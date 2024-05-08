1 день

Привет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищения

Прилетаем в Адлер до 14:00. Трансфер забирает всех из аэропорта и везет в Красную Поляну. В пути 40 минут.

15:00 Обед-знакомство.

16:00-17:00 Заселяемся в глэмпинг на побережье горной реки Мзымты в самом сердце Красной Поляны и в лесу.

Время для знакомства с пространством. Распаковка чемоданов. Душ. Выдыхаем после дороги.

17:00-20:00 Открытие ретрита. Практика очищения.

20:00 Ужин.

20:20 Свободное время. Можно сходить на стендап, остаться в глэмпинге или посмотреть кино на проекторе.