После завтрака в 10:00 пойдём в поход к водопаду, названному в честь инструктора одной из турбаз Красной Поляны Эльмира Кейву, который обнаружил его и начал водить туда туристов в 1967 году. Вода не замерзает зимой и не пересыхает летом. Насладимся приятной прохладой и устроим пикник.

Вечер в вашем распоряжении: можно поехать в Олимпийский парк на шоу фонтанов.