Пешие туры-прогулки в Красноярске с экскурсоводом

Найдено 5 туров в категории «Пешеходные» в Красноярске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ергаки. Каменный город
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
Начало: г. Красноярск
1 авг в 10:00
110 000 за человека
Восхождение на Борус в Саянах
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Восхождение на Борус в Саянах
Начало: Красноярск
2 янв в 10:00
16 000 за человека
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000 за человека
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • С
    Софья
    30 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое
  • И
    Ирина
    24 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Ергаки, каменный город, активные маршруты без рюкзаков. Отличные гиды, весёлые и интересные маршруты. Красивейшая природа. Всё очень понравилось. Спасибо!!!
  • Е
    Елизавета
    22 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Здравствуйте, мне очень понравилась поездка. Все было хорошо организовано. Отдельное спасибо гидам, Роману и Матвею. Они хорошо объясняли технику безопасности, интересно рассказывали про места. Очень приятные люди. Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Поход по Ергакам. Западные Саяны
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • Е
    Егор
    15 августа 2023
    Восхождение на Борус в Саянах
    Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Поход по Ергакам. Западные Саяны
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • А
    Александр
    18 июля 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.
    Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
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