Популярность Крымских курортов среди путешественников с каждым годом неуклонно растет. Чудесные пляжи, развитая инфраструктура, многочисленные дворцы, ухоженные парки – все здесь словно создано для того, чтобы радовать туристов.
Во время планирования путешествия в Крыму нужно решить вопрос с местом проживания. Отель, в котором вы проведете свой отдых, должен быть безупречен и соответствовать всем вашим предпочтениям. Соблюдение этих условий является гарантией незабываемого отдыха.
На территории республики Крым большой выбор отелей с различными видами услуг и удобств. Есть возможность выбрать как дорогие, роскошные, так и более бюджетные и простые варианты.
Mriya Resort&Spa
Лучшим и самым известным отелем Крыма принято считать «Mriya Resort&Spa» с рейтингом 5 звёзд. Этот гостиничный комплекс расположен в Ялте у самого берега Черного моря. Отель окружают живописные пейзажи, которые никого не оставят равнодушным. Приехав отдохнуть один раз, вы не захотите уезжать отсюда никогда. Отель предоставляет обширный список услуг, среди которых определенно стоит выделить современный SPA-центр, кинозал, большой спортивный комплекс, личный пляж, ночной клуб и многое другое. Также на территории курорта расположен Японский сад «Шесть чувств» с водопадами, прудами, мостиками. Отель «Mriya Resort&Spa» будет отличным выбором для отдыха с семьёй и друзьями!
Palmira Palace
Второй в нашем рейтинге – «Palmira Palace» (Пальмира Палас), который также расположен в Ялте. Уютная гостиница отличается высоким уровнем сервиса и большой территорией, которая включает в себя прогулочную набережную, парк, множество ресторанов, зон отдыха, прогулочные площадки, розарий и многое другое.
Aquamarine Resort&Spa 5*
В городе-герое Севастополе расположился прекрасный элитный комплекс «Aquamarine Resort&Spa 5*» (Аквамарин), который предлагает все удобства и услуги, необходимые для комфортного и приятного отдыха на берегу Черного моря. У постояльцев комплекса есть возможность посетить самый большой в Крыму спа-комплекс с десятью видами бань, песчаный пляж, современный медцентр и спортивный комплекс. Помимо этого, гордостью отеля является крупнейший крымский аквапарк, посещение которого для постояльцев совершенно бесплатное.
Ялта-Интурист
На самом побережье у подножия Ялтинских гор расположился «Yalta Intourist» (Ялта Интурист). На территории гостиницы находится первый в республике центр омоложения Сакской грязью, который предлагает многочисленные уходовые программы для лица и тела. Отель может похвастаться эксклюзивным спортивным залом с тренажерами Life-fitness. Во время физических упражнений посетителям открывается удивительный обзорный вид на горы и море. Кроме того, постояльцев порадуют Воронцовские бани, центр оздоровительного массажа, теплый олимпийский бассейн с морской водой, теннисный корт и веревочный парк, что, несомненно, разнообразит отдых и сделает его более активным.
Дача Рахманинов
Пятый отель в нашем списке лучших – бутик-отель «Дача Рахманинов». Он расположен посреди Мисхорского парка недалеко от центра Ялты. Историческое здание гостиницы возведено в 1958 году. Небольшой отель отличается спокойной атмосферой и интересной концепцией, определяющей его местом творчества и уединения.