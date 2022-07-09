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Полезная информация о Красноярском крае

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Местное время в Красноярском крае
17:3929
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКрасноярский край
По-английскиKrasnoyarskiy Kray
Население города2 845 899 чел.
Часовой поясAsia/Krasnoyarsk

Где находится Красноярский край на карте

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