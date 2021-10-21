Отзыв на: Конные прогулки в Красной Поляне И Ирина 5 Спасибо Марте и Леониду за отличную экскурсию на лошадях по горам Красной поляны! Незабываемые яркие впечатления от общения с природой мы получили. Доброжелательное общение, вкусное чаепитие, чистый горный воздух!

Отзыв на: Конные прогулки в Красной Поляне А Алиса 5 Мы получили невероятное удовольствие от прогулки верхом по осеннему лесу! Гид Леонид очень внимательный, все время контролирует, кто где и все ли в порядке. Моя мама впервые в жизни ездила верхом, и ей было очень комфортно. Маршрут интересный, с подъемами и спусками, а так же фантастическими видами. Однозначно рекомендую этот вид досуга!

Отзыв на: Поход на гору Ачишхо с ночевкой П Павел 5 Решение для меня оказалось немножко неожиданным и спонтанным, но решил попробовать. От похода в диком восторге! То, что удалось увидеть, словами даже нет смысла описывать. . Фото, конечно, можно глянуть в интернете, но конечно эти места нужно видеть и чувствовать… ))! Лев - большой молодец. Очень, четко и грамотно организован маршрут. Видно, что гид хорошо подготовлен и знаком с местностью не по наслышке. . интересный и разносторонний собеседник. При этом, четко следит за временем и держит « правильную» дисциплину. Аккуратный и чёткий контроль маршрута позволили спуститься в положенное время и успеть на самолёт, хотя был риск небольшой) Рекомендую от всей души!

Отзыв на: Звезды Абхазии: дружеское путешествие М Марина 5 Спасибо большое за прекрасный день! Очень комфортная поездка, даже не почувствовали, что проехали почти 500 км. Прекрасная машина. Очень аккуратный и внимательный водитель, он же гид. Рассказал нам много интересного. Показал ещё больше) очень довольны поездкой.

Отзыв на: Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны И Илья 5 Прекрасная прогулка. Гид отлично адаптирует маршрут и скорость прохождения под возможности и потребности группы. Информационное сопровождение (особенно подготовка к маршруту) также на высоте. Мы не очень любим фотографироваться - Кирилл смог сделать это очень ненавязчиво и с высоким качеством. Рекомендую всем - и начинающим, и продвинутым трекерам.

Отзыв на: Звезды Абхазии: дружеское путешествие И Ирина 5 Спасибо огромное Андрею из вашей команды за отлично организованную и проведённую экскурсию! Автомобиль комфортный и удобный, что немаловажно для столь длительного маршрута. Угощение вкусным и ароматным чаем это просто шикарный бонус от гида! Интересный рассказ Андрея увлекал нас все 12 часов общения. Очень приятный рассказчик и интересный собеседник. Благодарим! Удачи вам!

Отзыв на: Красная Поляна: обзорная экскурсия И Ирина 5 Отличная Экскурсия! Хорошо продуманный маршрут, много ценной и важной информации для людей, которые впервые посетили Красную поляну. Анна очень контактный экскурсовод, профессионально и со знанием дела отвечает на все вопросы. Нам всем четверым очень понравилась экскурсия. Анна, спасибо большое! Удачи!

Отзыв на: Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия Е Евгения 5 Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!

Отзыв на: Экспресс-прогулка по Красной Поляне Ю Юлия 5 Пошла на данную экскурсию для понимания что из себя представляет курорт Красная поляна и узнать интересные места куда стоит сходить. Цель была достигнута. Ксения приятный рассказчик, подходит к делу с душой и действительно знает много полезной информации. Однозначно советую эту экскурсию.