Национальный парк — красивейшее место на границе Краснодарского края и республики Адыгея. Мы совершим поход по его живописным тропам, справятся даже новички.



Поднимемся на Большой Тхач, полюбуемся закатом и морской гладью с высоты, сделаем много кадров, достояных открыток. Ночи в палатках в лесу подарят ощущение умиротворения и единения с природой.



А еда, приготовленная на костре покажется вам самым вкусным деликатесом, который вы когда-либо пробовали.