читать дальше

тоже заслуживают положительной оценки. Отдельное спасибо экскурсоводу Любови. Настоящий профи!!! Любит и хорошо знает свой край! Благодарим ребят, которые за рулем тур автобусов: двум Александрам и, к сожалению, не узнали имя водителя, который вез нас обратно в аэропорт. Теперь о сервисе проживания… Мы были в комплексе «У горы». Отличное место. Тишина и красивый вид с балкона. Есть небольшой бассейн на территории. Питание хорошее. Скромно и сытно. В номере есть чайник, холодильник, по два полотенца, жидкое мыло. Это все. С собой нужно брать все, что необходимо каждому помимо перечисленного. Например, фен, свои полотенца или халат для посещения источников, тапочки и т. п.