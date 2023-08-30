От Норильска до Красноярска по Енисею

В этом туре Вы познакомитесь с богатой историей промышленного края, полюбуетесь северными красотами предгорья плато Путорана и побываете в самом холодном и северном городе планеты! На теплоходе Вы перейдете Полярный
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круг, пройдете увлекательные речные пороги, а по пути будете делать остановки в местных селах и познавать особенности жизни в этих краях. Завершится круиз в Енисейске – городе-музее под открытым небом.

Здесь Вы задержитесь на пару дней, чтобы осмотреть город, музеи и отдохнуть на заповедном Монастырском озере.

А заключительным пунктом путешествия станут достопримечательности города Красноярска и знаменитые Красноярские Столбы.

5
3 отзыва
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Норильску

Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".

Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах".

Размещение в гостинице в 2-х местных номерах.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".

Ужин.

Экскурсия по г. НорильскуЭкскурсия по г. НорильскуЭкскурсия по г. НорильскуЭкскурсия по г. Норильску
2 день

Экскурсия к водопаду «Красные камни»

Завтрак.

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.

Обед в ресторане «Талнах».

Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.

Прогулка по смотровой площадке.

Ужин.

Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»
3 день

Дудинка

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд в Дудинку.

Самый холодный (редко, но бывает до - 57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".

Трансфер на пассажирский причал.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "В. Чкалов"/"А. Матросов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Обед.

Экскурсия по теплоходу.

Информация по пути следования теплохода.

Ужин.

Ночью остановка в Игарке.

ДудинкаДудинкаДудинкаДудинка
4 день

Переход Полярного круга, остановка в Туруханске

Утром переход Полярного круга (р. Курейка).

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Мероприятия в читальном салоне.

Ужин.

Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.

Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.

Переход Полярного круга, остановка в ТуруханскеПереход Полярного круга, остановка в ТуруханскеПереход Полярного круга, остановка в ТуруханскеПереход Полярного круга, остановка в ТуруханскеПереход Полярного круга, остановка в Туруханске
5 день

Прохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. Бор

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.

Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.

Ее протяженность – 1865 километров.

Прохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. БорПрохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. БорПрохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. БорПрохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. Бор
6 день

Прохождение Осиновской системы

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого.

Далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами.

Завтрак.

Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Обед.

Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей, между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.

Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.

Прохождение Осиновской системыПрохождение Осиновской системыПрохождение Осиновской системыПрохождение Осиновской системы
7 день

Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.

Обед.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуОбзорная экскурсия по г. ЕнисейскуОбзорная экскурсия по г. ЕнисейскуОбзорная экскурсия по г. Енисейску
8 день

Енисейск. Монастырское озеро

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.

Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.

Обед.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания.

Ужин в гостинице.

Енисейск. Монастырское озероЕнисейск. Монастырское озероЕнисейск. Монастырское озеро
9 день

Музей рубанка. Стрелка. Отъезд в Красноярск

Завтрак.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.

Обед-пикник на природе.

Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.

В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.

Ужин в гостинице.

Музей рубанка. Стрелка. Отъезд в КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Отъезд в КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Отъезд в КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Отъезд в КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Отъезд в Красноярск
10 день

Обзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село Овсянка

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село ОвсянкаОбзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село ОвсянкаОбзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село ОвсянкаОбзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село Овсянка
11 день

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Возвращение в гостиницу "Красноярск".

Обед в гостинице "Красноярск".

Свободное время.

Ужин.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»
12 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Теплоход Валерий Чкалов

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на теплоходе.

Доплата за одноместное размещение в:

  • отеле "Талнах" (2 ночи) – 5 200 руб. /чел;
  • в г. Красноярск (3 ночи) – 4 000 руб. /чел.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.

Доплата за размещение в каютах с удобствами:

  • Люкс (все удобства, душевая, холл, двухкомнатный) – под запрос;
  • Полулюкс (есть только на т\х "Матросов") (однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – под запрос.

Заезды 27.06, 05.08 – выполняет теплоход А. Матросов.

Заезды 29.07, 10.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

2 ночи

Отель "Талнах" располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в Интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни. Этот отель находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах.

В классически оформленном ресторане отеля "Талнах" подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак "шведский стол".

Во всех просторных номерах отеля "Талнах" имеются принадлежности для приготовления чая/кофе, кабельное телевидение и гостиный уголок.

Для отдыха к вашим услугам сауна, бильярд, а также бар в холле, в котором сервируется широкий выбор напитков.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Теплоход «В. Чкалов»

4 ночи

Трехпалубный теплоход проекта 588 (класс Речного Регистра – «О»), построенный в Германии в 1953 году.

Пассажировместимость – 260 человек. Каюты теплохода делятся на 3 класса и каюты категории Люкс. Каюты класса Люкс расположены на шлюпочной палубе. Каюты 1 и 2 класса расположены на шлюпочной и средней палубах. Оборудованы мягкими спальными местами и умывальниками с горячей и холодной водой. Каюты 3 класса расположены на главной и нижней палубах.
Душевые расположены средней и главной палубах. Туалетные кабины на всех палубах. На борту теплохода: 2 ресторана (на шлюпочной и на главной палубах); музыкальный салон; читальный салон; киноконцертный зал.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Теплоход «Александр Матросов»

4 ночи

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.

Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

Отель «Красноярск»

3 ночи

Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»Отель «Красноярск»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание
  • Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-х, 3-х местное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел. - 4 000 руб
  • Трансфер из гостиницы "Красноярск" в а/п "Красноярск", ж/д вокзал
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:

  • ветрозащитная куртка;
  • дождевик (или водонепроницаемая куртка);
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным и коротким рукавом;
  • термобелье;
  • легкие спортивные штаны;
  • перчатки;
  • носки (теплые, треккинговые, хопковые);
  • повязка на шею (баф, бандана);
  • купальник / плавки.

4. Обувь:

  • треккинговые ботинки;
  • сменная обувь (легкие кроссовки);
  • сандали (или шлепки);
  • резиновые сапоги (по желанию).

5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.

Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (в отеле Талнах, гостинице Енисейская).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 авг 2023
Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.
Б
25 авг 2023
Тур отлично скомпонован и проведён. Директор круиза Артемова Н. Г профессиональна и коммуникабельна.
Н
24 авг 2023
Все хорошо и разнообразно, вопросов к питанию нет.

Тур входит в следующие категории Красноярска

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