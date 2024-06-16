Встретить закат на вершине, умыться ледниковой водой и промчаться на джипе по бездорожью
Мы покорим вершину горы Табунная и заночуем в долине, увидим Главный Кавказских хребет и побываем в маленькой российской Швейцарии — на «Розе Хутор».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Вам понадобятся: треккинговая обувь на низкой нескользкой подошве желательно с поддержкой голеностопа (оптимальны лёгкие треккинговые ботинки), рюкзак 40-80 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах и группового снаряжения в двухдневном походе, тёплая куртка (ночью температура в горах может опуститься до +5ºС), сидушка для отдыха на земле, каремат, накидка от дождя на себя и на рюкзак, защита от солнца (панама, крем, очки с повышенным УФ-фактором), ходовой комплект лёгкой одежды, термобелье для ночевки (или тёплые штаны, свитер), флисовые шапочка, кофта, перчатки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож для пикника и похода, термос или фляга для воды объёмом не меньше 1 литра, фонарь налобный (батарейки запасные), фототехника, аптечка индивидуальная.
Проживание. В гостинице, 3*, 2-, 3-местные номера с удобствами,в 6-й день — в палатке на маршруте.
Питание. В программу включено 3-разовое питание на маршруте в горах.
Программа тура по дням
Ефремовский кругозор
Встречаемся в Красной Поляне. В 12:00 заселимся в гостиницу, познакомимся с гидом и пройдём инструктаж по технике безопасности. В 16:00 отправляемся на Ефремовский кругозор — смотровую площадку на горе Монашка, откуда полюбуемся панорамным видом на Красную Поляну. После экскурсии — ужин и свободное время.
Водопад Кейву
После завтрака в 10:00 пойдём в поход к водопаду, названному в честь инструктора одной из турбаз Красной Поляны Эльмира Кейву, который обнаружил его и начал водить туда туристов в 1967 году. Вода не замерзает зимой и не пересыхает летом. Насладимся приятной прохладой и устроим пикник.
Вечер в вашем распоряжении: можно поехать в Олимпийский парк на шоу фонтанов.
Хребет Ачишхо и Хмелёвские озёра
В 10:00 разместимся в джипах и отправимся на хребет, который местные называют «Козьей горой» — при определённом ракурсе вершина напоминает животное. Прогуляемся к Хмелёвским озёрам, обрамлённым лесами и вершинами. Полюбуемся на водоёмы и посетим Северный кругозор: со смотровой площадки откроется вид на Главный Кавказский хребет. Пообедаем и спустимся вниз по живописной тропе вдоль альпийских лугов и озёр.
Под склонами Ачишхо вы увидите дольмены — мегалиты 2-3 тысячелетия до н. э., служившие погребальными и культовыми сооружениями.
После ужина — свободное время.
День отдыха и развлечений
Начнём день со знакомства с фауной Красной Поляны. Побываем в вольерном комплексе Кавказского заповедника, где вы увидите волков, зубров, оленей, рысей, кабанов, сов и коршунов. Понаблюдаем за их кормлением.
Добавим щепотку экстрима и отправимся в верёвочный «ПандаПарк». Максимальная высота маршрута — 23 м. Посетим развлекательный комплекс «Галактика»: желающие сходят в кино, поиграют в бильярд или боулинг, покатаются на коньках или поплавают в аквапарке.
Поход к горе Табунная
Сегодня идём в поход. Фуникулёр канатной дороги доставит нас до точки старта — хребта Псехако на высоте 1400 м. Отсюда поднимемся на Бзерпинский карниз и разобьём лагерь. Пообедаем с видом на облака под нами, а вечером выйдем на вершину горы Табунная — ловить закатное солнце и фотографироваться. Ночуем на стоянке.
Дзитакские озёра
Поднимемся рано и под первыми лучами солнца дойдём до озёр в долине Дзитаку, что в переводе с адыгейского означает «место, где стоит войско». 3 маленьких озера расположились в нескольких метрах друг от друга: Большое, Двуликое и Малое, появившееся в результате схода лавины. Взбодримся и окончательно проснёмся после купания в ледниковой воде. Прогуляемся по альпийским лугам с видом на горный массив Псеашхо и вернёмся в лагерь. К вечеру спустимся в Красную Поляну.
Экскурсия на «Розу Хутор» и отъезд
После завтрака освобождаем номера и в 10:00 отправляемся на экскурсию на горнолыжный курорт Роза Хутор. Посетим парк водопадов «Менделиха», прогуляемся по горному хребту или пройдёмся по тропе здоровья — на ваш выбор. В 16:00 прощаемся и, полные впечатлений, разъезжаемся по домам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- 3-разовое питание на маршруте в горах, завтраки в городских условиях
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Входные билеты в Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник
- Прокат группового снаряжения
- Прокат личного снаряжения для 2-дневного похода
- Услуги инструктора-проводника и экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу Роза Хутор
- Развлечения в развлекательном центре «Галактика»
- Ужины и обеды вне маршрутов
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Проезд от Сочи до Красной поляны и обратно
- Проезд до Сочи и обратно