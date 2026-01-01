Мои заказы

Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» на Красной поляне, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Квадроциклы по горам
На квадроциклах
4 часа
40 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Квадроциклы по горам
Начало: Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, ...
«Квадроцикл поможет нам пробраться к самым интересным местам и добавит немного адреналина нашему путешествию»
5000 ₽ за человека
Путешествие на квадроциклах, эндуро, багги в Красной Поляне
На квадроциклах
На эндуро
Багги
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на квадроциклах, эндуро, багги в Красной Поляне
Начало: Краснофлотская улица, 1А
«Незабываемое приключение Оставьте позади городскую суету и погрузитесь в мир приключений на квадроцикле, эндуро или багги в сердце Красной Поляны»
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
На квадроциклах
3 часа
Квест
до 6 чел.
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
«Во время квеста на квадроциклах вы увидите разрушенные памятники архитектуры, попробуете себя в роли искателей древнего клада и узнаете историю Сочи в эпоху Древней Греции»
Расписание: по договоренности
95 000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Квадроциклы по горам;
  2. Путешествие на квадроциклах, эндуро, багги в Красной Поляне;
  3. Сокровища Боспора: квест на квадроциклах.
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Роза Хутор;
  3. Новый Афон;
  4. Юпшарский каньон;
  5. Водопад Кейва;
  6. Ахштырская пещера;
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  8. Нарзанный источник;
  9. Ущелье Ахцу;
  10. Озеро Рица.
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в марте 2026
Сейчас на Красной поляне в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2026 год на квадроциклах, 40 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май