Активные рождественские каникулы в Адыгее

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Проведите рождественские каникулы в удивительной Адыгее! Здесь вас ждут живописные горы, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной, находящиеся недалеко от государственного природного биосферного заповедника.

Совершая легкие прогулки, вдыхая невероятно чистый и прозрачный горный воздух, вы увидите знаменитое плато Лаго-Наки, Гуамское ущелье, водопады и каньоны, посетите оборудованную карстовую пещеру «Большая Азишская».А еще вы услышите неординарные исторические рассказы и версии ученых о здешних местах, о древнем океане Тетис и происхождении дольменов.
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Нас ждет расслабляющее купание в геотермальных источниках
Колоритная Адыгейская кухня
Колоритная Адыгейская кухня
Отведаем рождественский ужин с индейкой и шашлыком и блюда из адыгейской кухни
Впечатляющее плато Лаго-Наки
Впечатляющее плато Лаго-Наки
Посетим панорамные смотровые площадки, по желанию покатаемся на лыжах и тюбингах со склона

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Кавминводы. Забираем из аэропорта и с ж/д вокзала г. Краснодара (необходимо прибыть заранее).

16:30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.

Заселяемся в соответствии с договором в выбранные коттеджи или номера в гостиницах.

Отдыхаем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с температурой от +34 до +39 градусов, еще один детский и один с холодной водой.

С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день

Хаджохская теснина или сплав на рафте

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван “Хаджохская теснина”. Это грандиозное четырехсот метровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

При желании, в качестве альтернативного маршрута, вы сможете совершить сплав на рафте.

Очень несложный захватывающий зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 час).

Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой — по территории, граничащей с Государственным биосферным заповедником.

Маршрут доступен для туристов любого возраста и уровня подготовки. Выдаются гидрокостюмы и другое необходимое зимнее снаряжение.

13:30-15:00 Обед.

Во второй половине дня — поездка на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Хаджохская теснина или сплав на рафтеХаджохская теснина или сплав на рафтеХаджохская теснина или сплав на рафтеХаджохская теснина или сплав на рафте
3 день

Горное ущелье Руфабго

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут, где вы познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

По желании, в качестве альтернативного маршрута — треккинг по ущелью водопадов Руфабго и спуск в пещеру Сквозная.

На данном маршруте, на природном скалодроме, с помощью опытного наставника вы сможете освоить технику спуска по веревке и осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 метров) с альпинистским снаряжением.

Спуск в пещеру возможен для детей с 12 лет.

Маршрут на целый день с ланч-боксом на обед.

13:30-15:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купаемся в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Горное ущелье РуфабгоГорное ущелье РуфабгоГорное ущелье РуфабгоГорное ущелье Руфабго
4 день

Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры «Большая Азишская»

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы-трехтысячники.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух Альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован волнами бескрайнего океана «Тетис» 300 млн. лет назад!

Катание на лыжах, санках и тюбингах (оплачивается на месте).

Обед — ланч-бокс.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: “Азишская” (входные билеты оплачиваются отдельно).

Возвращаемся на базу на транспорте, полные впечатлений, с заполненной памятью фотоаппарата.

19:00 Ужин.

Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры «Большая Азишская»Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры «Большая Азишская»Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры «Большая Азишская»Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры «Большая Азишская»
5 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря. Рождественский ужин

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части Свято-Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий (входные билеты оплачиваются отдельно).

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.

13:30-15:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

19:00 Встречаемся за рождественским ужином с индейкой.

Общаемся, делимся впечатлениями.

Посещение Свято-Михайловского монастыря. Рождественский ужинПосещение Свято-Михайловского монастыря. Рождественский ужинПосещение Свято-Михайловского монастыря. Рождественский ужинПосещение Свято-Михайловского монастыря. Рождественский ужин
6 день

Пешеходная экскурсия в Гуамское ущелье

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Это естественный каньон с высотой стен до 800 метров, который образовала река Курджипс.

Вдоль ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, и оставляет неизгладимое впечатление.

Обед–пикник.

Возвращение на базу.

19:00 Ужин с шашлыком. Адыгейский сыр в подарок.

После ужина - поездка на геотермальный источник.

Пешеходная экскурсия в Гуамское ущельеПешеходная экскурсия в Гуамское ущельеПешеходная экскурсия в Гуамское ущельеПешеходная экскурсия в Гуамское ущелье
7 день

Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка

8:30-10:00 Завтрак.

11:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открываются прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

По желанию, в качестве альтернативного маршрута — конная прогулка.

11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле). Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасными животными!

13:30-15:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка
8 день

Отъезд

07:00 Отъезд.

Завтрак — ланч-бокс.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Гостевой дом "База Земля":
    • Коттедж “Замок Грез” (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином) — 51 000 руб.;
    • Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки. Номер на 2-ом этаже – двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, пл. 44 кв. м.) — 51 000 руб.;
    • Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки. Всего 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 48 000 руб.;
  • Гостевой дом "У горы" (деревянный коттедж в старинном русском стиле. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 55 000 руб.;
  • Гостиница “Графство Хаджох”:
  • Стандарт (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 45 000 руб.;
  • Улучшенный (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 47 000 руб.;
  • Гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 42 000 руб.

Размещение со скидкой 4 чел. в номере:

  • Гостевой дом "База Земля":
  • Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже — 45 000 руб.;
  • Коттедж «Замок грез» — 45 000 руб.;
  • Гостевой дом “Деревянные коттеджи” 45 000 руб.

Варианты проживания

Коттедж «Замок грез»

7 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • настоящий камин на дровах;
  • фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
  • круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
  • центральное окно высотой 4 метра;
  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»

Коттедж «Аквариум»

7 ночей

Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.

В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек

2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.

В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Возможность проживания до 6 человек.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

Гостевой дом «На Аминовской»

7 ночей

Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.

В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

7 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • электрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Горы»

7 ночей

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Гостевой дом «Графство Хаджох»

7 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.



  • Номера категории "Люкс". Просторные номера со всеми удобствами, оригинальный дизайн;
  • Номера категории "Полулюкс". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник;
  • Номера категории "Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостинице
  • Питание 3-х разовое, полноценное. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает первое блюдо
  • Праздничный ужин с индейкой и ужин с шашлыком
  • Купание в геотермальных бассейнах в соответствии с программой тура
  • Работа гидов-инструкторов в соответствии с программой тура
  • Все трансферы в соответствии с программой тура
  • Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Минеральные Воды до места проведения тура (пос. Каменномостский)
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара, г. Армавира и г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер до п. Каменномостский раньше или позже назначенного по программе времени
  • Обратный трансфер в заключительный день: в г. Краснодар (500 руб. /чел.) в г. Минеральные Воды (800 руб. /чел.) в г. Армавир (500 руб. /чел)
  • В г. Краснодар (500 руб. /чел.)
  • В г. Минеральные Воды (800 руб. /чел.)
  • В г. Армавир (500 руб. /чел)
  • Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
  • Конная прогулка - 1500 руб (оплачивается на месте, доставка к месту прогулки и обратно входит в стоимость)
  • Сплав - 1500 руб. (1,5 часа) (оплачивается на месте, доставка к месту сплава и обратно входит в стоимость)
  • Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 500 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 200 руб.) пещеры "Большая Азишская" - 700 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 350 руб.) посещение древних пещер - келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. (дет. с 5 до 13 лет - 200 руб.) поездка по узкоколейной железной дороге - 600 руб. (дет. с 7 до 13 лет - 400 руб.) частная коллекция "Сад камней - 200 руб. (дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб.) частная коллекция "Беловодье" - 200 руб
  • «Хаджохская Теснина» - 500 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 200 руб.)
  • Пещеры «Большая Азишская» - 700 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 350 руб.)
  • Посещение древних пещер - келий монахов - 200 руб
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб. (дет. с 5 до 13 лет - 200 руб.)
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 600 руб. (дет. с 7 до 13 лет - 400 руб.)
  • Частная коллекция Сад камней - 200 руб. (дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб.)
  • Частная коллекция «Беловодье» - 200 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер до места начала тура и обратно?

Трансфер осуществляется в день заезда (2 января).

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 12:40.

Время отправления автобуса из г. Краснодара - 14:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30, а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.

Трансфер в день заезда, раньше или позже 14:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Армавир в 15:00 - 15:20.

Трансферы позже или раньше назначенного времени оплачиваются отдыхающими самостоятельно.

Обратный трансфер от пос. Каменномостский до г. Краснодара в 10:30-11:00, г. Армавира и г. Кавминводы осуществляется 09 января в 07:00 утра.

Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные Воды - 800 руб.

Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар - 500 руб.

Стоимость обратного трансфера в г. Армавир - 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”: трансфер до г. Майкопа в 5.45 (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07.00.

Дополнительная информация:

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.

Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97.

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.

Доехать можно на личном автотранспорте.

В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон» - это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении.

Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении - 17:00.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара до п. Каменномостский - 3000 руб. за легковую машину; из Белореченска - 1200 руб.; из Майкопа – 1000 руб. за машину.

На новогодние праздники цены на трансфер могут отличаться.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа маршрута?

Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.

Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Есть ли в туре ограничения по здоровью?

В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 янв 2021
В целом все хорошо.
О
12 янв 2021
Замечательный зимний тур, организованный внимательными, неравнодушными и гостеприимными людьми. Адыгея - красивое место в любое время года, хотя изначально как зимнее направление мы ее не рассматривали. Хорошо, что решили попробовать. Получили опыт зимнего рафтинга, вспомнили прекрасные конные прогулки, которые очаровали нас еще много лет назад, посмотрели на каньоны и водопады, украшенные не зеленью, а льдом.
Но самое главное - это, конечно, люди. Все, кто работали с нами - большие молодцы. Детальнее - в отзыве об организаторе.
Мы жили в коттеджах - и это был отличный выбор - тепло, хорошие кровати, есть холодильник, микроволновка и чайник. К воде нужно привыкнуть, но это особенность местности. В целом, тур рассчитан грамотно, есть дни расслабления, есть интенсивные, термальные источники, опять же, почти каждый день, хотя в праздники там многовато народа.
Все 4 человека нашей "команды" полностью довольны путешествием и, безусловно, рекомендуем этот конкретный тур. Спасибо.
Е
12 янв 2021
Прекрасный тур,рекомендую всем. Я впервые путешествовала по стране,и сравниваю с путешествиями по миру. Организовано все четко,без накладок и задержек. Интересно. Ты занят весь день до вечера,но нет чувства усталости или перенасыщения. Особенно хочется отметить организатора Николая. Питание как дома,девочки повара старались,чувствовалась забота о каждом госте. Вкусные домашние продукты. Выезды на экскурсии всегда вовремя.

Тур входит в следующие категории Краснодара

Можно с детьмиВсе турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Краснодара

Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 57 450 за человека
Этнотур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Этнотур по Адыгее
г. Краснодар
12 мая
19 мая
26 мая
2 июня
от 58 000 за человека
Мультиактив в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
г. Краснодар
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
68 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара
All Airlines
ХорошоТам