Экскурсии Красной поляны

Все экскурсии на Красной поляне

Доступно 21 экскурсия 🚌 на Красной поляне на 2021 год, 55 ⭐ отзывов, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
4.6
16
12ч
2 500
за 1 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
ежедневно в 06:00
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Индивидуальная экскурсия
5
7
6 500
за 1-10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
3
3ч 30м
4 000
за 1-4 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
5 950
за 1-10 чел.
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Конные прогулки в Красной Поляне
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
13 000
за 1-6 чел.
Конные прогулки в Красной Поляне
Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Индивидуальная экскурсия
5
4
12ч
20 000
за 1-6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Индивидуальная экскурсия
5
1
13ч
10 000
за 1-5 чел.
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Полюбоваться лесными озерами, водопадами и фантастическими видами с вершины горы
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
12ч
2 500
за 1 чел.
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
ежедневно в 08:00
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
6
1ч 30м
2 500
за 1-6 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
3.7
3
13ч
2 300
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
ежедневно в 05:30
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Индивидуальная экскурсия
5
1
4ч 30м
9 950
за 1-4 чел.
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Пройти по старой Краснополянской дороге через ущелье Ахцу к водопаду Пасть дракона
Фотопрогулка по Красной Поляне
Индивидуальная фото-прогулка
7 800
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Индивидуальная экскурсия
5
9
1 990
за 1-5 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
Абхазия — топовая и нетуристическая
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000
за 1-6 чел.
Абхазия — топовая и нетуристическая
Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
6 500
за 1-10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пройти одним из старейших маршрутов Красной Поляны и провести время вдали от туристической суеты
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-5 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Фотопрогулка по Розе Хутор
Индивидуальная фото-прогулка
7 900
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Розе Хутор
Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-7 чел.
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Подышать свежим горным воздухом и полюбоваться озером, сливающимся с небом
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Индивидуальная фото-прогулка
10 000
за 1-5 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Получить снимки на фоне гор красивейшего курорта Сочи
Двухдневный арт-поход в горы
Индивидуальный тур
13ч
20 000
за 1 чел.
Двухдневный арт-поход в горы
Пройти по лучшему маршруту Красной Поляны, переночевать под звездами и написать картину с художником

Последние отзывы «Экскурсии Красной поляны»

  • Отзыв на: Конные прогулки в Красной Поляне
    И
    Ирина
    21 октября 2021
    5
    Спасибо Марте и Леониду за отличную экскурсию на лошадях по горам Красной поляны! Незабываемые яркие впечатления от общения с природой мы получили. Доброжелательное общение, вкусное чаепитие, чистый горный воздух!
  • Отзыв на: Конные прогулки в Красной Поляне
    А
    Алиса
    15 октября 2021
    5
    Мы получили невероятное удовольствие от прогулки верхом по осеннему лесу! Гид Леонид очень внимательный, все время контролирует, кто где и все ли в порядке. Моя мама впервые в жизни ездила верхом, и ей было очень комфортно. Маршрут интересный, с подъемами и спусками, а так же фантастическими видами. Однозначно рекомендую этот вид досуга!
  • Отзыв на: Поход на гору Ачишхо с ночевкой
    П
    Павел
    15 октября 2021
    5
    Решение для меня оказалось немножко неожиданным и спонтанным, но решил попробовать. От похода в диком восторге! То, что удалось увидеть, словами даже нет смысла описывать. . Фото, конечно, можно глянуть в интернете, но конечно эти места нужно видеть и чувствовать… ))! Лев - большой молодец. Очень, четко и грамотно организован маршрут. Видно, что гид хорошо подготовлен и знаком с местностью не по наслышке. . интересный и разносторонний собеседник. При этом, четко следит за временем и держит « правильную» дисциплину. Аккуратный и чёткий контроль маршрута позволили спуститься в положенное время и успеть на самолёт, хотя был риск небольшой) Рекомендую от всей души!
  • Отзыв на: Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    М
    Марина
    14 октября 2021
    5
    Спасибо большое за прекрасный день! Очень комфортная поездка, даже не почувствовали, что проехали почти 500 км. Прекрасная машина. Очень аккуратный и внимательный водитель, он же гид. Рассказал нам много интересного. Показал ещё больше) очень довольны поездкой.
  • Отзыв на: Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    И
    Илья
    13 октября 2021
    5
    Прекрасная прогулка. Гид отлично адаптирует маршрут и скорость прохождения под возможности и потребности группы. Информационное сопровождение (особенно подготовка к маршруту) также на высоте. Мы не очень любим фотографироваться - Кирилл смог сделать это очень ненавязчиво и с высоким качеством. Рекомендую всем - и начинающим, и продвинутым трекерам.
  • Отзыв на: Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    И
    Ирина
    12 октября 2021
    5
    Спасибо огромное Андрею из вашей команды за отлично организованную и проведённую экскурсию! Автомобиль комфортный и удобный, что немаловажно для столь длительного маршрута. Угощение вкусным и ароматным чаем это просто шикарный бонус от гида! Интересный рассказ Андрея увлекал нас все 12 часов общения. Очень приятный рассказчик и интересный собеседник. Благодарим! Удачи вам!
  • Отзыв на: Красная Поляна: обзорная экскурсия
    И
    Ирина
    11 октября 2021
    5
    Отличная Экскурсия! Хорошо продуманный маршрут, много ценной и важной информации для людей, которые впервые посетили Красную поляну. Анна очень контактный экскурсовод, профессионально и со знанием дела отвечает на все вопросы. Нам всем четверым очень понравилась экскурсия. Анна, спасибо большое! Удачи!
  • Отзыв на: Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Е
    Евгения
    5 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!
  • Отзыв на: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Ю
    Юлия
    1 октября 2021
    5
    Пошла на данную экскурсию для понимания что из себя представляет курорт Красная поляна и узнать интересные места куда стоит сходить. Цель была достигнута. Ксения приятный рассказчик, подходит к делу с душой и действительно знает много полезной информации. Однозначно советую эту экскурсию.
  • Отзыв на: Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
    А
    Анна
    30 сентября 2021
    5
    Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.
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