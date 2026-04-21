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До этого мы в принципе тоже не жаловались, но Адгур изменил наше представление о Стране Души. Заказали с женой индивидуальный тур, и ни капли об этом не пожалели! В чём плюсы:

1. Вы сможете обговорить с гидом Ваши предпочтения и пожелание, и Адгур подберёт программу именно под Вас!

2. Вы будете ощущать на протяжении всей экскурсии дружескую атмосферу, благодаря ненавязчивому общению, и рассказам про эту великолепную страну, сможете получить ответы на все интересующие Вас вопросы о ней!

3. Посетите великолепные места , опять же, про каждое из которых будет рассказано отдельно и развёрнуто ( что Вы не получите при групповой экскурсии), и сами решите, стоит ли останавливаться там, или продолжать движение дальше! А их, этих мест , поверьте нам, будет не мало!

4. Ну и в целом, Абхазия , это место куда хочется вернуться снова и снова, и побольшей части это благодаря таким людям, как Адгур!!!

Спасибо Вам большое за это гостеприимство!!!

ps Были в Абхазии 17.02.2026, это был мой день рождения, и он запомнится нам с супругой , надолго!