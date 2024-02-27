Вас ждут экскурсии, треккинг к водопадам, сплав на рафте, посещение пещеры и геотермальные источники. Яркие эмоции гарантированы!
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы, знакомство. Хаджохская теснина
Сбор группы в Краснодаре. Место и время встречи группы: в 10:00 на ж/д вокзале г. Краснодар.
Трансфер Краснодар – Каменномостский (170 км, 3 часа), размещение в гостинице.
Начнем знакомство с Адыгеей с экскурсии в Хаджохскую Теснину.
Глубина каньона достигает 20 м при длине 450-500 м.
Ширина – 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.
В этой теснине река Белая несется со страшной силой.
После посещения Хаджохской теснины пройдем через живописный пляж под названием Черный шум.
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 170 км.
Пешком: до 5 км.
Питание: ужин.
Гуамское ущелье
В этот день нас ждёт захватывающее приключение в одном из самых интересных мест Краснодарского края – Гуамском ущелье.
Отправляемся в Гуамское ущелье.
Путь проходит по дну живописного ущелья вдоль реки Курджипс.
При наличии переправы можно будет посетить Монахову пещеру и водопад.
Нас ждут множество прекрасных смотровых площадок и сотни мест для красивых фотографий.
Пройдем мимо водопада на реке Сухая Балка, выйдем в поселок Мезмай и проедем до начала тропы на Орлиную полку.
Оттуда с высоты мы увидим почти все Гуамское ущелье.
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 222 км.
Пешком: около 15 км.
Питание: завтрак, ужин.
Гранитный каньон реки Белой и термальные источники
В этот день мы испытаем свои силы в водном туризме – нас ждет сплав на рафте по горной реке Белая.
Сплав начинается в районе поселка Хамышки.
Под руководством опытных инструкторов мы отправимся в захватывающее плавание по бурной воде, чтобы испытать ни с чем несравнимые ощущения адреналинового взрыва!
На сплаве возможно заказать видеосъемку и запечатлеть все ваши эмоции.
После сплава можно остановиться на смотровых площадках над Гранитным каньоном, проникнуться красотой голубого потока, зажатого в каменные тиски.
Казалось, эмоциональный резерв исчерпан.
Пополним запасы энергии – геотермальные источники расслабят усталые тела и подарят чувство покоя и умиротворения.
Это лучшее завершение насыщенного событиями дня!
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 60 км.
Рафтинг.
Питание: завтрак, ужин.
Ущелье Руфабго
В этот нас ждет треккинг по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми стенами, скалистыми террасами, гротами и узкими скальными коридорами среди буковых лесов и колхидского плюща.
Название «Руфабго» означает – «бешеный», и это не случайно!
Мы увидим 7 водопадов реки Руфабго: Шнурок-2, Девичьи косы, Чаша любви, Шнурок, Сердце Руфабго, Каскадный и Шум.
Здесь мы проведем фотосессию и вдоволь полюбуемся водной стихией, чтобы ощутить первозданную мощь Руфабго.
По желанию группы возможно посещение Сквозного грота и шикарных смотровых площадок над Хаджохской тесниной с видом на ущелье Мешоко.
В этот день также возможны посещение экстрим-парка в ущелье Мишоко и конная прогулка на скалу Чертов палец.
Проживание: гостевой дом.
Пешком: от 7 до 18 км.
Питание: завтрак, перекус, ужин.
Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
Нас ждет пешее путешествие по плато Лаго-Наки.
После завтрака отправимся на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.
Мы совершим продолжительную прогулку по территории заповедника, сделаем яркие фото в зоне альпийских лугов.
Пройдем через «Каменное море», чтобы увидеть бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников.
Нам откроется захватывающая панорама с высоты более двух километров – седой Оштен, гора Фишт и другие пики.
Маршрут не требует специальной подготовки.
После треккинга успеем посетить Большую Азишскую пещеру.
Она расположена на высоте 1520 м над уровнем моря, среди буковых и пихтовых лесов.
Пещера поистине уникальна – здесь мы увидим всевозможные натечные наросты (сталактиты и сталагмиты), огромные гроты и даже подземную речку.
Возраст Большой Азишской пещеры более двух миллионов лет.
На протяжении веков пещера хранила свои тайны, чтобы сегодня открыть их нам!
Естественная красота пещеры подсвечена с помощью рук человека – мягкое сияние светильников делает подземные галереи действительно незабываемыми.
Проживание: гостевой дом.
Автобус: 80 км.
Пешком: 17 км.
Питание: завтрак, перекус, ужин.
Отъезд
Прощание с Адыгеей, отъезд участников домой.
Отъезд в Краснодар.
Около 15:00 прибытие на ж/д вокзал Краснодара.
Автобус: 170 км.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предполагает ночевки в гостевом доме (2-3-4-местное размещение).
Варианты проживания
Гостевой дом
Ночевки в гостевом доме, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар
- Все переезды по территории Адыгеи
- Проживание в гостевом доме
- Питание: 5 завтраков, 5 ужинов, 2 перекуса на активной части маршрута
- Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
- Сплав на рафте
- Каньонинг
- Инструкторское сопровождение
- Групповая аптечка
- Снаряжение для рафтинга и каньонинга (предоставляется организатором услуги)
- Фирменный бафф
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обеды в кафе во время экскурсий
- Экскурсии и развлечения, не предусмотренные программой
- Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Хоба (подпопник);
- Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя.
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
- Сандалии или сланцы;
- Ветровка, штаны;
- Дождевик;
- Панама / бейсболка / бандана / баф;
- Кофта флисовая;
- Комплект термобелья;
- 1-2 футболки;
- Шорты;
- Носки 2-3 пары синтетические;
- Легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада);
- Яркое и легкое платье, можно два:) (для стильных фоточек).
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь;
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- Термос или бутылка для воды (0,5 –1 литр) - по желанию;
- Очки солнцезащитные;
- Крем солнцезащитный;
Документы:
- Медицинский полис;
- Паспорт;
- Деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры.
Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!