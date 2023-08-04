Тур предусматривает возможность посетить Кавказский биосферный заповедник и проходит по территории, являющейся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тур для активных любителей путешествовать, при этом — не требует специальной физической подготовки, подходит для детей и взрослых любого возраста.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка в Хаджохскую теснину
- 10:00 Встреча группы на ж/д вокзале города Краснодар.
- 11:00 Встреча группы в аэропорту города Краснодар
Переезд в отель (150-180 км), расположенный в горной Адыгее.
Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи.
Размещение в отеле, обед.
Прогулка в Хаджохскую теснину.
Это участок каньона реки Белой, в котором оборудован экскурсионный маршрут протяженностью 800 м.
С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты природный памятник.
В темное время суток организовано эффектное освещение.
Хаджохская теснина является безопасным экскурсионным объектом, с дорожками, лестницами, перилами и смотровыми площадками.
Ужин.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Завтрак.
Автобусная экскурсия на плато Лаго-Наки, Кавказский биосферный заповедник.
Посещение Большой Азишской пещеры, богатой каменными столбами, сталактитами и сталагмитами.
Это одна из самых красивых и необычных пещер Западного Кавказа.
Пещера находится на высоте 1600м над уровнем моря, включает в себя несколько внушительных галерей, одна из которых с поземной рекой.
Пещера полностью оборудована для приема туристов.
Обед.
Свободное время. Есть возможность выбрать себе занятие по душе.
Варианты: рафтинг, конная прогулка, джипинг, квадроциклы, экскурсия в Свято-Михайловский монастырь, дегустация адыгейского сыра, горного меда или травяных чаев, прогулка по канатно-кресельной дороге на хребет Уна-Коз (всё — за дополнительную плату).
Ужин.
Ущелье Мишоко
Завтрак.
Прогулка в ущелье Мишоко.
Ущелье прорезает хребет Уна-Коз.
Здесь соединены все возможные ландшафтные достопримечательности: небольшие пещеры, живописные скалы, видовые панорамные точки, водопады.
Воздух в ущелье сказочной чистоты и свежести, вода родников — необыкновенно вкусна и прозрачна.
Недаром здесь обнаруживают следы жизни человека с древнейших времен, а прогулка называется — «К истокам жизни».
Обед и горный травяной чай мы берем с собой (ланчбокс).
По желанию (за дополнительную плату) — возможно посещение экстрим-парка развлечений, конные прогулки.
Ужин.
Гуамское ущелье
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Гуамское ущелье.
Исследуем еще одно уникальное в своем роде ущелье.
До середины ущелья, склоны которого покрыты реликтовым лесом, мы проедем по узкоколейной дороге, на туристском паровозике с открытыми вагончиками.
Далее у нас будет возможность пройтись вдоль путей и сделать много интересных фото.
Обед за дополнительную плату.
Ужин.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Есть возможность выбрать себе занятие по душе. Варианты: рафтинг, конная прогулка, джиппинг, квадроциклы, экскурсии по выбору.
Ужин.
Водопады Руфабго, термальные источники
Завтрак.
Автобусная экскурсия «Красота и сила воды».
Вначале нас ждет прогулка к водопадам Руфабго.
Водопады Руфабго — место, где вода падает пятнадцатью разными способами.
Бурным потоком, тоненькой ниткой, широкой лентой, в две струи, в три, на камни, в купальню, с небольшой высоты, с большой и с очень большой.
Это место больше похоже на древние джунгли, чем на лес.
Мы будем гулять и наслаждаться водопадами до обеда.
Обед.
Затем мы посетим «горные пляжи» Адыгеи.
Адыгея славится минеральными водами.
Оборудованные открытые бассейны с водой гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием кремниевой кислоты подходят для купания круглый год.
Воду можно пить.
Вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной воды соединяет в себе вода наших термальных источников.
Купание в термальных источниках.
Ужин.
Город Майкоп. Отъезд домой
Завтрак.
Выезд из отеля с вещами.
Мы едем в город Майкоп — столицу Адыгеи.
Нас ждет небольшой, но насыщенный сити-тур.
В экскурсию включено посещение городского рынка с возможностью купить экологически чистые, вкусные южные гостинцы для друзей и коллег.
Обед в городском кафе в зависимости от предпочтений (за дополнительную плату).
Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта города Краснодар.
Время прибытия: 18:00 — аэропорт, 19:00 — ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в двухместных номерах (dbl, twin) «Стандарт».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Ребёнок 0-16 лет на дополнительном месте
|77 600
|94 400
|38 800
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Горная
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Для организации семинаров, тренингов, конференций и презентаций предлагается конференц-зал, вместимостью до 150 человек. Она оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Рядом находятся интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным путешественникам любого возраста. Расстояние до аэропорта Краснодар составит около 160 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Групповой трансфер Краснодар - отель - Краснодар (аэропорт и ж/д вокзал)
- Проживание, указанное в программе: 1/2 dbl категории «стандарт», для детей (2-12 лет) - дополнительное место в номере dbl
- Питание, указанное в программе (FB полный пансион, кроме обеда в 4-5 и 7 день)
- Экскурсии, указанные в программе тура
- Входные билеты в Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, Азишскую пещеру, Гуамское ущелье, Чайную плантацию, термальные бассейны
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Входной билет в Кавказский биосферный заповедник - 300 руб
- Услуги не указанные в программе тура или указанные за доп. плату: конные прогулкирафтингджиппингпрогулки на квадроциклахбилеты в экстрим-паркипрогулка по канатно-кресельной дорогедегустации и другие развлечения
- Конные прогулки
- Рафтинг
- Джиппинг
- Прогулки на квадроциклах
- Билеты в экстрим-парки
- Прогулка по канатно-кресельной дороге
- Дегустации и другие развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Тур для активных любителей путешествовать, при этом не требует специальной физической подготовки, подходит для детей и взрослых любого возраста.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».