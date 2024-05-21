Авторские 5-дневные туры в Краснодар

Найдено 17 туров в категории «5-дневные туры» в Краснодаре, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500 за человека
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500 за человека
Осенними горными тропами
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000 за человека
Золотая осень в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотая осень в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
35 000 за человека
Предновогодние каникулы в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
40 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000 за человека
Активная зима в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зима в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 39 000 за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
5 мар в 10:00
45 000 за человека
Рождественский тур в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
от 27 900 за человека
Новогодний тур в горную Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
28 дек в 10:00
от 33 800 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
12 июня в 06:00
10 июля в 08:00
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не выматывают, интересные, познавательные. Термоисточники
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    тоже заслуживают положительной оценки. Отдельное спасибо экскурсоводу Любови. Настоящий профи!!! Любит и хорошо знает свой край! Благодарим ребят, которые за рулем тур автобусов: двум Александрам и, к сожалению, не узнали имя водителя, который вез нас обратно в аэропорт. Теперь о сервисе проживания… Мы были в комплексе «У горы». Отличное место. Тишина и красивый вид с балкона. Есть небольшой бассейн на территории. Питание хорошее. Скромно и сытно. В номере есть чайник, холодильник, по два полотенца, жидкое мыло. Это все. С собой нужно брать все, что необходимо каждому помимо перечисленного. Например, фен, свои полотенца или халат для посещения источников, тапочки и т. п.

    Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Всё отлично, чётко)))
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый
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    разнообразный адыгейский сыр! Тур хорошо продуман половина дня активные нагрузки, вторая половина- релакс термальные источники. Работают профессионалы, чувствуется забота о гостях! Мы влюбились в Адыгею!!! Спасибо за отдых!

    Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Лучше не бывает
    Лучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бывает
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Все четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Спасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали.
    Спасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали
  • M
    Mary
    21 марта 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
    Отличный тур, замечательный гид, хорошее размещение, отзывчивый персонал. Все было прекрасно!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «5-дневные туры»

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