Сейчас актуально
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Псахо: джунгли зовут
Погрузитесь в захватывающее приключение в каньоне Псахо. Пройдите сквозь скалы, наслаждайтесь природой и освежитесь в горной реке. Подходит для всех возрастов
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
13 авг в 11:30
15 авг в 11:30
от 16 200 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 12 690 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-прогулка по курорту «Красная Поляна»
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 3300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 5999 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Узнайте, чем Красная Поляна выделяется среди других курортов. История, природа и лучшие советы для отдыха ждут вас в этом уникальном месте
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
«Роза Хутор»: прогулка и мобильная фотосессия
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест
Начало: От отеля гостей
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 15 675 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Начало: Из отеля на Красной Поляне
13 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 23 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 350 ₽
21 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
20 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Отправиться в увлекательное путешествие в Гагры и Рицинский реликтовый парк
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
13 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)
Посетить главные достопримечательности и продегустировать дары республики
Начало: В Адлере, Сириусе, Сочи, Хосте, Мацесте, Красной П...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Пройти по одному из самых красивых маршрутов и восхититься пейзажами гор (в мини-группе)
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Исследовать ландшафты леса и альпийских лугов и проникнуться красотой заповедной природы
Начало: Курорт Газпром канатные дороги
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Красной Поляны)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 8455 ₽
8900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
Подняться на одну из вершин Кавказского заповедника и насладиться видами в лучах заходящего солнца
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
24 авг в 17:30
25 авг в 17:30
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
20 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Красной Поляны на микроавтобусе
Путешествуем по Стране Души: Рица, Гагра, Новый Афон, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады
Начало: Рядом с вашим местом проживания
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
12 авг в 05:00
2700 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Красной Поляны
Отправиться в путешествие по восточной Абхазии - и отдохнуть в термах
Начало: Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, центр С...
12 авг в 05:00
14 авг в 05:00
1140 ₽
1200 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии
Из Красной Поляны - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 05:00 и 06:00
Завтра в 05:00
12 авг в 05:00
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикая природа Сочи из Красной Поляны
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 015 ₽
25 900 ₽ за всё до 4 чел.
Люди едут на Красную поляну, чтобы увидеть горы, покататься на лыжах или сноуборде, побывать в музеях, насладиться красотой природы, попробовать местную кухню, сделать необычные фотографии у реки Мзымта или на вершине хребта Аибга, сходить на спортивные мероприятия. За несколько дней можно обойти разные места, начиная от спокойных и заканчивая экстремальными. На нашем сайте размещены экскурсионные туры с актуальными датами и ценами. Вы можете выбрать тур на одного человека или большую компанию
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 21 апр 2026
Всё было отлично
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К
Дата посещения: 17 фев 2026
Это было феерично!!!
Здравствуйте, а теперь подробненько.
На этот раз, а он был четвёртым,как мы решили посетить Абхазию, нам попался великолепный гид.
Здравствуйте, а теперь подробненько.
На этот раз, а он был четвёртым,как мы решили посетить Абхазию, нам попался великолепный гид.
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О
Дата посещения: 6 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за невероятный треккинг! Ради тех завораживающих видов, которые открывались с высоты, стоило преодолеть и крутые
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О
Дата посещения: 4 авг 2025
Выражаю искреннюю благодарность организаторам экскурсии по Красной Поляне за ответственный подход к организации мероприятия!
Экскурсия позволила мне глубже познакомиться с историей
Экскурсия позволила мне глубже познакомиться с историей
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К
Дата посещения: 14 апр 2025
Екатерина для нас смогла стать прекрасным годом по курорту. Рассказала всю историю края, рассказала про все его превращения и показала
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Очень понравилось! Получила представление о курорте, посетили самые красивые места. получила много полезных советов, куда ещё пойти и чем заняться. очень рекомендую!
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А
👍🏻
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Нам очень понравилась прогулка к водопаду! С Ксенией было легко и приятно общаться. Узнали много интересного об этих местах. Так же получили информацию о других интересных маршрутах. Теперь знаем куда еще надо обязательно попасть. Спасибо огромное!
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все довольны
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С
Только положительные эмоции. Огромная благодарность Ксении как гиду! Дети в восторге!
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Всего 813 отзывов на Красной поляне
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Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне
Самые популярные экскурсии на Красной поляне
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Что посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в августе 2026
Сейчас на Красной поляне можно забронировать 69 экскурсий и билетов от 690 до 95 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 813 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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