От Дворянской до Невского: живая история Кургана

Индивидуальная экскурсия в Кургане

От Дворянской до Невского

Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона.

На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, увидите главный храм города.
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
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Что вас ожидает:

  • Курганская областная филармония
  • Исторический сквер
  • Музей декабристов
  • Дом Кюхельбекера
  • Дом барона Розена
  • Александро-Невский собор
  • Курганский областной художественный музей
  • Краеведческий музей
  • Памятник Наташе Аргентовской
  • Знак «Нулевой километр»

Описание

Что вас ждет Главные достопримечательности Кургана Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея. Увидите главный храм города – собор Александра Невского и узнаете о его непростой судьбе. Старинные улочки На старинных улицах центра Кургана сохранилась историческая застройка, которая переносит нас в прошлое этого зауральского города. Вы пройдете по улицам Дворянской, Троицкой, Береговой. Сейчас они носят другие названия, но память о прошлом жива, как живы и многочисленные дворянские особняки, а новые памятники только дополняют картину уютной провинции. Возле здания Главпочтамта вы увидите скульптурную группу «Нулевой километр» — почтальон, разносящий письма и дорожный столб. Памятник установлен в 2012 г., но уже стал историческим символом города. Культурное прошлое и настоящее Кургана На экскурсии вы узнаете о богатой культурной жизни Кургана, увидите здания театра кукол «Гулливер», театра драмы и скульптуру «Читающие девушки», ведь Курган город славных литературных традиций. На экскурсии вы узнаете о местных поэтах — Пляхине, Вохменцеве и других.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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