Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Во второй половине дня релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Конная прогулка, слияние двух рек "Белая" и "Дах". Геотермальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (доп. плата).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Экскурсия в Свято-Михайловский монастырь, геотермальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.
Считается, что эти загадочные сооружения древности, о происхождении которых «сломали копья многие ученые мужи», имеют общие корни со знаменитыми мегалитическими сооружениям на других континентах, такими как Стоунхендж и каменные статуи острова Пасхи.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий монахов.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.
Вы сможете искупаться в святом источнике.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Поселок Гузерипль, Партизанская поляна
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Ужин. Посиделки у костра.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский или в станице Даховской.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2-х, 3-хместное размещение
|57 450
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
Туркомплекс «Белая река Даховская»
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.
- спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
- отдельная лоджия со столом и скамейками;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Отель «Водопады Руфабго»
Отель «Водопады Руфабго» с рестораном, баром, общим лаунджем и садом расположен в поселке Каменномостский. На территории обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник.
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе. Трансфер к источникам и обратно
- Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодар/ Минеральные Воды и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатнопещера "Азишская" - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатномузей "Паноптикум" - 150 руб. музей "Сад камней" - 100 руб. конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб. купание в бассейне на территории размещенияпосещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Музей «Паноптикум» - 150 руб
- Музей «Сад камней» - 100 руб
- Конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
- Купание в бассейне на территории размещения
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – треккинговая обувь!);
- налобный фонарик;
- рюкзак.
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия. \
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Как организован трансфер до базы и обратно?
Расчетное время заселения - 14:00, выселения - 10:00.
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
- Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье с 11:00 до 13:00;
- Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье с 14:00 до 15:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
- Краснодар- 3 — 3,5 часа;
- Мин. Воды, Ставрополь (аэропорт) - 4,5 — 5 часов;
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину до 4-х чел, в одну сторону):
ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше-6 000р.
- 6 пассажиров - 7 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше -9 000р.
- 6 пассажиров -10 000р.
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше -8 000р.
- 6 пассажиров - 9 000р.
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше -3 000р.
- 6 пассажиров -4 000р.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Пенсионерам – скидка 5% при размещении на базе отдыха "Активация".
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Уважаемые наши гости! Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов: не хватило информации об инфраструктуре города: где находится рынок, важные магазины, аптеки, как добираться. Информацию приходилось добывать у местных жителей.
Отдельно по турбазе Белая река. На завтрак каждое утро подавали спагетти или макароны вперемешку со свиными шкварками. Адыгея - молочный край. Как минимум ожидала сырники или запеканку на завтрак. Тем более гости приезжают в оздоровительный экскурсионный тур. За макароны вперемешку со шкварками из свинины на завтрак огромный минус турбазе, тем более это была самая дорогая по цене из предложенных.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания и тура в целом.
Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Доброжелательный персонал базы «Активация» и сопровождающие. Чётко организованная логистика на всех этапах пребывания (только почините кондиционеры в автобусах, пожалуйста!). Кормили вкусно и по-домашнему (наверное, хотелось бы больше местной кухни попробовать). Отдельное спасибо за бассейн! В номерах уютно, но можно было бы предусмотреть кондиционер или вентилятор (хотя, с учётом постоянной занятости от получаемых впечатлений, находиться в номере было некогда, а к ночи уже становилось не так жарко). В бассейнах с термальной водой к вечеру очень приятно расслабиться после насыщенного дня (правда возили нас каждый раз за 30км… вероятно, есть что-то столь же приятное поближе?).
Туристической сфере этого региона, конечно, есть куда расти, чего я искренне желаю, потому что полученные впечатления от красоты природы достойны быть в копилке приятных воспоминаний.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации проживания в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!