Адыгея. Мультитур

Групповой тур в Краснодаре
4.4
3 отзыва
Если вы не против попробовать на вкус все виды активного отдыха в одном путешествии, этот тур точно для вас.

Вас ждут экскурсии, треккинг к водопадам, сплав на рафте, посещение пещеры и геотермальные источники. Яркие эмоции гарантированы!
Адыгея. Мультитур
Адыгея. Мультитур
Адыгея. Мультитур
Ближайшие даты:
15
июн

Что вас ожидает:

Треккинг к водопадам «Руфабго»
Треккинг к водопадам «Руфабго»
Мы увидим 7 водопадов реки Руфабго: Шнурок-2, Девичьи косы, Чаша любви, Шнурок, Сердце Руфабго, Каскадный и Шум
Сплав на рафте по горной реке Белая
Сплав на рафте по горной реке Белая
Под руководством опытных инструкторов мы отправимся в захватывающее плавание по бурной воде
Посещение Большой Азишской пещеры
Посещение Большой Азишской пещеры
Здесь мы увидим всевозможные натечные наросты (сталактиты и сталагмиты), огромные гроты и даже подземную речку
Геотермальные источники
Геотермальные источники
Пополним запасы энергии – геотермальные источники расслабят усталые тела и подарят чувство покоя и умиротворения
Плато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки
Мы совершим продолжительную прогулку по территории заповедника, сделаем яркие фото в зоне альпийских лугов

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы, знакомство. Хаджохская теснина

Сбор группы в Краснодаре. Место и время встречи группы: в 10:00 на ж/д вокзале г. Краснодар.

Трансфер Краснодар – Каменномостский (170 км, 3 часа), размещение в гостинице.

Начнем знакомство с Адыгеей с экскурсии в Хаджохскую Теснину.

Глубина каньона достигает 20 м при длине 450-500 м.

Ширина – 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.

В этой теснине река Белая несется со страшной силой.

После посещения Хаджохской теснины пройдем через живописный пляж под названием Черный шум.

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 170 км.
Пешком: до 5 км.
Питание: ужин.

Сбор группы, знакомство. Хаджохская теснинаСбор группы, знакомство. Хаджохская теснинаСбор группы, знакомство. Хаджохская теснина
2 день

Гуамское ущелье

В этот день нас ждёт захватывающее приключение в одном из самых интересных мест Краснодарского края – Гуамском ущелье.

Отправляемся в Гуамское ущелье.

Путь проходит по дну живописного ущелья вдоль реки Курджипс.

При наличии переправы можно будет посетить Монахову пещеру и водопад.

Нас ждут множество прекрасных смотровых площадок и сотни мест для красивых фотографий.

Пройдем мимо водопада на реке Сухая Балка, выйдем в поселок Мезмай и проедем до начала тропы на Орлиную полку.

Оттуда с высоты мы увидим почти все Гуамское ущелье.

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 222 км.
Пешком: около 15 км.
Питание: завтрак, ужин.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
3 день

Гранитный каньон реки Белой и термальные источники

В этот день мы испытаем свои силы в водном туризме – нас ждет сплав на рафте по горной реке Белая.

Сплав начинается в районе поселка Хамышки.

Под руководством опытных инструкторов мы отправимся в захватывающее плавание по бурной воде, чтобы испытать ни с чем несравнимые ощущения адреналинового взрыва!

На сплаве возможно заказать видеосъемку и запечатлеть все ваши эмоции.

После сплава можно остановиться на смотровых площадках над Гранитным каньоном, проникнуться красотой голубого потока, зажатого в каменные тиски.

Казалось, эмоциональный резерв исчерпан.

Пополним запасы энергии – геотермальные источники расслабят усталые тела и подарят чувство покоя и умиротворения.

Это лучшее завершение насыщенного событиями дня!

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 60 км.
Рафтинг.
Питание: завтрак, ужин.

Гранитный каньон реки Белой и термальные источникиГранитный каньон реки Белой и термальные источникиГранитный каньон реки Белой и термальные источники
4 день

Ущелье Руфабго

В этот нас ждет треккинг по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми стенами, скалистыми террасами, гротами и узкими скальными коридорами среди буковых лесов и колхидского плюща.

Название «Руфабго» означает – «бешеный», и это не случайно!

Мы увидим 7 водопадов реки Руфабго: Шнурок-2, Девичьи косы, Чаша любви, Шнурок, Сердце Руфабго, Каскадный и Шум.

Здесь мы проведем фотосессию и вдоволь полюбуемся водной стихией, чтобы ощутить первозданную мощь Руфабго.

По желанию группы возможно посещение Сквозного грота и шикарных смотровых площадок над Хаджохской тесниной с видом на ущелье Мешоко.

В этот день также возможны посещение экстрим-парка в ущелье Мишоко и конная прогулка на скалу Чертов палец.

Проживание: гостевой дом.
Пешком: от 7 до 18 км.
Питание: завтрак, перекус, ужин.

Ущелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье Руфабго
5 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

Нас ждет пешее путешествие по плато Лаго-Наки.

После завтрака отправимся на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.

Мы совершим продолжительную прогулку по территории заповедника, сделаем яркие фото в зоне альпийских лугов.

Пройдем через «Каменное море», чтобы увидеть бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников.

Нам откроется захватывающая панорама с высоты более двух километров – седой Оштен, гора Фишт и другие пики.

Маршрут не требует специальной подготовки.

После треккинга успеем посетить Большую Азишскую пещеру.

Она расположена на высоте 1520 м над уровнем моря, среди буковых и пихтовых лесов.

Пещера поистине уникальна – здесь мы увидим всевозможные натечные наросты (сталактиты и сталагмиты), огромные гроты и даже подземную речку.

Возраст Большой Азишской пещеры более двух миллионов лет.

На протяжении веков пещера хранила свои тайны, чтобы сегодня открыть их нам!

Естественная красота пещеры подсвечена с помощью рук человека – мягкое сияние светильников делает подземные галереи действительно незабываемыми.

Проживание: гостевой дом.
Автобус: 80 км.
Пешком: 17 км.
Питание: завтрак, перекус, ужин.

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
6 день

Отъезд

Прощание с Адыгеей, отъезд участников домой.

Отъезд в Краснодар.

Около 15:00 прибытие на ж/д вокзал Краснодара.

Автобус: 170 км.
Питание: завтрак.

Проживание

Тур предполагает ночевки в гостевом доме (2-3-4-местное размещение).

Варианты проживания

Гостевой дом

5 ночей

Ночевки в гостевом доме, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар
  • Все переезды по территории Адыгеи
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание: 5 завтраков, 5 ужинов, 2 перекуса на активной части маршрута
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Сплав на рафте
  • Каньонинг
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Снаряжение для рафтинга и каньонинга (предоставляется организатором услуги)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обеды в кафе во время экскурсий
  • Экскурсии и развлечения, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Хоба (подпопник);
  • Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя.

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • Сандалии или сланцы;
  • Ветровка, штаны;
  • Дождевик;
  • Панама / бейсболка / бандана / баф;
  • Кофта флисовая;
  • Комплект термобелья;
  • 1-2 футболки;
  • Шорты;
  • Носки 2-3 пары синтетические;
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада);
  • Яркое и легкое платье, можно два:) (для стильных фоточек).

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • Термос или бутылка для воды (0,5 –1 литр) - по желанию;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем солнцезащитный;

Документы:

  • Медицинский полис;
  • Паспорт;
  • Деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры.

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

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