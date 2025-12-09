Во время квеста на квадроциклах вы увидите разрушенные памятники архитектуры, попробуете себя в роли искателей древнего клада и узнаете историю Сочи в эпоху Древней Греции.
Маршрут пройдет по живописным местам Красной Поляны, на каждой из локаций вас ждут интересные задания и испытания.
Описание квестаА вы знали, что на месте черноморского побережья существовало древнее Боспорское царство, а на месте Сочи предположительно находился античный город Ампсалида? На нашем квесте вы сможете увидеть своими глазами разрушенные памятники архитектуры и попробовать себя в роли искателей древнего клада. На месте, откуда начинается квест, вас будут ждать инструкторы, которые подберут вам экипировку и проведут инструктаж — это займет около 30 минут. После этого ведущий квеста расскажет легенду, и выдаст задания. Мы отправимся по маршруту, на котором будет несколько остановок. Вам необходимо будет выполнить те или иные задания, пройти испытания. Вы пройдете весь маршрут и узнаете историю нашего края в эпоху Древней Греции, а также:
- наберете воды из целебного источника;
- увидите ущелье реки Чвижепсе сверху горного серпантина;
- проедете по экстремальной трассе по реликтовому лесу;
- полюбуетесь захватывающими дух панорамами со смотровой площадки;
- прогуляетесь по медовой пасеке. После мы возвращаемся в точку отправления. Здесь нас ждет финальное задание — чеканка памятной монеты (тайминг 30-40 минут).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Водопады
- Источники
- Медовая пасека
Что включено
- Квадроциклы
- Инструктаж
- Сопровождение инструкторов
- Квест
- Ведущие и актеры квеста на локациях
- Реквизит
Что не входит в цену
- Трансфер
- Баня на дровах с чаном
- Питание
Место начала и завершения?
Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
