1 день

Сбор группы, знакомство. Хаджохская теснина

Сбор группы в Краснодаре. Место и время встречи группы: в 10:00 на ж/д вокзале г. Краснодар.

Трансфер Краснодар – Каменномостский (170 км, 3 часа), размещение в гостинице.

Начнем знакомство с Адыгеей с экскурсии в Хаджохскую Теснину.

Глубина каньона достигает 20 м при длине 450-500 м.

Ширина – 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.

В этой теснине река Белая несется со страшной силой.

После посещения Хаджохской теснины пройдем через живописный пляж под названием Черный шум.

Проживание: гостевой дом.

Автобус: 170 км.

Пешком: до 5 км.

Питание: ужин.