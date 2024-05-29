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Авторский тур
6 дней
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Верхом по Адыгее. Конный тур
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 52 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год в Адыгее
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
от 27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ФФеруза27 мая 2024Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
- ААнна23 мая 2024Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
- ЛЛюбовь21 мая 2024Очень понравился тур, все локации интересные и находятся недалеко. Всё было, как я себе представляла, даже ещё лучше. Природа Адыгеи очень красивая.
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ЕЕкатерина8 мая 2024Добрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошим чувством юмора. Заряжала позитивом! Надеюсь получится ещё раз отдохнуть в Адыгее.
- ИИрина1 мая 2024Адыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горы, быстрые горные реки, водопады, только лето на несколько месяцев раньше. Тур был активный, с ежедневными походами, но доступный даже для туристов преклонного возраста.
- ЮЮлия3 апреля 2024Если вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот тур, не пожалеете. Водопады, пещеры,
- ННаталия1 апреля 2024Для тех, кто любит лошадей и готов несколько дней провести верхом в седле. Потрясающие виды, прекрасные лошади, не забываемые эмоции.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «6-дневные туры»
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