2 день

Каньонинг по ущелью р. Мешоко, скальный маршрут, термальные источники

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!

Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!

Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.

Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.

Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.

Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.