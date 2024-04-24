Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Групповой тур в Краснодаре

Термальные источники в Адыгее

5
3 отзыва
За 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Что Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая

Что вас ожидает:

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Купание в термальных источниках в вечернее время — просто наслаждение!
Горное плато Лаго-Наки
Горное плато Лаго-Наки
Будем останавливаться на панорамных площадках с видами на трехтысячники главного кавказского хребта
Знаменитый адыгейский сыр
Знаменитый адыгейский сыр
Узнаем об истории создания адыгейских сыров и поучаствуем в сырной дегустации

Программа тура по дням

1 день

Заезд и купание в геотермальных источниках

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором.

Инструктаж.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Заезд и купание в геотермальных источникахЗаезд и купание в геотермальных источникахЗаезд и купание в геотермальных источникахЗаезд и купание в геотермальных источниках
2 день

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
3 день

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники главного кавказского хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Обед на маршруте.

16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 Ужин.

19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
4 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха «Активация». Размещение до 01.06БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»Заезды: с 28.04.24 по 11.05.24
2-, 3-местное размещение43 50043 500+15 000
Доплата за одноместное размещение15 00015 00015 000

Скидки на “Активация”:

  • для детей до 3х лет – бесплатно, Без претензий на услуги.
  • для детей до 14-ти лет – 10%
  • пенсионерам 5%

Скидки на «Горная Слобода»:

  • для детей до 14-ти лет – 10%;
  • пенсионерам скидки нет.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Турбаза Активация»

4 ночи

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.

в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)

в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)

3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван (стоимость уточняйте у менеджера).

На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.

В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.

На территории находятся раздевальные комнаты и душевые комнаты. Также возле бассейна имеются двухместные и трёхместные номера со всеми удобствами и панорамными окнами на бассейн.
Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»

БО «Горная»

4 ночи

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

Гостиница «Руфабго»

4 ночи

Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.

В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.

Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»

БО «Белая река»

4 ночи

Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.

К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.

В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.

Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.

В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Из всех помещений открывается живописный вид на горы.

В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.

Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».

БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер до базы в день заезда
  • Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
  • Купание в бассейне на территории размещения
  • Посещение геотермальных источников (сверх программы)
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: монастырь (подземный храм) - 400 рублей взрослый, 200 рублей детскийпещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскиймузей "Паноптикум" - 150 руб. музей "Сад камней" - 100 руб
  • Монастырь (подземный храм) - 400 рублей взрослый, 200 рублей детский
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
  • Музей «Паноптикум» - 150 руб
  • Музей «Сад камней» - 100 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – треккинговая обувь!);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину до 4х человек, в одну сторону):

Ж/д Краснодар:

  • 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 7 000 руб.

Минеральные воды:

  • 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 10 000 руб.;

Ставрополь:

  • 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 9 000 руб.;

Майкоп:

  • 4 пассажира и меньше – 3 00 руб.;
  • 6 пассажиров – 4 000 руб.

Каждую субботу выезд в 10:00.

  • Рекомендуемое время обратного билета после 15:00 (ж/д вокзал Краснодар).
  • Рекомендуемое время обратного билета после 18:00 (Ставрополь).
  • Рекомендуемое время обратного билета после 18;00 (Минеральные Воды).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 апр 2024
Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю
M
21 мар 2024
Отличный тур, замечательный гид, хорошее размещение, отзывчивый персонал. Все было прекрасно!
Н
5 мая 2023
Спасибо за хорошо организованные экскурсии все понравилось.

Тур входит в следующие категории Краснодара

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыSPAТермальные источникиПрирода и пейзажиВесенниеНа автобусе

Похожие туры из Краснодара

Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
г. Краснодар
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 57 450 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 57 450 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
г. Краснодар
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
43 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара
All Airlines
ХорошоТам