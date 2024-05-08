Путешествие к своей силе
Насладиться приятным отдыхом в глэмпинге — доме на дереве, зарядиться энергией природы и атмосферой Красной Поляны — здесь особая эстетика, тишина, магия облаков, гор и водопадов. Два тренера и гид бережно, за руку проведут вас к вашей силе. А еще вы сможете завести дружбу с новыми людьми, близкими по духу!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Привет, место силы! Заселение в глэмпинг, практика очищения
Прилетаем в Адлер до 14:00. Трансфер забирает всех из аэропорта и везет в Красную Поляну. В пути 40 минут.
15:00 Обед-знакомство.
16:00-17:00 Заселяемся в глэмпинг на побережье горной реки Мзымты в самом сердце Красной Поляны и в лесу.
Время для знакомства с пространством. Распаковка чемоданов. Душ. Выдыхаем после дороги.
17:00-20:00 Открытие ретрита. Практика очищения.
20:00 Ужин.
20:20 Свободное время. Можно сходить на стендап, остаться в глэмпинге или посмотреть кино на проекторе.
Хатха-йога, прогулка в горы, практики и медитация «Сила рода»
08:00 Хатха-йога.
09:00 Завтрак.
10:00-14.00 Пешая прогулка в горы с проводниками.
Напьёмся чистой горной воды, окунёмся в безмятежность облаков и насладимся вкуснейшим авокадо в горах.
15:00 Обед.
17:00 Динамическая практика.
18:00 Медитация «Сила рода».
19:00 Практика наполнения «Целая».
20:00 Ужин.
20:30 Свободное время.
Йога FYSM, банные процедуры, практика «Перерождение»
08:00 Йога FYSM.
09:00 Завтрак.
10:00-13:00 Баня с аромапарением и контрастными процедурами от банщика. Чайная церемония с алтайскими травами.
14:00 Обед.
17:00 Женская практика «Перерождение».
18:00 Практика «Встреча с папой».
19:00 Практика «Добаюкивание» (проработки отношений мама-дочка).
20:00 Ужин.
20:30 Свободное время.
Путешествие к своей силе: поход в горы
08:00 Хатха-йога.
09:00 Завтрак.
10:00 Поход в горы «Путешествие к своей силе».
20:00 Ужин.
20:30 Свободное время.
Йога FYSM, завершение ретрита
08:00 Йога FYSM.
09:00 Завтрак.
10:00 Завершение ретрита.
12:00 Выезд из глэмпинга.
14:00 Обед.
14:30 Трансфер отвозит нас в аэропорт Сочи. Рейсы на вылет подходят после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге — доме на дереве.
Варианты проживания
Глэмпинг
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание (обед, ужин, завтрак)
- Трансформационная программа
- Треккинг в горы, на водопады
- Трансфер
- Баня на 3 часа с аромапарением от банщика, чайная церемония
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Страховка
- Купель в глэмпинге (3000 руб.) как отдельная услуга к бане, а также другие дополнительные банные процедуры, не представленные в разделе «Включено в стоимость» (при желании, подробнее о дополнительных банных процедурах уточняйте)
- Место начала и завершения?
- Краснодарский край, городской округ Сочи, посёлок городского типа Красная Поляна
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.