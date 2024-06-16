Что посмотреть на Красной поляне на экскурсиях?

Люди едут на Красную поляну, чтобы увидеть горы, покататься на лыжах или сноуборде, побывать в музеях, насладиться красотой природы, попробовать местную кухню, сделать необычные фотографии у реки Мзымта или на вершине хребта Аибга, сходить на спортивные мероприятия. За несколько дней можно обойти разные места, начиная от спокойных и заканчивая экстремальными. На нашем сайте размещены экскурсионные туры с актуальными датами и ценами. Вы можете выбрать тур на одного человека или большую компанию