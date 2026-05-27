Вы погрузитесь в атмосферу старого зауральского города и узнаете, как небольшая крепость на берегу Тобола превратилась в культурный центр региона.
Пройдёте по старинным улицам, где сохранилась история Кургана, увидите театры и главный собор — и услышите о судьбах декабристов, купеческой жизни и литературных традициях.
Пройдёте по старинным улицам, где сохранилась история Кургана, увидите театры и главный собор — и услышите о судьбах декабристов, купеческой жизни и литературных традициях.
Описание экскурсии
Исторический сквер
Место основания Кургана, где начиналась его история — от острога на южных рубежах империи до современности.
Старые улицы
Бывшие Дворянская, Троицкая и Береговая улицы — с купеческими домами и особняками конца 19 века.
Художественный музей
Одно из самых красивых зданий города и центр его культурной жизни.
Собор Александра Невского
Главный храм Кургана с непростой судьбой и особым значением для горожан.
Нулевой километр
Символическая точка отсчёта городских дорог у здания Главпочтамта.
Театры города
Драмтеатр, кукольный театр — важные локации для культурной жизни Кургана.
Вы узнаете:
- как на берегу Тобола появилось укреплённое поселение, из которого вырос современный Курган
- что местные жители считали местом древней силы
- как первые поселенцы защищались от набегов кочевых племён
- что оставили после себя ссыльные декабристы
- где купцы прятали деньги и как здесь появлялись роскошные особняки
- чьим был город во время Гражданской войны
- какие известные люди жили здесь
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кургане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Похожие экскурсии на «По уютному центру Кургана»
Индивидуальная
до 5 чел.
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Кургану с посещением Дома-музея декабристов
Начало: По договоренности
Расписание: Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" — понедельник и воскресенье.
6400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Курган и декабристы
Погулять по зауральскому городу и зайти в музей, где время остановилось
Завтра в 14:00
29 мая в 09:00
5600 ₽ за всё до 3 чел.
от 5600 ₽ за экскурсию