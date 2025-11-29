Приглашаем вас в захватывающее зимнее путешествие на Эльбрус — одну из самых высоких вершин Европы! Зимой Эльбрус окутывает белоснежные склоны и поражает величественной красотой.
Описание тураПриглашаем вас в захватывающее зимнее путешествие на Эльбрус — одну из самых высоких вершин Европы! Зимой Эльбрус окутывает белоснежные склоны и поражает величественной красотой. Важная информация: После бронирования с вами свяжется менеджер для подписания договора и продолжения бронирования онлайн.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Старый высокогорный город Терскол
- Нарзанную поляну
Что включено
- Трансфер/nСопровождение/nФото и видео контент/nЛюбовь и забота
Что не входит в цену
- Канатная дорога 2700 р. /nЭкосбор 200 р. /nПитание/nСувениры/nДополнительные развлечения.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар
Завершение: Торговый центр «Галерея» под аркой между двумя галереями
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд ночью с торгового центра «Галерея» или остановки «Окей» по улице Мачуги.
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- После бронирования с вами свяжется менеджер для подписания договора и продолжения бронирования онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Краснодара
