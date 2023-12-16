Курган бережно хранит память о декабристах, которые отбывали здесь ссылку. Среди достопримечательностей города множество зданий, памятников, монументов, мемориальных досок посвящены событиям того времени. Здесь проживали тринадцать декабристов, среди них Михаил Нарышкин, Андрей Розен, Вильгельм Кюхельбекер. Увидим дома, в которых они жили, побываем в сквере, где им установлен памятник, узнаем о том, как сложились их судьбы.

Описание

Что вас ждет Исторические памятники Кургана Город, основанный как царский острог в Южном Зауралье, со временем стал важным культурным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, узнаете о жизни курганских дворян и купцов, писателях и поэтах края, полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, драматического театра, театра кукол. Увидите главный храм города – собор Александра Невского, пройдете по старинным улочкам города, чтобы полюбоваться исторической застройкой. Память о декабристах в Кургане Город бережно хранит память о декабристах, которые отбывали здесь ссылку. Среди достопримечательностей Кургана множество зданий, памятников, монументов, мемориальных досок посвящены событиям того времени. В городе проживало тринадцать декабристов, среди них Михаил Нарышкин, Андрей Розен, Вильгельм Кюхельбекер. Вы увидите дома, в которых они жили, побываете в сквере декабристов, где им установлен памятник, узнаете о том, как сложились их судьбы. Музей декабристов Один из интереснейших музеев Кургана, экспозиция которого рассказывает не только о жизни декабристов в ссылке, но и том значительном вкладе, который они внесли в культуру всего края. Здесь собраны материалы о тринадцати декабристах, находившихся на поселении. С исторической достоверностью воссозданы интерьеры столовой, гостиной, кабинета хозяина и комнаты хозяйки, демонстрируются более 600 подлинных предметов дворянского быта первой половины XIX века.