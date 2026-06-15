Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона.
На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, увидите главный храм города.
На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, увидите главный храм города.
Описание экскурсииЧто вас ждет Главные достопримечательности Кургана Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея. Увидите главный храм города – собор Александра Невского и узнаете о его непростой судьбе. Старинные улочки На старинных улицах центра Кургана сохранилась историческая застройка, которая переносит нас в прошлое этого зауральского города. Вы пройдете по улицам Дворянской, Троицкой, Береговой. Сейчас они носят другие названия, но память о прошлом жива, как живы и многочисленные дворянские особняки, а новые памятники только дополняют картину уютной провинции. Возле здания Главпочтамта вы увидите скульптурную группу «Нулевой километр» — почтальон, разносящий письма и дорожный столб. Памятник установлен в 2012 г., но уже стал историческим символом города. Культурное прошлое и настоящее Кургана На экскурсии вы узнаете о богатой культурной жизни Кургана, увидите здания театра кукол «Гулливер», театра драмы и скульптуру «Читающие девушки», ведь Курган город славных литературных традиций. На экскурсии вы узнаете о местных поэтах — Пляхине, Вохменцеве и других. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курганская областная филармония
- Исторический сквер
- Музей декабристов
- Дом Кюхельбекера
- Дом барона Розена
- Александро-Невский собор
- Курганский областной художественный музей
- Краеведческий музей
- Памятник Наташе Аргентовской
- Знак «Нулевой километр»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо, мама была в восторге. Интересно было услышать об истории улиц и посмотреть на город глазами "Истории".
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М
Очень понравилась экскурсовод Татьяна Владимировна. Замечательно знает историю города. Интересно рассказывает. Спасибо!
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С
Экскурсия просто вау. Экскурсовод Екатерина сделала всё, чтобы нам не только показать город, узнать её историю, но полюбить его. Более того, она сумела организовать нам экскурсию в музей декабристов в выходной день. Пусть это и был счастливый случай, но это было трогательно. Большое спасибо, Екатерина Эдуардовна!
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М
Увидели центр Кургана и узнали историю города разных эпох. Нам с коллегами очень понравилось несмотря на сильный мороз. Наш экскурсовод Ирина большой профессионал с невероятными историями и интересными фактами
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А
Оказывается, Курган очень интересный город, показанный нам замечательным экскурсоводом Екатериной.
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С
Это лучший экскурсовод! Екатерина знает про Курган всё! Два часа пролетели в один миг!
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