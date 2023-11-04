Восхождение на Борус в Саянах

Программа по дням
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Ответы на вопросы
Восхождение на Борус это программа, которая стала классикой! Поездка будет интересна всем любителям гор и активного образа жизни! Борус – горный хребет, расположенный на юге Красноярского края в окрестностях поселка Черемушки города Саяногорска, недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС.

Высшей точкой хребта является пик Пойлова (Большой Борус), возвышающийся на 2318 метров над уровнем моря.
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Восхождение на Борус в Саянах
Ближайшие даты:
4
ноя
2
янв

Что вас ожидает:

Русская баня
Русская баня
Попаримся в русской бане после восхождения
Восхождение для новичков
Восхождение для новичков
Борус – лучшая гора для первого восхождения, чтобы проверить свою готовность к различным метеоусловиям
Тёплые домики
Тёплые домики
Будем жить на базе отдыха с завораживающим видом на хребет Борус

Программа тура по дням

1 день

Переезд Красноярск - Черемушки

В 7:00 выезжаем на автомобилях из Красноярска в сторону поселка Черемушки.

В пути около 7-8 часов.

Доехав до места, заселяемся в теплый домик, знакомимся.

По желанию можем сходить на смотровую площадку, с которой Большой и Малый Борус предстают во всей своей красе.

Переезд Красноярск - ЧеремушкиПереезд Красноярск - ЧеремушкиПереезд Красноярск - ЧеремушкиПереезд Красноярск - Черемушки
2 день

Восхождение на Борус

Сегодня рано утром, плотно позавтракав, выходим на маршрут.

Нам предстоит пройти порядка 20 км по горно-таежной тропе и курумникам и набрать 1 700 м высоты.

Идём с легкими рюкзаками берем термос, перекус и одежду что бы при надобности утеплиться.

Погода может меняться, рекомендуем брать теплую ветрозащитную одежду.

Вечером уставшие, но довольные возвращаемся в наши домики, где вкусно ужинаем, обмениваемся впечатлениями о минувшем дне и паримся в русской бане.

Восхождение на БорусВосхождение на БорусВосхождение на БорусВосхождение на БорусВосхождение на БорусВосхождение на Борус
3 день

Возвращение домой

Хорошенько выспавшись и отдохнув, отправляемся в Красноярск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме и на кордоне таловый лог.

Одноместного размещения не предусмотрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Проживание на базе отдыха в теплых домиках (2 ночи по программе)
  • Трансфер Красноярск – Борус – Красноярск
  • Питание на активной части (горячие завтраки и ужины, на обед – перекусы)
  • Обеспечение безопасности (походная аптечка, радиосвязь, регистрация группы в МЧС)
  • Русская баня после восхождения
  • Страховка от несчастного случая
  • Помощь при подготовке к поездке
  • Фирменный сертификат о восхождении
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера
  • Аренда снаряжения
Место начала и завершения?
Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • максимально теплые трекинговые ботинки;
  • тапочки/сандалии для бани и ходить в домике;

Одежда:

  • теплая ветрозащитная куртка с капюшоном;
  • ветрозащитные брюки (желательно из мембраны);
  • утепленные брюки (Softshell, windblock, windstopper);
  • теплая кофта (Softshell, windblock, windstopper);
  • термобелье — 1 комплект;
  • варежки (Polartec, флис) — 2 пары;
  • шапочка (Softshell, windblock, windstopper);
  • балаклава (ветрозащитная маска, баф);
  • термотрусы — 1 штука;
  • термоноски — 2 пары;
  • носки теплые (для ночевки) — 1 пара;
  • легкие брюки (ходить по базе, желательно хб);
  • майка/футболка (ходить по базе, желательно хб) — 2 штуки;
  • купальник (девушкам для бани);
  • сменное нижнее белье — 2 штуки;
  • носки обычные хб — 2 пары;

Походное снаряжение:

  • рюкзак трекинговый 30-40 литров;
  • снегозащитные бахилы (гамаши, фонарики);
  • спальный мешок;
  • хоба;
  • трекинговые палки;
  • налобный фонарь (с новыми батарейками);
  • солнцезащитные очки (с UV фильтром, уровень защиты не менее 3, желательно с чехлом);
  • емкость для воды (термос, гидратор, бутылка) — 1,5 литра;
  • телефон (с зарядкой, в домике есть розетка);

Личные вещи:

  • кружка, тарелка, ложка;
  • зубная щетка, паста;
  • банные принадлежности;
  • пластырь (для профилактики мозолей) — ширина 2-3 см;
  • крем, помада от загара (с максимальным фактором защиты);
  • аптечка от «любимых» болезней + витамины;
  • паспорт РФ;
  • полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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