Групповая
до 15 чел.
Квадроциклы по горам
Начало: Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, ...
«Квадроцикл поможет нам пробраться к самым интересным местам и добавит немного адреналина нашему путешествию»
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на квадроциклах, эндуро, багги в Красной Поляне
Начало: Краснофлотская улица, 1А
«Незабываемое приключение Оставьте позади городскую суету и погрузитесь в мир приключений на квадроцикле, эндуро или багги в сердце Красной Поляны»
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
«Во время квеста на квадроциклах вы увидите разрушенные памятники архитектуры, попробуете себя в роли искателей древнего клада и узнаете историю Сочи в эпоху Древней Греции»
Расписание: по договоренности
95 000 ₽ за всё до 6 чел.
