Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Это путешествие — знакомство с горными красотами юга России: живописные горы и плато, богатые пещеры и водопады, роскошные каньон и альпийские луга — и все это за одну неделю.

Тур предусматривает возможность посетить Кавказский биосферный заповедник и проходит по территории, являющейся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тур для активных любителей путешествовать, при этом — не требует специальной физической подготовки, подходит для детей и взрослых любого возраста.
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Невероятная Хаджохская теснина
Невероятная Хаджохская теснина
С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты зрелище
Одна из самых необычных пещер Кавказа
Одна из самых необычных пещер Кавказа
Посетим Большую Азишскую пещеру, богатую каменными столбами, сталактитами и сталагмитами
Удивительное ущелье Мишоко
Удивительное ущелье Мишоко
Увидим соединение всех возможных ландшафтных достопримечательностей: небольшие пещеры, живописные скалы, видовые панорамные точки, водопады
Поездка в открытых вагончиках
Поездка в открытых вагончиках
Мы проедем по узкоколейной дороге на туристском паровозике до середины ущелья
Прекрасные водопады Руфабго
Прекрасные водопады Руфабго
Мы будем гулять и наслаждаться водопадами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка в Хаджохскую теснину

  • 10:00 Встреча группы на ж/д вокзале города Краснодар.
  • 11:00 Встреча группы в аэропорту города Краснодар

Переезд в отель (150-180 км), расположенный в горной Адыгее.

Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи.

Размещение в отеле, обед.

Прогулка в Хаджохскую теснину.

Это участок каньона реки Белой, в котором оборудован экскурсионный маршрут протяженностью 800 м.

С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты природный памятник.

В темное время суток организовано эффектное освещение.

Хаджохская теснина является безопасным экскурсионным объектом, с дорожками, лестницами, перилами и смотровыми площадками.

Ужин.

Прибытие. Прогулка в Хаджохскую теснинуПрибытие. Прогулка в Хаджохскую теснинуПрибытие. Прогулка в Хаджохскую теснинуПрибытие. Прогулка в Хаджохскую теснину
2 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Завтрак.

Автобусная экскурсия на плато Лаго-Наки, Кавказский биосферный заповедник.

Посещение Большой Азишской пещеры, богатой каменными столбами, сталактитами и сталагмитами.

Это одна из самых красивых и необычных пещер Западного Кавказа.

Пещера находится на высоте 1600м над уровнем моря, включает в себя несколько внушительных галерей, одна из которых с поземной рекой.

Пещера полностью оборудована для приема туристов.

Обед.

Свободное время. Есть возможность выбрать себе занятие по душе.

Варианты: рафтинг, конная прогулка, джипинг, квадроциклы, экскурсия в Свято-Михайловский монастырь, дегустация адыгейского сыра, горного меда или травяных чаев, прогулка по канатно-кресельной дороге на хребет Уна-Коз (всё — за дополнительную плату).

Ужин.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
3 день

Ущелье Мишоко

Завтрак.

Прогулка в ущелье Мишоко.

Ущелье прорезает хребет Уна-Коз.

Здесь соединены все возможные ландшафтные достопримечательности: небольшие пещеры, живописные скалы, видовые панорамные точки, водопады.

Воздух в ущелье сказочной чистоты и свежести, вода родников — необыкновенно вкусна и прозрачна.

Недаром здесь обнаруживают следы жизни человека с древнейших времен, а прогулка называется — «К истокам жизни».

Обед и горный травяной чай мы берем с собой (ланчбокс).

По желанию (за дополнительную плату) — возможно посещение экстрим-парка развлечений, конные прогулки.

Ужин.

Ущелье МишокоУщелье МишокоУщелье МишокоУщелье Мишоко
4 день

Гуамское ущелье

Завтрак.

Автобусная экскурсия в Гуамское ущелье.

Исследуем еще одно уникальное в своем роде ущелье.

До середины ущелья, склоны которого покрыты реликтовым лесом, мы проедем по узкоколейной дороге, на туристском паровозике с открытыми вагончиками.

Далее у нас будет возможность пройтись вдоль путей и сделать много интересных фото.

Обед за дополнительную плату.

Ужин.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
5 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Есть возможность выбрать себе занятие по душе. Варианты: рафтинг, конная прогулка, джиппинг, квадроциклы, экскурсии по выбору.

Ужин.

6 день

Водопады Руфабго, термальные источники

Завтрак.

Автобусная экскурсия «Красота и сила воды».

Вначале нас ждет прогулка к водопадам Руфабго.

Водопады Руфабго — место, где вода падает пятнадцатью разными способами.

Бурным потоком, тоненькой ниткой, широкой лентой, в две струи, в три, на камни, в купальню, с небольшой высоты, с большой и с очень большой.

Это место больше похоже на древние джунгли, чем на лес.

Мы будем гулять и наслаждаться водопадами до обеда.

Обед.

Затем мы посетим «горные пляжи» Адыгеи.

Адыгея славится минеральными водами.

Оборудованные открытые бассейны с водой гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием кремниевой кислоты подходят для купания круглый год.

Воду можно пить.

Вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной воды соединяет в себе вода наших термальных источников.

Купание в термальных источниках.

Ужин.

Водопады Руфабго, термальные источникиВодопады Руфабго, термальные источникиВодопады Руфабго, термальные источникиВодопады Руфабго, термальные источники
7 день

Город Майкоп. Отъезд домой

Завтрак.

Выезд из отеля с вещами.

Мы едем в город Майкоп — столицу Адыгеи.

Нас ждет небольшой, но насыщенный сити-тур.

В экскурсию включено посещение городского рынка с возможностью купить экологически чистые, вкусные южные гостинцы для друзей и коллег.

Обед в городском кафе в зависимости от предпочтений (за дополнительную плату).

Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта города Краснодар.

Время прибытия: 18:00 — аэропорт, 19:00 — ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в двухместных номерах (dbl, twin) «Стандарт».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеРебёнок 0-16 лет на дополнительном месте
77 60094 40038 800

Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Горная

6 ночей

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

Для организации семинаров, тренингов, конференций и презентаций предлагается конференц-зал, вместимостью до 150 человек. Она оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Рядом находятся интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным путешественникам любого возраста. Расстояние до аэропорта Краснодар составит около 160 километров.

ГорнаяГорнаяГорнаяГорнаяГорнаяГорная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер Краснодар - отель - Краснодар (аэропорт и ж/д вокзал)
  • Проживание, указанное в программе: 1/2 dbl категории «стандарт», для детей (2-12 лет) - дополнительное место в номере dbl
  • Питание, указанное в программе (FB полный пансион, кроме обеда в 4-5 и 7 день)
  • Экскурсии, указанные в программе тура
  • Входные билеты в Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, Азишскую пещеру, Гуамское ущелье, Чайную плантацию, термальные бассейны
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Входной билет в Кавказский биосферный заповедник - 300 руб
  • Услуги не указанные в программе тура или указанные за доп. плату: конные прогулкирафтингджиппингпрогулки на квадроциклахбилеты в экстрим-паркипрогулка по канатно-кресельной дорогедегустации и другие развлечения
  • Конные прогулки
  • Рафтинг
  • Джиппинг
  • Прогулки на квадроциклах
  • Билеты в экстрим-парки
  • Прогулка по канатно-кресельной дороге
  • Дегустации и другие развлечения
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Тур для активных любителей путешествовать, при этом не требует специальной физической подготовки, подходит для детей и взрослых любого возраста.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
4 авг 2023
Отлично организованный тур! Всё продуманно до мелочей начиная с оформления документов и заканчивая самой последней экскурсией. Адыгея - это безумно красивая природа, интересная история, развлечения на любой вкус и очень отзывчивые люди!
Отлично организованный тур! Всё продуманно до мелочей начиная с оформления документов и заканчивая самой последней экскурсией.Отлично организованный тур! Всё продуманно до мелочей начиная с оформления документов и заканчивая самой последней экскурсией.Отлично организованный тур! Всё продуманно до мелочей начиная с оформления документов и заканчивая самой последней экскурсией.
Р
24 авг 2022
Тур в Адыгею это просто восторг! Брала себе на День рождения и вернулась из поездки с уймой приятных ярких воспоминаний. Идеально спланированная программа тура, насыщенная экскурсиями, но не выматывающая, а позволяющая насладиться как красотами края, так и комфортно отдохнуть. Спасибо организаторам!
И
5 июля 2021
Очень понравился тур, все грамотно организовано, никаких сбоев, чудесные гиды, работают с полной самоотдачей. Чудесная Адыгея удивила, раньше имели очень смутное представление об этом регионе. Обязательно приедем ещё, когда туризм ещё поднимется. Отдельное спасибо гидам Олесе, Олегу и Ольге! А также представителю фирмы Адыгея - горы удовольствий Юлии! Успехов вам, удачи и хороших туристов! Терем у реки - лучшее размещение в Хаджохе, не ищите лучше.

Тур входит в следующие категории Краснодара

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажиГорыНа автобусе

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