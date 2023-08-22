Познавательные туры на природе в Красноярске

Найдено 17 туров в категории «Природа и пейзажи» в Красноярске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбалка на реках Сибири
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Рыбалка на реках Сибири
Начало: Россия, Красноярск
«Именно здесь вы сможете насладиться девственной природой, звенящей тишиной и увлекательной рыбалкой»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
180 000 за человека
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
«В этом водном путешествии мы увидим живописные пейзажи Ламских гор и гор Бучарама»
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000 за человека
Рыбалка на Тайменя
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
«На реке Келлог нет поселений, природа дикая и практически не тронутая человеком»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000 за человека
Зимний тур по рекам Сибири
Авторский тур
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
«На реке Келлог нет поселений, природа дикая и практически нетронутая человеком»
67 000 за человека
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
«Поход проходит в дикой местности, где царит природа и редко встречаются другие люди»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Рыбалка на реках Сибири
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
    читать дальше

    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Рыбалка на реках Сибири
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • П
    Полина
    15 августа 2023
    Рыбалка на реках Сибири
    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
    читать дальше

    местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%.

    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных
  • К
    Константин
    6 июля 2022
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
    читать дальше

    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Рыбалка на реках Сибири
  2. Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
  3. Рыбалка на Тайменя
  4. Зимний тур по рекам Сибири
  5. Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 17 авторских туров от 25 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 17 туров в Красноярске на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам