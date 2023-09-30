М Маврина Ергаки. Ночь у Параболы Всё Супер!!!

А Алина Ергаки. Ночь у Параболы Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

С Софья Ергаки. Каменный город Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое

И Ирина Ергаки. Каменный город Ергаки, каменный город, активные маршруты без рюкзаков. Отличные гиды, весёлые и интересные маршруты. Красивейшая природа. Всё очень понравилось. Спасибо!!!

Е Елизавета Ергаки. Каменный город Здравствуйте, мне очень понравилась поездка. Все было хорошо организовано. Отдельное спасибо гидам, Роману и Матвею. Они хорошо объясняли технику безопасности, интересно рассказывали про места. Очень приятные люди. Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊

С Сергей Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур читать дальше а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю! Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,

М Мария Поход по Ергакам. Западные Саяны читать дальше в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне. Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение

Е Егор Восхождение на Борус в Саянах Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

В Вдовина Поход по Ергакам. Западные Саяны читать дальше не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов. В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой