Вас будут сопровождать панорамы долины реки Псоу, горные вершины Абхазии и далёкая линия
Описание тура
Организационные детали
Важная информация: тур проходит в пограничной зоне, поэтому необходимо взять с собой паспорт РФ. Обязательно наличие тёплых вещей.
Питание. Не входит в стоимость. Возможны 2 варианта: приготовление походной еды на газовой горелке инструктором, либо заказ питания в кемпинге.
Транспорт. Доставка к точке старта осуществляется по канатной дороге курорта «Роза Хутор» (за доплату).
Возраст участников. 7-60.
Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день. Маршрут к кемпингу — треккинг протяжённостью около 7 км. Переход занимает 3–4 часа и проходит по южному склону хребта Аибга. Общий набор высоты составляет 270 метров, спуск — около 670 метров. Дополнительно запланирован радиальный выход на гору Лысая продолжительностью около 2 часов, где участникам предстоит преодолеть умеренный подъём к вершине. На второй день обратный путь к станции канатной дороги «Роза Хутор» также составит около 7 км и займёт 3–4 часа.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Если количество участников больше 4, то стоимость рассчитывается индивидуально.
Программа тура по дням
Путь к Нахазо и подъём на гору Лысая
Наше путешествие начнётся на высоте 2320 метров — на станции «Роза Пик». Отсюда мы поднимемся на канатной дороге курорта «Роза Хутор» и выйдем на тропу, ведущую к Нахазо.
Дорога протянется на 7 километров и займёт около 3–4 часов. Маршрут пройдёт по южному склону хребта Аибга: сначала среди густых пихтовых лесов, а затем по альпийским лугам. На пути будет встречаться как спуск (670 м), так и набор высоты (270 м). С тропы откроются виды на долину реки Псоу, вершины Абхазии и далёкое Чёрное море. Важно помнить, что район относится к пограничной зоне, поэтому нужно иметь при себе оригинал паспорта.
Прибытие в кемпинг на высоте 1900 метров запланировано ближе к обеду. Здесь мы установим палатки на деревянных настилах. На территории есть горячий душ, туалет и Wi-Fi. Обед приготовим на газовых горелках.
После отдыха отправимся в радиальный выход к горе Лысая. Путь займёт около 2 часов туда и обратно. На вершине нас ждёт круговая панорама: хребет Аибга, Турьи горы и горные цепи Абхазии.
Вечером вернёмся в Нахазо, приготовим ужин и проведём время у костра. После можно будет наблюдать за звёздным небом с террасы или отправиться на киносеанс в общественном здании.
Тропы Белый камень и Оленья
После завтрака соберём палатки и отправимся налегке в треккинг. Первой точкой маршрута станет Белый камень — скала на отроге хребта Аибга, до которой путь займёт около часа. Отсюда открывается вид на долину реки Псоу.
Затем мы продолжим путь по Оленьей тропе. Нижняя часть маршрута займёт около 1,5 часов и пройдёт через пихтовый лес и урочище Нахазо, известное как место выпаса оленей. Верхняя тропа выведет нас к альпийскому поясу, где откроются лучшие виды на кемпинг и горные просторы.
Обратный путь к станции канатной дороги «Роза Хутор» составит около 7 километров и займёт 3–4 часа.
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Групповое снаряжение: кухня, аптечка, техническое оборудование
Что не входит в цену
- Переезд до курорта «Роза Хутор» и обратно
- Проживание в кемпинге: аренда домика от 20 000 ₽ (в зависимости от даты) или аренда настила под палатку - 5000 ₽
- Питание
- Прокат личного снаряжения: палатка - 3000 ₽, спальник - 1500 ₽, рюкзак - 1000 ₽
- Билеты на канатную дорогу «Роза Хутор» - 1100 ₽
- Входные билеты в национальный парк «Сочи» - 250 ₽