Полезная информация о Краснодарском крае
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Местное время в Краснодарском крае
13:3921
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Краснодарский край
|По-английски
|Krasnodarskiy Kray
|Население города
|5 191 490 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow