4 день

Поход вдоль русла реки Малая Лаба

Продолжаем путь вдоль русла реки Малая Лаба.

Вокруг заповедная природа.

Если идти тихо, то можно увидеть оленя или косулю, а уж хлопотливого ежика мы обязательно повстречаем на своем пути.

Мы проходим место оживленных боев во время ВОВ.

По сторонам от тропы встречаются памятники и таблички.

Воздадим должное павшим героям.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160