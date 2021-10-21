Все экскурсии на Красной поляне
Доступно 21 экскурсия 🚌 на Красной поляне на 2021 год, 55 ⭐ отзывов, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
12ч
2 500₽
за 1 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
ежедневно в 06:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 000₽
за 1-4 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
5 950₽
за 1-10 чел.
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
13 000₽
за 1-6 чел.
Конные прогулки в Красной Поляне
Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000₽
за 1-6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь
Индивидуальная экскурсия
13ч
10 000₽
за 1-5 чел.
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Полюбоваться лесными озерами, водопадами и фантастическими видами с вершины горы
12ч
2 500₽
за 1 чел.
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
ежедневно в 08:00
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
2 500₽
за 1-6 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
13ч
2 300₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
ежедневно в 05:30
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
9 950₽
за 1-4 чел.
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Пройти по старой Краснополянской дороге через ущелье Ахцу к водопаду Пасть дракона
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
7 800₽
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 990₽
за 1-5 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000₽
за 1-6 чел.
Абхазия — топовая и нетуристическая
Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест
Индивидуальная фото-прогулка
4ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пройти одним из старейших маршрутов Красной Поляны и провести время вдали от туристической суеты
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 000₽
за 1-5 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Индивидуальная фото-прогулка
1ч
7 900₽
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Розе Хутор
Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках
Индивидуальная экскурсия
7ч
12 000₽
за 1-7 чел.
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Подышать свежим горным воздухом и полюбоваться озером, сливающимся с небом
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
Индивидуальная фото-прогулка
3ч
10 000₽
за 1-5 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Получить снимки на фоне гор красивейшего курорта Сочи
Индивидуальный тур
13ч
20 000₽
за 1 чел.
Двухдневный арт-поход в горы
Пройти по лучшему маршруту Красной Поляны, переночевать под звездами и написать картину с художником
Последние отзывы «Экскурсии Красной поляны»
- Отзыв на: Конные прогулки в Красной ПолянеИИрина21 октября 2021Спасибо Марте и Леониду за отличную экскурсию на лошадях по горам Красной поляны! Незабываемые яркие впечатления от общения с природой мы получили. Доброжелательное общение, вкусное чаепитие, чистый горный воздух!
- Отзыв на: Конные прогулки в Красной ПолянеААлиса15 октября 2021Мы получили невероятное удовольствие от прогулки верхом по осеннему лесу! Гид Леонид очень внимательный, все время контролирует, кто где и все ли в порядке. Моя мама впервые в жизни ездила верхом, и ей было очень комфортно. Маршрут интересный, с подъемами и спусками, а так же фантастическими видами. Однозначно рекомендую этот вид досуга!
- Отзыв на: Поход на гору Ачишхо с ночевкойППавел15 октября 2021Решение для меня оказалось немножко неожиданным и спонтанным, но решил попробовать. От похода в диком восторге! То, что удалось увидеть, словами даже нет смысла описывать. . Фото, конечно, можно глянуть в интернете, но конечно эти места нужно видеть и чувствовать… ))! Лев - большой молодец. Очень, четко и грамотно организован маршрут. Видно, что гид хорошо подготовлен и знаком с местностью не по наслышке. . интересный и разносторонний собеседник. При этом, четко следит за временем и держит « правильную» дисциплину. Аккуратный и чёткий контроль маршрута позволили спуститься в положенное время и успеть на самолёт, хотя был риск небольшой) Рекомендую от всей души!
- Отзыв на: Звезды Абхазии: дружеское путешествиеММарина14 октября 2021Спасибо большое за прекрасный день! Очень комфортная поездка, даже не почувствовали, что проехали почти 500 км. Прекрасная машина. Очень аккуратный и внимательный водитель, он же гид. Рассказал нам много интересного. Показал ещё больше) очень довольны поездкой.
- ИИлья13 октября 2021Прекрасная прогулка. Гид отлично адаптирует маршрут и скорость прохождения под возможности и потребности группы. Информационное сопровождение (особенно подготовка к маршруту) также на высоте. Мы не очень любим фотографироваться - Кирилл смог сделать это очень ненавязчиво и с высоким качеством. Рекомендую всем - и начинающим, и продвинутым трекерам.
- Отзыв на: Звезды Абхазии: дружеское путешествиеИИрина12 октября 2021Спасибо огромное Андрею из вашей команды за отлично организованную и проведённую экскурсию! Автомобиль комфортный и удобный, что немаловажно для столь длительного маршрута. Угощение вкусным и ароматным чаем это просто шикарный бонус от гида! Интересный рассказ Андрея увлекал нас все 12 часов общения. Очень приятный рассказчик и интересный собеседник. Благодарим! Удачи вам!
- Отзыв на: Красная Поляна: обзорная экскурсияИИрина11 октября 2021Отличная Экскурсия! Хорошо продуманный маршрут, много ценной и важной информации для людей, которые впервые посетили Красную поляну. Анна очень контактный экскурсовод, профессионально и со знанием дела отвечает на все вопросы. Нам всем четверым очень понравилась экскурсия. Анна, спасибо большое! Удачи!
- Отзыв на: Треккинг к водопаду Кейва и фотосессияЕЕвгения5 октября 2021Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!
- Отзыв на: Экспресс-прогулка по Красной ПолянеЮЮлия1 октября 2021Пошла на данную экскурсию для понимания что из себя представляет курорт Красная поляна и узнать интересные места куда стоит сходить. Цель была достигнута. Ксения приятный рассказчик, подходит к делу с душой и действительно знает много полезной информации. Однозначно советую эту экскурсию.
- ААнна30 сентября 2021Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.