6 день

Прохождение Осиновской системы

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого.

Далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами.

Завтрак.

Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Обед.

Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей, между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.

Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.