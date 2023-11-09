1 день

Заезд. Посещение термальных источников

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором.

Инструктаж.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).