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Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая осень в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зима в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
5 мар в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
от 27 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
28 дек в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
12 июня в 06:00
10 июля в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена21 мая 2024Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не выматывают, интересные, познавательные. Термоисточники
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ИИрина24 апреля 2024Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
- ННаталья13 апреля 2024Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Лучше не бывает
- ВВалерия4 апреля 2024Майские выходные в горах АдыгеиВсе четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
- ИИнга31 марта 2024Майские выходные в горах АдыгеиСпасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали.
- MMary21 марта 2024Отличный тур, замечательный гид, хорошее размещение, отзывчивый персонал. Все было прекрасно!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «5-дневные туры»
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