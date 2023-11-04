2 день

Восхождение на Борус

Сегодня рано утром, плотно позавтракав, выходим на маршрут.

Нам предстоит пройти порядка 20 км по горно-таежной тропе и курумникам и набрать 1 700 м высоты.

Идём с легкими рюкзаками берем термос, перекус и одежду что бы при надобности утеплиться.

Погода может меняться, рекомендуем брать теплую ветрозащитную одежду.

Вечером уставшие, но довольные возвращаемся в наши домики, где вкусно ужинаем, обмениваемся впечатлениями о минувшем дне и паримся в русской бане.