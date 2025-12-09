Мои заказы

Сокровища Боспора: квест на квадроциклах

Во время квеста на квадроциклах вы увидите разрушенные памятники архитектуры, попробуете себя в роли искателей древнего клада и узнаете историю Сочи в эпоху Древней Греции.

Маршрут пройдет по живописным местам Красной Поляны, на каждой из локаций вас ждут интересные задания и испытания.
Описание квеста

А вы знали, что на месте черноморского побережья существовало древнее Боспорское царство, а на месте Сочи предположительно находился античный город Ампсалида? На нашем квесте вы сможете увидеть своими глазами разрушенные памятники архитектуры и попробовать себя в роли искателей древнего клада. На месте, откуда начинается квест, вас будут ждать инструкторы, которые подберут вам экипировку и проведут инструктаж — это займет около 30 минут. После этого ведущий квеста расскажет легенду, и выдаст задания. Мы отправимся по маршруту, на котором будет несколько остановок. Вам необходимо будет выполнить те или иные задания, пройти испытания. Вы пройдете весь маршрут и узнаете историю нашего края в эпоху Древней Греции, а также:
  • наберете воды из целебного источника;
  • увидите ущелье реки Чвижепсе сверху горного серпантина;
  • проедете по экстремальной трассе по реликтовому лесу;
  • полюбуетесь захватывающими дух панорамами со смотровой площадки;
  • прогуляетесь по медовой пасеке. После мы возвращаемся в точку отправления. Здесь нас ждет финальное задание — чеканка памятной монеты (тайминг 30-40 минут).

по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная Поляна
  • Водопады
  • Источники
  • Медовая пасека
Что включено
  • Квадроциклы
  • Инструктаж
  • Сопровождение инструкторов
  • Квест
  • Ведущие и актеры квеста на локациях
  • Реквизит
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Баня на дровах с чаном
  • Питание
Место начала и завершения?
Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

