От Дворянской до Невского
Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона.
На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, увидите главный храм города.
На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, увидите главный храм города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Курганская областная филармония
- Исторический сквер
- Музей декабристов
- Дом Кюхельбекера
- Дом барона Розена
- Александро-Невский собор
- Курганский областной художественный музей
- Краеведческий музей
- Памятник Наташе Аргентовской
- Знак «Нулевой километр»
Описание
Что вас ждет Главные достопримечательности Кургана Город, основанный как царский острог на Южном Зауралье, со временем стал важным культурным и образовательным центром региона. На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, познакомитесь с судьбой ссыльных декабристов, узнаете о жизни курганского купечества. Полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея. Увидите главный храм города – собор Александра Невского и узнаете о его непростой судьбе. Старинные улочки На старинных улицах центра Кургана сохранилась историческая застройка, которая переносит нас в прошлое этого зауральского города. Вы пройдете по улицам Дворянской, Троицкой, Береговой. Сейчас они носят другие названия, но память о прошлом жива, как живы и многочисленные дворянские особняки, а новые памятники только дополняют картину уютной провинции. Возле здания Главпочтамта вы увидите скульптурную группу «Нулевой километр» — почтальон, разносящий письма и дорожный столб. Памятник установлен в 2012 г., но уже стал историческим символом города. Культурное прошлое и настоящее Кургана На экскурсии вы узнаете о богатой культурной жизни Кургана, увидите здания театра кукол «Гулливер», театра драмы и скульптуру «Читающие девушки», ведь Курган город славных литературных традиций. На экскурсии вы узнаете о местных поэтах — Пляхине, Вохменцеве и других.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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