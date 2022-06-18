Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины

Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами

Национальный парк — красивейшее место на границе Краснодарского края и республики Адыгея. Мы совершим поход по его живописным тропам, справятся даже новички.

Поднимемся на Большой Тхач, полюбуемся закатом и морской гладью с высоты, сделаем много кадров, достояных открыток. Ночи в палатках в лесу подарят ощущение умиротворения и единения с природой.

А еда, приготовленная на костре покажется вам самым вкусным деликатесом, который вы когда-либо пробовали.
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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