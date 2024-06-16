Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Авторский тур на Красной поляне

Встретить закат на вершине, умыться ледниковой водой и промчаться на джипе по бездорожью

Кто в горах не бывал — тот себя не испытал! Проверим свои силы в Красной Поляне и насладимся красотой альпийских лугов, бесконечных водопадов и озёр, проходя маршрут пешком, проезжая по нём на джипе или пролетая по канатной дороге.

Мы покорим вершину горы Табунная и заночуем в долине, увидим Главный Кавказских хребет и побываем в маленькой российской Швейцарии — на «Розе Хутор».
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Красная Поляна 3 в 1: экскурсии, треккинг и поход на гору Табунная
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Вам понадобятся: треккинговая обувь на низкой нескользкой подошве желательно с поддержкой голеностопа (оптимальны лёгкие треккинговые ботинки), рюкзак 40-80 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах и группового снаряжения в двухдневном походе, тёплая куртка (ночью температура в горах может опуститься до +5ºС), сидушка для отдыха на земле, каремат, накидка от дождя на себя и на рюкзак, защита от солнца (панама, крем, очки с повышенным УФ-фактором), ходовой комплект лёгкой одежды, термобелье для ночевки (или тёплые штаны, свитер), флисовые шапочка, кофта, перчатки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож для пикника и похода, термос или фляга для воды объёмом не меньше 1 литра, фонарь налобный (батарейки запасные), фототехника, аптечка индивидуальная.

Проживание. В гостинице, 3*, 2-, 3-местные номера с удобствами,в 6-й день — в палатке на маршруте.

Питание. В программу включено 3-разовое питание на маршруте в горах.

Программа тура по дням

1 день

Ефремовский кругозор

Встречаемся в Красной Поляне. В 12:00 заселимся в гостиницу, познакомимся с гидом и пройдём инструктаж по технике безопасности. В 16:00 отправляемся на Ефремовский кругозор — смотровую площадку на горе Монашка, откуда полюбуемся панорамным видом на Красную Поляну. После экскурсии — ужин и свободное время.

Ефремовский кругозорЕфремовский кругозор
2 день

Водопад Кейву

После завтрака в 10:00 пойдём в поход к водопаду, названному в честь инструктора одной из турбаз Красной Поляны Эльмира Кейву, который обнаружил его и начал водить туда туристов в 1967 году. Вода не замерзает зимой и не пересыхает летом. Насладимся приятной прохладой и устроим пикник.

Вечер в вашем распоряжении: можно поехать в Олимпийский парк на шоу фонтанов.

Водопад КейвуВодопад Кейву
3 день

Хребет Ачишхо и Хмелёвские озёра

В 10:00 разместимся в джипах и отправимся на хребет, который местные называют «Козьей горой» — при определённом ракурсе вершина напоминает животное. Прогуляемся к Хмелёвским озёрам, обрамлённым лесами и вершинами. Полюбуемся на водоёмы и посетим Северный кругозор: со смотровой площадки откроется вид на Главный Кавказский хребет. Пообедаем и спустимся вниз по живописной тропе вдоль альпийских лугов и озёр.

Под склонами Ачишхо вы увидите дольмены — мегалиты 2-3 тысячелетия до н. э., служившие погребальными и культовыми сооружениями.
После ужина — свободное время.

Хребет Ачишхо и Хмелёвские озёраХребет Ачишхо и Хмелёвские озёраХребет Ачишхо и Хмелёвские озёра
4 день

День отдыха и развлечений

Начнём день со знакомства с фауной Красной Поляны. Побываем в вольерном комплексе Кавказского заповедника, где вы увидите волков, зубров, оленей, рысей, кабанов, сов и коршунов. Понаблюдаем за их кормлением.

Добавим щепотку экстрима и отправимся в верёвочный «ПандаПарк». Максимальная высота маршрута — 23 м. Посетим развлекательный комплекс «Галактика»: желающие сходят в кино, поиграют в бильярд или боулинг, покатаются на коньках или поплавают в аквапарке.

День отдыха и развлеченийДень отдыха и развлечений
5 день

Поход к горе Табунная

Сегодня идём в поход. Фуникулёр канатной дороги доставит нас до точки старта — хребта Псехако на высоте 1400 м. Отсюда поднимемся на Бзерпинский карниз и разобьём лагерь. Пообедаем с видом на облака под нами, а вечером выйдем на вершину горы Табунная — ловить закатное солнце и фотографироваться. Ночуем на стоянке.

Поход к горе ТабуннаяПоход к горе Табунная
6 день

Дзитакские озёра

Поднимемся рано и под первыми лучами солнца дойдём до озёр в долине Дзитаку, что в переводе с адыгейского означает «место, где стоит войско». 3 маленьких озера расположились в нескольких метрах друг от друга: Большое, Двуликое и Малое, появившееся в результате схода лавины. Взбодримся и окончательно проснёмся после купания в ледниковой воде. Прогуляемся по альпийским лугам с видом на горный массив Псеашхо и вернёмся в лагерь. К вечеру спустимся в Красную Поляну.

Дзитакские озёраДзитакские озёраДзитакские озёра
7 день

Экскурсия на «Розу Хутор» и отъезд

После завтрака освобождаем номера и в 10:00 отправляемся на экскурсию на горнолыжный курорт Роза Хутор. Посетим парк водопадов «Менделиха», прогуляемся по горному хребту или пройдёмся по тропе здоровья — на ваш выбор. В 16:00 прощаемся и, полные впечатлений, разъезжаемся по домам.

Экскурсия на «Розу Хутор» и отъездЭкскурсия на «Розу Хутор» и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • 3-разовое питание на маршруте в горах, завтраки в городских условиях
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Входные билеты в Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник
  • Прокат группового снаряжения
  • Прокат личного снаряжения для 2-дневного похода
  • Услуги инструктора-проводника и экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входные билеты на канатную дорогу Роза Хутор
  • Развлечения в развлекательном центре «Галактика»
  • Ужины и обеды вне маршрутов
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Проезд от Сочи до Красной поляны и обратно
  • Проезд до Сочи и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная Поляна, 12:00
Завершение: Красная Поляна, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Красной поляны

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиВечерниеГорыТреккинг и походы

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