Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Групповой тур в Краснодаре

Осенний экскурсионный тур по Адыгее

4.4
3 отзыва
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи.

Посетите водопады Руфабго, пещеры Азишская и Нежная, почувствуете умиротворение от лощин и святых мест, отправитесь на конные прогулки и расслабляющие термальные источники.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/osennij-ehkskursionno-aktivnyj-tur-po-adygee-18463
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
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Что вас ожидает:

Приятная конная прогулка
Приятная конная прогулка
Во время конной прогулки насладимся окружающими пейзажами
Невероятно красивые водопады
Невероятно красивые водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим несколько водопадов
Расслабляющие процедуры
Расслабляющие процедуры
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях
Захватывающий вид со скалы Чертов палец
Захватывающий вид со скалы Чертов палец
Нас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, а вершиной путешествия станет посещение уникального плато Лаго-Наки
Древние пещеры
Древние пещеры
Побываем в пещерах Большая Азишская и Нежная, сформировавшихся тысячи лет назад
Экстрим-парк
Экстрим-парк
После приятной прогулки у нас будет возможность посетить экстрим-парк в ущелье Мишоко

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Источник «Псыгупс»

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачивается дополнительно).

19:30 Ужин.

Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»
2 день

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами (оплачивается отдельно).

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго (входные билеты оплачивается отдельно).

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

19:00 Ужин.

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
3 день

Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон

9:00 Завтрак.

10:00 Отправление, выезд на весь день.

Берём с собой ланч-боксы, термоса и отправляемся в путешествие.

Для начала отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.

Хаджохская теснина, каньон реки Белой.

Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.

Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.

Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.

Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км, а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.

После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.

Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.

Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньонХаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньонХаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньонХаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон
4 день

Конная прогулка и ущелье Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.

19:00 Ужин.

Конная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье Мишоко
5 день

Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.

Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная (оплачивается отдельно), а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября).

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

18:00 Ужин.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день

Отъезд

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда в 2024 году и категории размещения, руб:

Гостевой домРазмещение01.09.24 - 16.11.2417.11.24 - 27.12.24
Дего2-местный номер стандарт2500025000
2-комнатный 4-местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)25000-
2-комнатный 4-местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)25000-
2-местный номер комфорт27500-
3-комнатный 4-местный номер люкс27500-
Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)23000-
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере12000-
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%-
Рябиновые бусы2-местный номер комфорт3050026700
3-местный улучшенный номер комфорт3050026700
4-местный 1-комнатный номер семейный комфорт3050026700
4-местные 1-комнатные апартаменты с камином3050026700
4-местный 2-комнатный номер Люкс с видом на реку3050026700
4-местный 2-комнатный номер семейный люкс3050026700
2-местный номер стандарт-мини3050026700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)2300023000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере100007000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
Парк Хаджох2-местный номер стандарт3100030000
2-местный номер улучшенный3280031700
2-местный номер комфорт3450033300
3-местный номер студия3950037900
4-местный семейный номер2990028900
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия2560025500
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт1400013000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный1600015000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт1700016000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
Горная Лаванда2-местный номер стандарт2830026700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)2300023000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере80007000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
Отдых у реки2-местный номер стандарт2830028300
2-местный номер стандарт (мини)2830028300
3-местный номер стандарт2830028300
4-местный номер стандарт2830028300
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)2300023000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере90008000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
На Аминовской3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)2420024200
Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере60005000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
СофьяСтандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями2680025300
Классический 3-местный номер (3 односпальные кровати)2680025300
2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы2680025300
Семейный номер с видом на горы2680025300
Доплата за 1-местное размещение70006000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%

Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.

На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.

Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

5 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «На Аминовской»

5 ночей

Гостевой дом «На Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей

Гостевой дом «Отдых у реки» находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Софья»

5 ночей

Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.

В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.

Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  • Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
  • Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»

Гостевой дом «Дего»

5 ночей

Гостевой дом «Дего». Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.

Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Краснодар / г. Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / г. Минеральные Воды
  • Проживание в гостевом доме выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, домашняя кухня
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара/ Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер г. Краснодар / г. Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / г. Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатноХаджохская теснина - 500 руб. /чел. «Сад Камней» - 150 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /челпещера Нежная - 400 руб. /челконная прогулка (2 часа) - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел. рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел. канатная дорога - 800 руб. /чел. монастырь - 400 руб. /чел. Кавказский заповедник - 300 руб
  • Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
  • Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
  • Детский 6-13 лет - 450 руб
  • Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
  • Детский 6-13 лет - 400 руб
  • Дети до 5 лет бесплатно
  • Хаджохская теснина - 500 руб. /чел
  • «Сад Камней» - 150 руб. /чел
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
  • Азишская Пещера - 700 руб. /чел
  • Пещера Нежная - 400 руб. /чел
  • Конная прогулка (2 часа) - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел
  • Рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
  • Канатная дорога - 800 руб. /чел
  • Монастырь - 400 руб. /чел
  • Кавказский заповедник - 300 руб
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

  • Если вы пребываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

  • Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

  • Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

  • Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера

  • от Минеральных Вод 4,5 часа;
  • от Краснодара 2,5 часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организовано питание в туре?

Питание 3-разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).

ВАЖНО! Для туристов, проживающих в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питание во время тура осуществляется на территории гостевого дома Рябиновые бусы.

У туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох питание в кафе на территории этого гостевого дома;

У туристов, проживающих в ГД Софья питание на территории этого гостевого дома.

По первому дню тура, для туристов, приезжающих из Минеральных Вод: поздний заезд, обед, размещение, ужин в ланч-боксах. Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
23 дек 2023
Места и природа очень красивые, но был очень молчаливый гид, не хватало легенд, обычаев, местной кухни
Это скорее просто сопровождающий, который привозит на локацию и увозит.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Нана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об его работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
К
5 окт 2023
Вернулись в субботу из тура по Адыгеи. Эмоции переполняют!!! Восторг, восхищение, удивление, радость, признательность, благодарность. . Восторг и восхищение первозданной красотой природы этого чудесного края: бурные бирюзовые реки в белоснежной пене шумящей воды, каньоны из розового гранита, величественные скалы с крутыми обрывами,такими что дыхание перехватывает, горы в осеннем буйстве красок:желтые, зеленые, багряные…, завораживающие водопады с брызгами сверкающей на солнце воды. . Увидеть такую красоту нужно обязательно каждому!! Удивление, что все это было рядом, но почему же раньше мы не обращали внимание на такое волшебное место отдыха??? Радость от открытия для себя новых ощущений и впечатлений: это и прогулка верхом на кавказском скакуне по красивейшей горной тропе, и сплав по ревущей реке на рафте, и расслабляющие обволакивающие купания при свете луны в термальных источниках псыгупс…. Это фантастические эмоции и неповторимые ощущения!! Признательность и благодарность людям, которые организовали и провели для нас это классное путешествие!! Только люди, которые сами беззаветно любят этот край, смогли продумать всю программу так, чтобы показать нам всего за 5 дней все самое лучшее, самое интересное!!!! Программа выверена до минут,,, все четко, все по программе, все во время, насыщено, но не перегружено, именно так, как нужно, чтобы успевать наслаждаться красотами и новыми впечатлениями.
Вернулись в субботу из тура по Адыгеи. Эмоции переполняют!!! Восторг, восхищение, удивление, радость, признательность, благодарность. .
К
24 сен 2023
Тур просто замечательный! Адыгея встретила очень радушно и приветливо. За 6 дней тура увидела столько замечательных пейзажей и услышала множество интересных историй об этих местах. Каждый день наполнен яркими моментами: сплав по реке, обед на природе с видом на горы, конная прогулка и многое другое. Все очень понравилось. Большое спасибо за отдых!
Тур просто замечательный! Адыгея встретила очень радушно и приветливо. За 6 дней тура увидела столько замечательныхТур просто замечательный! Адыгея встретила очень радушно и приветливо. За 6 дней тура увидела столько замечательныхТур просто замечательный! Адыгея встретила очень радушно и приветливо. За 6 дней тура увидела столько замечательныхТур просто замечательный! Адыгея встретила очень радушно и приветливо. За 6 дней тура увидела столько замечательныхТур просто замечательный! Адыгея встретила очень радушно и приветливо. За 6 дней тура увидела столько замечательных

Тур входит в следующие категории Краснодара

Конные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыКонные турыНа автобусе

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