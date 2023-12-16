Описание

Что вас ждет Главные достопримечательности Кургана Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея. Увидите главный храм города – собор Александра Невского и узнаете о его непростой судьбе. Старинные улочки На старинных улицах центра Кургана сохранилась историческая застройка, которая переносит нас в прошлое этого зауральского города. Вы пройдете по улицам Дворянской, Троицкой, Береговой. Сейчас они носят другие названия, но память о прошлом жива, как живы и многочисленные дворянские особняки, а новые памятники только дополняют картину уютной провинции. Возле здания Главпочтамта вы увидите скульптурную группу «Нулевой километр» — почтальон, разносящий письма и дорожный столб. Памятник установлен в 2012 г., но уже стал историческим символом города. Культурное прошлое и настоящее Кургана На экскурсии вы узнаете о богатой культурной жизни Кургана, увидите здания театра кукол «Гулливер», театра драмы и скульптуру «Читающие девушки», ведь Курган город славных литературных традиций. На экскурсии вы узнаете о местных поэтах — Пляхине, Вохменцеве и других.