Как выбрать лучший отель 🏨 в Крыму для отдыха – в нашей подборке отели с бассейнами, собственными пляжами, на первой линии, с возможностью покупки тура «Всё включено» и размещением с детьми. Сравнение цен, описание отелей и много фото

Популярность Крымских курортов среди путешественников с каждым годом неуклонно растет. Чудесные пляжи, развитая инфраструктура, многочисленные дворцы, ухоженные парки – все здесь словно создано для того, чтобы радовать туристов.

Во время планирования путешествия в Крыму нужно решить вопрос с местом проживания. Отель, в котором вы проведете свой отдых, должен быть безупречен и соответствовать всем вашим предпочтениям. Соблюдение этих условий является гарантией незабываемого отдыха.

На территории республики Крым большой выбор отелей с различными видами услуг и удобств. Есть возможность выбрать как дорогие, роскошные, так и более бюджетные и простые варианты.

Mriya Resort&Spa

Отель Mriya Resort&Spa в Ялте Бассейны внутри Ночью шикарная подсветка Мрия Резорт энд СПА Большая ухоженная территория

Лучшим и самым известным отелем Крыма принято считать «Mriya Resort&Spa» с рейтингом 5 звёзд. Этот гостиничный комплекс расположен в Ялте у самого берега Черного моря. Отель окружают живописные пейзажи, которые никого не оставят равнодушным. Приехав отдохнуть один раз, вы не захотите уезжать отсюда никогда. Отель предоставляет обширный список услуг, среди которых определенно стоит выделить современный SPA-центр, кинозал, большой спортивный комплекс, личный пляж, ночной клуб и многое другое. Также на территории курорта расположен Японский сад «Шесть чувств» с водопадами, прудами, мостиками. Отель «Mriya Resort&Spa» будет отличным выбором для отдыха с семьёй и друзьями!

Подборка туров в Мрия Резорт энд СПА

Смотреть туры в отель Mriya Resort&Spa

Palmira Palace

Отель Palmira Palace в Крыму Крытый бассейн Площадь с фонтаном в Пальмира Палас Территория Пальмира Палас

Второй в нашем рейтинге – «Palmira Palace» (Пальмира Палас), который также расположен в Ялте. Уютная гостиница отличается высоким уровнем сервиса и большой территорией, которая включает в себя прогулочную набережную, парк, множество ресторанов, зон отдыха, прогулочные площадки, розарий и многое другое.

Подборка туров в Пальмира Палас

Сравнение цен в отель Palmira Palace

Aquamarine Resort&Spa 5*

Отель Aquamarine Resort&Spa Аквамарин с высоты

В городе-герое Севастополе расположился прекрасный элитный комплекс «Aquamarine Resort&Spa 5*» (Аквамарин), который предлагает все удобства и услуги, необходимые для комфортного и приятного отдыха на берегу Черного моря. У постояльцев комплекса есть возможность посетить самый большой в Крыму спа-комплекс с десятью видами бань, песчаный пляж, современный медцентр и спортивный комплекс. Помимо этого, гордостью отеля является крупнейший крымский аквапарк, посещение которого для постояльцев совершенно бесплатное.

Ялта-Интурист

Yalta Intourist Отель Ялта Интурист Небольшой аквапарк

На самом побережье у подножия Ялтинских гор расположился «Yalta Intourist» (Ялта Интурист). На территории гостиницы находится первый в республике центр омоложения Сакской грязью, который предлагает многочисленные уходовые программы для лица и тела. Отель может похвастаться эксклюзивным спортивным залом с тренажерами Life-fitness. Во время физических упражнений посетителям открывается удивительный обзорный вид на горы и море. Кроме того, постояльцев порадуют Воронцовские бани, центр оздоровительного массажа, теплый олимпийский бассейн с морской водой, теннисный корт и веревочный парк, что, несомненно, разнообразит отдых и сделает его более активным.

Подборка туров в отель Ялта-Интурист

Дача Рахманинов

Территория Дачи Рахманинова Крытый бассейн в Даче Рахманинов Дача Рахманинов