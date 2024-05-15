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Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
«Незабываемые новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
26 дек в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Волшебные новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
22 дек в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз»
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите незабываемые 5 новогодних дней и окунитесь в историю этого края, проникнитесь потрясающими видами на горы, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады»
1 янв в 10:00
от 27 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Проведите 5 незабываемых новогодних дней и окунитесь в историю нашего края, проникнитесь потрясающими видами, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками»
28 дек в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите рождественские каникулы в удивительной Адыгее»
30 дек в 10:00
от 42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью»
1 янв в 10:00
21 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ООксана16 января 2024Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
- ППавел16 января 2024Отличный тур!
- ЕЕвгения16 января 2024Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
- ССветлана12 января 2024Отдых сложился
- ССветлана11 января 2024Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!
- ЮЮлия8 января 2024Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Зимние»
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