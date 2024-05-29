Семейные развлекательные туры Краснодара

Найдено 76 туров в категории «Можно с детьми» в Краснодаре, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через горы к морю. Маршрут №30
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500 за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
66 000 за человека
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 79 300 за человека
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Начало: Россия, Краснодар
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 44 000 за человека
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 500 за человека
Черноморская сказка. Геотермальные источники в Адыгее и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Черноморская сказка. Геотермальные источники в Адыгее и отдых на море
Начало: Россия, Краснодар
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 57 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400 за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450 за человека
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500 за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000 за человека
Осенними горными тропами
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000 за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000 за человека
Золотая осень в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотая осень в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
35 000 за человека
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 200 за человека
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 27 200 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 25 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 36 000 за человека
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Начало: г. Краснодар
8 мар в 10:00
19 500 за человека
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
57 000 за человека
Рождественские приключения в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Зима не за горами. Тур в Адыгею
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Новогодние каникулы в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
60 000 за человека
Предновогодние каникулы в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
40 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500 за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000 за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000 за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000 за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Активная зима в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зима в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 39 000 за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
5 мар в 10:00
45 000 за человека
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200 за человека
Верхом по Адыгее. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Верхом по Адыгее. Конный тур
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 52 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
    Всё очень хорошо.
  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
    читать дальше

    и разнообразная туристская и познавательная программа, много новых впечатлений. Тур хорошо продуман по логистике. Очень хорошие экскурсоводы, особенно хочется отметить Любу. Неплохие условия проживания за довольно небольшие деньги и очень хорошее питание.

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Отдых на геотермальных источниках
    Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
    Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
    Все очень хорошо организовано, тур очень насыщенный, экскурсионное сопровождение очень понравилось.
    Все очень хорошо организовано, тур очень насыщенный, экскурсионное сопровождение очень понравилось
  • М
    Маргарита
    25 ноября 2023
    Отдых на геотермальных источниках
    Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
  • Р
    Рассыпчук
    7 ноября 2023
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны питанием, ну и естественно непосредственно теплыми источниками. Дни были насыщенными, не скучали. Природа обалденная.
    Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны
  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Отдых на геотермальных источниках
    Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое
    читать дальше

    спасибо Виктории Евгеньевне за продолжение отдыха в Пятигорске. В Адыгее тур и познавательный много красивых природных достопримечательностей и полезный для здоровья это термальные источники. Программа тура хоть и очень насыщенная но все проходило слажено, в отеле Графство Хаджох тихо спокойно уютно, питание как домашнее, администраторы приветливые, заботливый водитель Александр,

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Через горы к морю. Маршрут №30
  2. Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
  3. Лето на термальных источниках в Адыгее
  4. Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
  5. Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Можно с детьми" можно забронировать 76 авторских туров от 13 000 до 79 300. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 76 туров в Краснодаре на 2024 год по теме «Можно с детьми», 216 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам