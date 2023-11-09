Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней

Групповой тур в Краснодаре
4.7
3 отзыва
Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ожидает море позитивных эмоций — экскурсии по необычайно красивым местам нашего края, наполненные легендами, историей и всеми различными приданиями. Во второй половине дня релакс в термальных источниках.
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая высоко минерализованная вода сделает нашу кожу нежной
Горные пейзажи Адыгеи
Горные пейзажи Адыгеи
Нас ждут бодрящие пешие прогулки и интересные экскурсии
Сочная Адыгейская кухня
Сочная Адыгейская кухня
Попробуем на вкус знаменитое местное гостеприимство
Сырная дегустация
Сырная дегустация
Узнаем об истории создания адыгейских сыров и попробуем лучшие образцы
Древние дольмены
Древние дольмены
Увидим один из сохранившихся дольменов, по желанию посетим интерактивный музей заповедника

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Посещение термальных источников

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором.

Инструктаж.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Заезд. Посещение термальных источниковЗаезд. Посещение термальных источниковЗаезд. Посещение термальных источниковЗаезд. Посещение термальных источников
2 день

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
3 день

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 Ужин.

19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещераЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещераЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещераЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера
4 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
2,3-местное размещение43 500
доплата за одноместное размещение15 000

Варианты проживания

Гостиница «Руфабго»

4 ночи

Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.

В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.

Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»

БО «Горная»

4 ночи

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

БО «Белая река»

4 ночи

Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.

К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.

В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.

Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.

В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Из всех помещений открывается живописный вид на горы.

В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.

Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».

БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение термальных источников (по программе)
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер до базы в день заезда
  • Купание в бассейне на территории размещения
  • Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
  • Все входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: музей "Сад камней" - 200 руб. музей "Паноптикум" - 200 руб. конная прогулка - от 1 500 руб. монастырь (подземный храм) - 300 руб. /взр. пещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детскийГузерипль (вход в заповедник) - 400 руб. троллей (по желанию) - 2 000-3000 руб
  • Музей «Сад камней» - 200 руб
  • Музей «Паноптикум» - 200 руб
  • Конная прогулка - от 1 500 руб
  • Монастырь (подземный храм) - 300 руб. /взр
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 400 руб
  • Троллей (по желанию) - 2 000-3000 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 3х лет – бесплатно, без претензий на услуги;
  • для детей до 14-ти лет – 10%;
  • пенсионерам 5%.
Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):

Ж/д Краснодар:

  • 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 7 000 руб.;

Минеральные воды:

  • 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 10 000 руб.;

Ставрополь:

  • 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 9 000 руб.;

Майкоп:

  • 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 4 000 руб.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 ноя 2023
Сначала отмечу, что понравилось:
Размещение на базе Активация- отличный номер, с хорошим ремонтом; питание, бассейн, обстановка на самой базе
Удобный трансфер на экскурсии
Прекрасные гиды: интересные экскурсии, организационные моменты

Что не понравилось: в программе-путевке были указаны музей «Паноптикум» и история создания сыров. В моём туре этого не было, потому что группа 5 дней подстраивалась под 7дневную группу, а им это показали накануне. Момент не очень понятные и приятный.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсий в музей «Паноптикум» и история создания сыров в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Н
28 окт 2023
Открыла новую точку для туризма на карте нашей необъятной страны. Адыгея впечатлила, и да, лучше гор могут быть только горы. Обязательно надо вернуться, чтобы побывать там, где ещё не была. Кто не был в Адыгее, тот не видел весь Кавказ. Вперёд за новыми впечатлениями.
Открыла новую точку для туризма на карте нашей необъятной страны. Адыгея впечатлила, и да, лучше гор
M
21 мар 2024
Отвечали оперативно, все понравилось, следующие туры - только тут;)

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