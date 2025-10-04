Индивидуальный треккинг-тур в окрестностях Красной Поляны
Подняться на Лысую гору, полюбоваться Абхазскими вершинами и насладиться отдыхом под звёздами
Начало: Канатная дорога "Олимпия" на курорте "Роза Хутор",...
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
23 600 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, посёлок ...
77 000 ₽ за человека
Красная Поляна: экскурсии, треккинг и джипинг
Встретить закат на вершине, умыться ледниковой водой и промчаться на джипе по бездорожью
Начало: Красная Поляна, 12:00
5 окт в 12:00
78 000 ₽ за человека
