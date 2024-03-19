1 день

Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:00 Заезд, расселение, знакомство с инструктором. Обед.

15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина».

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии – свирепство реки с одной стороны, и усмиренную водную гладь с другой стороны.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.