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Авторский тур
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Начало: г. Краснодар
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейная Адыгея
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
6 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 46 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
21 июля в 09:00
18 авг в 09:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
12 июня в 06:00
10 июля в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
- ССветлана21 мая 2024Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
- ННаталия16 мая 2024Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Майские выходные в горах АдыгеиЛучше не бывает
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Пешеходные»
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