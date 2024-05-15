Д Дарья Рождество в Адыгее Организация на высоте!

И Ирина Рождество в Адыгее Всё отлично, чётко)))

С Светлана Новогодние каникулы в Адыгее Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.

Э Эльвира Новогодние каникулы в Адыгее Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!

О Оксана Рождественский тур в Адыгее Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.

П Павел Рождественский тур в Адыгее Отличный тур!

Е Евгения Рождественский тур в Адыгее Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.

С Светлана Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею Отдых сложился

С Светлана Новогодний тур в горную Адыгею Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!