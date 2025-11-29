Наше путешествие начнётся на высоте 2320 метров — на станции «Роза Пик». Отсюда мы поднимемся на канатной дороге курорта «Роза Хутор» и выйдем на тропу, ведущую к Нахазо.

Дорога протянется на 7 километров и займёт около 3–4 часов. Маршрут пройдёт по южному склону хребта Аибга: сначала среди густых пихтовых лесов, а затем по альпийским лугам. На пути будет встречаться как спуск (670 м), так и набор высоты (270 м). С тропы откроются виды на долину реки Псоу, вершины Абхазии и далёкое Чёрное море. Важно помнить, что район относится к пограничной зоне, поэтому нужно иметь при себе оригинал паспорта.

Прибытие в кемпинг на высоте 1900 метров запланировано ближе к обеду. Здесь мы установим палатки на деревянных настилах. На территории есть горячий душ, туалет и Wi-Fi. Обед приготовим на газовых горелках.

После отдыха отправимся в радиальный выход к горе Лысая. Путь займёт около 2 часов туда и обратно. На вершине нас ждёт круговая панорама: хребет Аибга, Турьи горы и горные цепи Абхазии.

Вечером вернёмся в Нахазо, приготовим ужин и проведём время у костра. После можно будет наблюдать за звёздным небом с террасы или отправиться на киносеанс в общественном здании.