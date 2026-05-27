По уютному центру Кургана

От крепости на Тоболе до культурного сердца региона
Вы погрузитесь в атмосферу старого зауральского города и узнаете, как небольшая крепость на берегу Тобола превратилась в культурный центр региона.

Пройдёте по старинным улицам, где сохранилась история Кургана, увидите театры и главный собор — и услышите о судьбах декабристов, купеческой жизни и литературных традициях.
Описание экскурсии

Исторический сквер

Место основания Кургана, где начиналась его история — от острога на южных рубежах империи до современности.

Старые улицы

Бывшие Дворянская, Троицкая и Береговая улицы — с купеческими домами и особняками конца 19 века.

Художественный музей

Одно из самых красивых зданий города и центр его культурной жизни.

Собор Александра Невского

Главный храм Кургана с непростой судьбой и особым значением для горожан.

Нулевой километр

Символическая точка отсчёта городских дорог у здания Главпочтамта.

Театры города

Драмтеатр, кукольный театр — важные локации для культурной жизни Кургана.

Вы узнаете:

  • как на берегу Тобола появилось укреплённое поселение, из которого вырос современный Курган
  • что местные жители считали местом древней силы
  • как первые поселенцы защищались от набегов кочевых племён
  • что оставили после себя ссыльные декабристы
  • где купцы прятали деньги и как здесь появлялись роскошные особняки
  • чьим был город во время Гражданской войны
  • какие известные люди жили здесь

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Кургане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

