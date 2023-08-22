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Авторский тур
8 дней
Рыбалка на реках Сибири
Начало: Россия, Красноярск
«Именно здесь вы сможете насладиться девственной природой, звенящей тишиной и увлекательной рыбалкой»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
«В этом водном путешествии мы увидим живописные пейзажи Ламских гор и гор Бучарама»
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
«На реке Келлог нет поселений, природа дикая и практически не тронутая человеком»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
«На реке Келлог нет поселений, природа дикая и практически нетронутая человеком»
67 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
«Поход проходит в дикой местности, где царит природа и редко встречаются другие люди»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ППолина15 августа 2023Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
- ККонстантин6 июля 2022В гости к Усть-Тасеевскому идолуПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020В гости к Усть-Тасеевскому идолуОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
- ССвелана11 ноября 2020В гости к Усть-Тасеевскому идолуОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Природа и пейзажи»
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