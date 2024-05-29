И Иван Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!

С Светлана Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее Всё очень хорошо.

И Иван Неделя на термальных источниках в Адыгее читать дальше и разнообразная туристская и познавательная программа, много новых впечатлений. Тур хорошо продуман по логистике. Очень хорошие экскурсоводы, особенно хочется отметить Любу. Неплохие условия проживания за довольно небольшие деньги и очень хорошее питание. Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная

С Светлана Отдых на геотермальных источниках Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.

Е Елена Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.

Н Наталья Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.

Н Наталия Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа Все очень хорошо организовано, тур очень насыщенный, экскурсионное сопровождение очень понравилось.

М Маргарита Отдых на геотермальных источниках Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!

Р Рассыпчук Неделя на термальных источниках в Адыгее Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны питанием, ну и естественно непосредственно теплыми источниками. Дни были насыщенными, не скучали. Природа обалденная.