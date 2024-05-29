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Авторский тур
7 дней
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 79 300₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Начало: Россия, Краснодар
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 44 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 500₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Черноморская сказка. Геотермальные источники в Адыгее и отдых на море
Начало: Россия, Краснодар
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая осень в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Начало: г. Краснодар
8 мар в 10:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
26 дек в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественские приключения в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
22 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зима в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
5 мар в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Верхом по Адыгее. Конный тур
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 52 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень хорошо.
- ИИван29 мая 2024Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
- ССветлана29 мая 2024Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ННаталья22 мая 2024Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
- ННаталия8 мая 2024Все очень хорошо организовано, тур очень насыщенный, экскурсионное сопровождение очень понравилось.
- ММаргарита25 ноября 2023Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
- РРассыпчук7 ноября 2023Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны питанием, ну и естественно непосредственно теплыми источниками. Дни были насыщенными, не скучали. Природа обалденная.
- ООльга22 октября 2023Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Можно с детьми»
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