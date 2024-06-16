Авторские туры на Красной поляне

Туры по городам России
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Встретить закат на вершине, умыться ледниковой водой и промчаться на джипе по бездорожью
Красная Поляна, 12:00
16 июня
21 июля
28 июля
4 авг
54 000 за человека
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Краснодарский край, городской округ Сочи, посёлок ...
8 мая
12 июня
10 июля
14 авг
77 000 за человека

Что посмотреть на Красной поляне на экскурсиях?

Люди едут на Красную поляну, чтобы увидеть горы, покататься на лыжах или сноуборде, побывать в музеях, насладиться красотой природы, попробовать местную кухню, сделать необычные фотографии у реки Мзымта или на вершине хребта Аибга, сходить на спортивные мероприятия. За несколько дней можно обойти разные места, начиная от спокойных и заканчивая экстремальными. На нашем сайте размещены экскурсионные туры с актуальными датами и ценами. Вы можете выбрать тур на одного человека или большую компанию

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне

Самые популярные туры на Красной поляне
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
  2. Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Сколько стоит тур на Красной поляне в апреле 2024
Сейчас на Красной поляне можно забронировать 2 тура от 54 000 ₽ до 77 000 ₽.
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