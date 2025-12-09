Представьте, как квадроцикл, эндуро или багги с хрустом разрезают водяную гладь. Вы пересекаете бурлящую реку, мчитесь по лесным тропам и дышите кристально чистым воздухом.
Восхитительные пейзажи и всплеск адреналина гарантированы! Оставьте позади городскую суету и погрузитесь в мир приключений в сердце Красной Поляны! Вас ждут ощущение свободы, мощь природы и бодрящий драйв!
Описание экскурсии
Незабываемое приключение Оставьте позади городскую суету и погрузитесь в мир приключений на квадроцикле, эндуро или багги в сердце Красной Поляны! Вас ждет незабываемое путешествие, где мощь техники сочетается с первозданной красотой природы. Наш маршрут — идеальный способ испытать себя и увидеть окрестности Сочи с совершенно новой стороны. Маршрут «Горная река» — заряд энергии • Наш маршрут пролегает через живописный лес, где солнечные лучи пробиваются сквозь густые кроны деревьев. Вы почувствуете себя настоящим исследователем, преодолевая естественные препятствия и наслаждаясь тишиной, нарушаемой лишь ревом мотора.
Преодоление реки — это настоящий вызов и яркое впечатление! Ощутите, как вода обдает вас прохладой, а адреналин зашкаливает, когда вы уверенно направляетесь вперед. После этого вас ждет подъем на смотровую площадку, откуда открывается захватывающая панорама гор и долин.
Грязевые участки добавят экстрима в ваше приключение, превращая поездку в настоящее сафари. И, конечно же, не забудьте сделать памятные фотографии на фоне потрясающих пейзажей. Этот маршрут — это не просто поездка, это возможность почувствовать себя частью природы, испытать новые эмоции и получить заряд бодрости на долгое время. Присоединяйтесь к нам! Важная информация:.
Стоимость индивидуального билета указана за единицу транспорта — квадроцикл, эндуро или багги.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка квадроциклах/ эндуро/ багги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснофлотская улица, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Стоимость индивидуального билета указана за единицу транспорта - квадроцикл
- Эндуро или багги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
