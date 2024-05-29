Авторские туры на 6 дней в Краснодар

Найдено 11 туров в категории «6-дневные туры» в Краснодаре, цены от 24 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 200 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400 за человека
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
57 000 за человека
Рождественские приключения в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Верхом по Адыгее. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Верхом по Адыгее. Конный тур
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 52 800 за человека
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 200 за человека
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 200 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400 за человека
Новый год в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Адыгее
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
от 27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Новый год в Адыгее
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • Ф
    Феруза
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
    читать дальше

    необходимое есть, у реки, питание вкусное, разнообразное. До обеда экскурсия, походы в горы, на живописные водопады, пещеры, конная прогулка особенно понравилась, т к принимая во внимание возраст и физическую подготовку отнеслись с предельный пониманием и заботой. Впервые в 59 села на лошадь и прекрасно провела 1.5 часа под бдительным контролем ребят из "Ранчо Ковбой" организаторов конной прогулки. После обеда нежились в термальных источниках. Каждая минута нашего отдыха была заполнена интересными событиями. Наша гид Наталья самая лучшая что я встречала, столько внимания и заботы, много нового и интересного узнали об Адыгее. Все наше передвижение проходило с замечательным водителем Денисом, похожим на Юру Шатунова, не только внешне, но и добротой и обаянием. Он терпеливо и с юмором отвечал на все наши вопросы, а долгий путь включал нам песни, под которые мы весело подпевая ехали до нужного места. Особая благодарность Наталье и Денису за профессионализм и доброжелательность и всему персоналу ГД Рябиновые бусы.

    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
    читать дальше

    с погодой не повезло и большую часть отдыха были дожди. Тем не менее мой отдых удался на славу. Отличный гид Алина, расслабляющие термальные источники, незабываемая 1,5ч конная прогулка и чудесные виды гор и водопадов на фото. Я всем рекомендую данный тур!

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
    Очень понравился тур, все локации интересные и находятся недалеко. Всё было, как я себе представляла, даже ещё лучше. Природа Адыгеи очень красивая.
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Добрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошим чувством юмора. Заряжала позитивом! Надеюсь получится ещё раз отдохнуть в Адыгее.
    Добрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошим
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
    Адыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горы, быстрые горные реки, водопады, только лето на несколько месяцев раньше. Тур был активный, с ежедневными походами, но доступный даже для туристов преклонного возраста.
    Адыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горыАдыгея в апреле встретила нас цветущей природой и летней солнечной погодой. Природа очень напоминает Алтай- горы
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
    Если вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот тур, не пожалеете. Водопады, пещеры,
    читать дальше

    каньоны, река Белая, лесные и горные тропы, подвесной мост, чистейший воздух, ветер, солнце или дождь - все это будет. А так как мы были в марте, то еще море первоцветов и начало цветения плодовых деревьев.

    Если вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот турЕсли вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот турЕсли вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот турЕсли вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот турЕсли вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот турЕсли вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот турЕсли вас, как и меня, радует природа в ее первозданном виде, то отправляйтесь в этот тур
  • Н
    Наталия
    1 апреля 2024
    Верхом по Адыгее. Конный тур
    Для тех, кто любит лошадей и готов несколько дней провести верхом в седле. Потрясающие виды, прекрасные лошади, не забываемые эмоции.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
  2. Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
  3. Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
  4. Рождественские приключения в Адыгее
  5. Новогодние праздники в горах Адыгеи
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "6-дневные туры" можно забронировать 11 авторских туров от 24 200 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Краснодаре на 2024 год по теме «6-дневные туры», 33 ⭐ отзыва, цены от 24200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам