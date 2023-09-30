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Авторский тур
4 дня
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
Начало: г. Красноярск
1 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождение на Борус в Саянах
Начало: Красноярск
2 янв в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ММаврина30 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ССофья30 августа 2023Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое
- ИИрина24 августа 2023Ергаки, каменный город, активные маршруты без рюкзаков. Отличные гиды, весёлые и интересные маршруты. Красивейшая природа. Всё очень понравилось. Спасибо!!!
- ЕЕлизавета22 августа 2023Здравствуйте, мне очень понравилась поездка. Все было хорошо организовано. Отдельное спасибо гидам, Роману и Матвею. Они хорошо объясняли технику безопасности, интересно рассказывали про места. Очень приятные люди. Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ММария22 августа 2023Поход по Ергакам. Западные СаяныПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ЕЕгор15 августа 2023Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
- ВВдовина1 августа 2023Поход по Ергакам. Западные СаяныВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ААлександр18 июля 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Пешеходные»
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