1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Кавминводы. Забираем из аэропорта и с ж/д вокзала г. Краснодара (необходимо прибыть заранее).

16:30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.

Заселяемся в соответствии с договором в выбранные коттеджи или номера в гостиницах.

Отдыхаем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с температурой от +34 до +39 градусов, еще один детский и один с холодной водой.

С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.