха-йога, прогулка в горы, практики и медитация «Сила рода»

08:00 Хатха-йога.

09:00 Завтрак.

10:00-14.00 Пешая прогулка в горы с проводниками.

Напьёмся чистой горной воды, окунёмся в безмятежность облаков и насладимся вкуснейшим авокадо в горах.

15:00 Обед.

17:00 Динамическая практика.

18:00 Медитация «Сила рода».

19:00 Практика наполнения «Целая».

20:00 Ужин.

20:30 Свободное время.

Хатха-йога, прогулка в горы, практики и медитация «Сила рода»
3 день

Йога FYSM, банные процедуры, практика «Перерождение»

08:00 Йога FYSM.

09:00 Завтрак.

10:00-13:00 Баня с аромапарением и контрастными процедурами от банщика. Чайная церемония с алтайскими травами.

14:00 Обед.

17:00 Женская практика «Перерождение».

18:00 Практика «Встреча с папой».

19:00 Практика «Добаюкивание» (проработки отношений мама-дочка).

20:00 Ужин.

20:30 Свободное время.

Йога FYSM, банные процедуры, практика «Перерождение»
4 день

Путешествие к своей силе: поход в горы

08:00 Хатха-йога.

09:00 Завтрак.

10:00 Поход в горы «Путешествие к своей силе».

20:00 Ужин.

20:30 Свободное время.

Путешествие к своей силе: поход в горы
5 день

Йога FYSM, завершение ретрита

08:00 Йога FYSM.

09:00 Завтрак.

10:00 Завершение ретрита.

12:00 Выезд из глэмпинга.

14:00 Обед.

14:30 Трансфер отвозит нас в аэропорт Сочи. Рейсы на вылет подходят после 18:00.

Йога FYSM, завершение ретрита

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге — доме на дереве.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Глэмпинг

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (обед, ужин, завтрак)
  • Трансформационная программа
  • Треккинг в горы, на водопады
  • Трансфер
  • Баня на 3 часа с аромапарением от банщика, чайная церемония
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Страховка
  • Купель в глэмпинге (3000 руб.) как отдельная услуга к бане, а также другие дополнительные банные процедуры, не представленные в разделе «Включено в стоимость» (при желании, подробнее о дополнительных банных процедурах уточняйте)
Место начала и завершения?
Краснодарский край, городской округ Сочи, посёлок городского типа Красная Поляна
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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