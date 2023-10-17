Тур начинается в поселке Псебай, расположенном в живописной долине на берегах реки Малая Лаба, в окружении заповедного леса, гор, ручьев, озер и рек на территории Кавказского Биосферного заповедника. После мы штурмуем перевал Аишхо и спускаемся в поселок Красная Поляна.
Программа тура по дням
Заезд. Подготовка к походу
Приезд в г. Краснодар.
Встреча группы по адресу Привокзальная площадь, памятник Ленину в 9:00.
Трансфер Краснодар — п. Кировский.
Установка лагеря на поляне Смольная.
Территория Кавказского биосферного заповедника.
Подготовка к походу.
Отдых перед походом.
От Кировского группа до места стоянки идет по дороге.
Кордон «Третья рота»
По широкой дороге отправляемся к кордону «Третья рота».
Кордон Умпырь
Вы входите в ущелье Малой Лабы.
Заповедная природа.
Красивейший каньон.
Тропа то поднимается над водой, то спускается вниз.
Путь преграждает озеро запрудное, образовавшееся в 2002 году после селя.
Можно искупаться в его водах.
Здесь будет обед.
Отправляемся дальше к Умпырскому кордону.
Об нем Вам расскажет инструктор в походе.
Устанавливаем лагерь под гигантскими пихтами на берегу реки Ачипста.
Поход вдоль русла реки Малая Лаба
Продолжаем путь вдоль русла реки Малая Лаба.
Вокруг заповедная природа.
Если идти тихо, то можно увидеть оленя или косулю, а уж хлопотливого ежика мы обязательно повстречаем на своем пути.
Мы проходим место оживленных боев во время ВОВ.
По сторонам от тропы встречаются памятники и таблички.
Воздадим должное павшим героям.
Ущелье реки Малая Лаба
Начинаем ощущать подъем.
Все ближе и ближе снега кавказских гор, чувствуется их ледяное дыхание.
Слева как монументальная скульптура на фоне бездонного голубого неба высится ледник Цахвоа и одноименная вершина — главная вершина Краснодарского края.
Сегодня мы пройдем немного.
На слиянии двух красивых рек Чистая и Малая Лаба будет наш следующий бивак.
Штурм перевала Аишко. Красная поляна
Напряженная работа.
Мы штурмуем перевал Аишхо.
Перевал не сложный, путь проходит по тропе, но какие виды и панорамы открываются с седловины перевала!
Чувствуется дыхание Черного моря.
Спускаемся в поселок Красная Поляна.
От перевала Аишхи до Красной поляны можно добраться внедорожником только за доп. плату.
Расселение на турбазе.
Отдых.
Отъезд
Мы прощаемся с инструктором.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в туристических палатках;
- турбаза п. Красная Поляна.
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в туристических палатках.
Отель «Ивмонтан»
Отель «Ивмонтан» с видом на горы расположен в селе Эстосадок, в 2,1 км от горнолыжного курорта Красная Поляна. При отеле работает казино. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут заказать семейные номера.
В номерах среди удобств письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В распоряжении гостей платяной шкаф.
В селе Эстосадок и его окрестностях постояльцы гостиницы «Ивмонтан» могут заняться различными видами активного отдыха, включая лыжный спорт.
Расстояние до горнолыжного курорта «Роза Хутор» составляет 5 км, а до лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» — 11 км. Расстояние от отеля «Ивмонтан» до международного аэропорта Сочи составляет 36 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар - п. Кировский
- Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
- Проживание в гостинице в Красной Поляне, завтрак (1 ночь)
- Работа инструктора-проводника
- 3-разовое питание на маршруте
- Пропуск в заповедник
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Трансфер перевал Аишхо - п. Красная Поляна (по желанию группы) от 9 000 руб. /машина (4 посадочных места)
- Экологические сборы
- Сбор в Сочинском национальном парке - 200 руб. /сут. /чел
- Трансфер: аэропорт (ж/д вокзал) - место встречи
- Прокат личного снаряжения
- Бронирование гостиницы (дополнительные ночи до и после тура)
- Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая куртка;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- туристические бахилы (гамаши, фонарики);
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник;
- пенополиуретановый коврик;
- треккинговая обувь;
- сменная обувь для лагеря и брода (кроссовки);
- рюкзак 80-100 л;
- сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос и фляга для воды общим объемом 2 л;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая физическая подготовка необходима для тура?
Для участия в туре требуется отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.