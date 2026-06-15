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От Дворянской до Невского: живая история Кургана

От Дворянской до Невского
Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона.

На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, увидите главный храм города.
5
8 отзывов
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана

Описание экскурсии

Что вас ждет Главные достопримечательности Кургана Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея. Увидите главный храм города – собор Александра Невского и узнаете о его непростой судьбе. Старинные улочки На старинных улицах центра Кургана сохранилась историческая застройка, которая переносит нас в прошлое этого зауральского города. Вы пройдете по улицам Дворянской, Троицкой, Береговой. Сейчас они носят другие названия, но память о прошлом жива, как живы и многочисленные дворянские особняки, а новые памятники только дополняют картину уютной провинции. Возле здания Главпочтамта вы увидите скульптурную группу «Нулевой километр» — почтальон, разносящий письма и дорожный столб. Памятник установлен в 2012 г., но уже стал историческим символом города. Культурное прошлое и настоящее Кургана На экскурсии вы узнаете о богатой культурной жизни Кургана, увидите здания театра кукол «Гулливер», театра драмы и скульптуру «Читающие девушки», ведь Курган город славных литературных традиций. На экскурсии вы узнаете о местных поэтах — Пляхине, Вохменцеве и других. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Курганская областная филармония
  • Исторический сквер
  • Музей декабристов
  • Дом Кюхельбекера
  • Дом барона Розена
  • Александро-Невский собор
  • Курганский областной художественный музей
  • Краеведческий музей
  • Памятник Наташе Аргентовской
  • Знак «Нулевой километр»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по городу.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Спасибо, мама была в восторге. Интересно было услышать об истории улиц и посмотреть на город глазами "Истории".
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М
Очень понравилась экскурсовод Татьяна Владимировна. Замечательно знает историю города. Интересно рассказывает. Спасибо!
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С
Экскурсия просто вау. Экскурсовод Екатерина сделала всё, чтобы нам не только показать город, узнать её историю, но полюбить его. Более того, она сумела организовать нам экскурсию в музей декабристов в выходной день. Пусть это и был счастливый случай, но это было трогательно. Большое спасибо, Екатерина Эдуардовна!
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М
Увидели центр Кургана и узнали историю города разных эпох. Нам с коллегами очень понравилось несмотря на сильный мороз. Наш экскурсовод Ирина большой профессионал с невероятными историями и интересными фактами
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А
Оказывается, Курган очень интересный город, показанный нам замечательным экскурсоводом Екатериной.
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С
Это лучший экскурсовод! Екатерина знает про Курган всё! Два часа пролетели в один миг!
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