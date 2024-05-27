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и понятной форме. За это большое спасибо координатору тура Юле. Сам тур нам очень понравился. Мы проживали в гостевом доме «Парк Хаджох» -уютная территория, бассейн с подогревом и массажными струями, в номерах есть всё необходимое, в домиках есть кухня с посудой, микроволновкой и плитой. На этажах стоят кулеры с горячей и холодной водой. Программа тура подходит как любителям природы, так и любителям хорошо отдохнуть. После прогулки по местным красивым природным достопримечательностям очень кстати оздоровительные ванны в термальном парке Псыгупс. Особое спасибо нашему инструктору Алине, которая очень интересно и с любовью рассказывала нам о своём крае, обычаях, о растениях и животных, обитающих в этих местах. Мы увидели много красивых водопадов, снежные вершины гор, прекрасное в своём величии плато Лаго-Наки. Ставим пятёрку за сам тур и за организацию тура!