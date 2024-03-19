Термальные источники в Адыгее
мая
мая
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
14:00 Заезд, расселение, знакомство с инструктором. Обед.
15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии – свирепство реки с одной стороны, и усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Конная прогулка, реликтовое ущелье Мешоко с водопадами и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка. Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами.
Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко. Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами. Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.
Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Русло реки гладкое и чистое, состоит из монолитной скалы.
На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов. Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов. Протяженность маршрута 3,5 км.
По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте).
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 часа). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
19:00 Посиделки.
Свято-Михайло-Афонская общежительная мужская пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор: нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Высокогорный поселок Гузерипль и праздничный ужин
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
9:00Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Активация» или аналогичной в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные заезды 28.04, 05.05
|2-х, 3-хместное размещение
|57 450
|+ 15 000
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
|15 000
Варианты проживания
Активация
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
Горная Слобода
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе (4 посещения + 1 посещение за дополнительную плату с бесплатным трансфером)
Что не входит в цену
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
- Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
- Купание в бассейне на территории размещения
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках (см. раздел «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
- рюкзак на 20-25 литров.
Собираясь в поездку имейте в виду, что даже теплой весной стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 11:00 до 13:00;
Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью до 4х человек, в одну сторону):
- 5000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
- 2000 руб. с/до вокзала Майкопа;
- 7500 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;
- 8000 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое время заселения и выселения?
Расчетное время заселения 14:30, выселения 10:00.
Какой размер доп. расходов в туре?
- Хаджохская теснина — 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) – 400 рублей, до 7 лет бесплатно;
- конная прогулка 1 час – от 1 500 руб., 2-х часовая – от 2 000 руб.;
- троллей (по желанию) – от 1500 рублей;
- водопады Руфабго – 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) – 400 рублей;
- музей «Паноптикум» – 150 рублей;
- музей «Сад камней» – 100 рублей;
- Азишская пещера – 800 рублей взрослый, детский (от 7 до 14 лет) – 500 рублей, до 7 лет бесплатно;
- посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) – 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры – 200 рублей, до 5 лет бесплатно;
На каких термальных источниках мы будем отдыхать?
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс 4*» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Горы, водопады, воздух!!!
А впервые прокатиться на лошади … …
Традиции, танцы, кухня адыгов … …
Вечером релакс в термальных … …
Все было прекрасно!!!!!
Отдых превзошел все мои самые смелые ожидания. От души рекомендую, всем, кто хочет активно провести свой отпуск и оздоровить свой организм. Благодарю организаторов, гидов и всех причастных за море положительных эмоций и великолепные пейзажи!