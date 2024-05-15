Туры подходящие для зимних прогулок по Краснодару

Найдено 9 туров в категории «Зимние» в Краснодаре, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
«Незабываемые новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
26 дек в 10:00
57 000 за человека
Рождественские приключения в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000 за человека
Новогодние каникулы в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Волшебные новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
22 дек в 10:00
60 000 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз»
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Рождественский тур в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите незабываемые 5 новогодних дней и окунитесь в историю этого края, проникнитесь потрясающими видами на горы, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады»
1 янв в 10:00
от 27 900 за человека
Новогодний тур в горную Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Проведите 5 незабываемых новогодних дней и окунитесь в историю нашего края, проникнитесь потрясающими видами, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками»
28 дек в 10:00
от 33 800 за человека
Активные рождественские каникулы в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите рождественские каникулы в удивительной Адыгее»
30 дек в 10:00
от 42 000 за человека
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью»
1 янв в 10:00
21 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Рождество в Адыгее
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Рождество в Адыгее
    Всё отлично, чётко)))
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Новогодние каникулы в Адыгее
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Новогодние каникулы в Адыгее
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему
  • П
    Павел
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Отличный тур!
  • Е
    Евгения
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. БольшоеТур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое
  • С
    Светлана
    12 января 2024
    Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
    Отдых сложился
  • С
    Светлана
    11 января 2024
    Новогодний тур в горную Адыгею
    Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    8 января 2024
    Рождественские приключения в Адыгее
    Огромная благодарность за такой душевный тур. Принимали как дома, гиды так влюблены в Адыгею, что влюбили и нас. Хочется вернуться снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
  2. Рождественские приключения в Адыгее
  3. Новогодние каникулы в Адыгее
  4. Рождество в Адыгее
  5. Новогодние праздники в горах Адыгеи
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Зимние" можно забронировать 9 авторских туров от 21 500 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Краснодаре на 2024 год по теме «Зимние», 27 ⭐ отзывов, цены от 21500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам