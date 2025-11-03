Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Курган бережно хранит память о декабристах, которые отбывали здесь ссылку.



Среди достопримечательностей города множество зданий, памятников, монументов, мемориальных досок посвящены событиям того времени.



Здесь проживали тринадцать декабристов, среди них Михаил Нарышкин, Андрей Розен, Вильгельм Кюхельбекер.



Увидим дома, в которых они жили, побываем в сквере, где им установлен памятник, узнаем о том, как сложились их судьбы. 5 3 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Кургане Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6750 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 2.5 часа 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Исторические памятники Кургана Город, основанный как царский острог в Южном Зауралье, со временем стал важным культурным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, узнаете о жизни курганских дворян и купцов, писателях и поэтах края, полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, драматического театра, театра кукол. Увидите главный храм города – собор Александра Невского, пройдете по старинным улочкам города, чтобы полюбоваться исторической застройкой. Память о декабристах в Кургане Город бережно хранит память о декабристах, которые отбывали здесь ссылку. Среди достопримечательностей Кургана множество зданий, памятников, монументов, мемориальных досок посвящены событиям того времени. В городе проживало тринадцать декабристов, среди них Михаил Нарышкин, Андрей Розен, Вильгельм Кюхельбекер. Вы увидите дома, в которых они жили, побываете в сквере декабристов, где им установлен памятник, узнаете о том, как сложились их судьбы. Музей декабристов Один из интереснейших музеев Кургана, экспозиция которого рассказывает не только о жизни декабристов в ссылке, но и том значительном вкладе, который они внесли в культуру всего края. Здесь собраны материалы о тринадцати декабристах, находившихся на поселении. С исторической достоверностью воссозданы интерьеры столовой, гостиной, кабинета хозяина и комнаты хозяйки, демонстрируются более 600 подлинных предметов дворянского быта первой половины XIX века. Важная информация! - Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" - понедельник и воскресенье. - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" — понедельник и воскресенье. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сквер декабристов

Памятник декабристам

Стела «Золотое кольцо»

Курганская областная филармония

Исторический сквер

Музей декабристов

Дом Кюхельбекера

Дом барона Розена

Александро-Невский собор

Романтическое место в городском саду

Курганский областной художественный музей

Краеведческий музей

Знак «Нулевой километр» Что включено Экскурсионное обслуживание по городу. Что не входит в цену Входные билеты в музей - 450 руб. /чел. для группы до 3 человек (включительно), 150 руб. /чел. для группы более 3 человек. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" — понедельник и воскресенье. Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.